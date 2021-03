Ole Gunnar Solskjaer a déclaré que Manchester United n’avait pas besoin de gagner la Ligue Europa pour montrer qu’il progressait, et a insisté sur le fait que remporter des trophées peut être « une affaire d’ego » pour certains managers.

United se rend à Milan pour trouver une place dans les huit derniers de la Ligue Europa après un match nul 1-1 à Old Trafford la semaine dernière.

Solskjaer a déclaré qu’il voulait gagner la compétition, mais pense qu’il n’est pas nécessaire de montrer qu’il a poussé le club dans la bonne direction.

« Nous avons 12 points d’avance sur ce que nous étions au même moment dans la ligue la saison dernière et bien sûr, nous visons à gagner des trophées, mais comme nous l’avons dit, parfois un trophée peut cacher ce qui se passe au club », a déclaré Solskjaer. . «En championnat, vous voyez si vous progressez vraiment et parfois dans les tournois de coupe, vous pourriez être chanceux ou malchanceux avec des tirages au sort, les matchs décidés en fonction de différents facteurs. Bien sûr, nous visons à gagner, c’est pourquoi vous jouez au football, vous êtes visant à gagner des trophées. «

Depuis que United a remporté le titre pour la dernière fois en 2013, ils ont remporté la FA Cup sous Louis van Gaal et la Coupe de la Ligue et la Ligue Europa sous Jose Mourinho. Cela fait quatre ans qu’ils n’ont pas remporté un trophée pour la dernière fois, mais Solskjaer a déclaré que l’objectif était de devenir des champions, plutôt que de simplement collecter de l’argenterie.

« Je sentais qu’une grande reconstruction devait être faite », a-t-il déclaré. « En championnat, vous voyez s’il y a des progrès pour moi, c’est toujours le pain et le beurre de la saison que vous voyez à quel point vous êtes capable de faire face à des hauts et des bas, n’importe quelle compétition de coupe peut vous donner un trophée, mais parfois c’est plus un ego chose d’autres managers et clubs pour finalement gagner quelque chose.

« Mais nous devons voir des progrès et si nous nous comportons suffisamment bien, les trophées se retrouveront à nouveau au club.

« Ce n’est pas comme si un trophée disait que nous sommes de retour, non. C’est la progression graduelle d’être dans et autour du sommet de la ligue et la régularité et les trophées étranges parfois une compétition de coupe peut cacher le fait que vous avez encore du mal. un peu. »

Marcus Rashford faisait partie de l’équipe qui s’est envolée pour l’Italie mercredi. L’attaquant a raté le match aller en raison d’un problème à la cheville et s’exprimant lors d’une conférence de presse avant le voyage à l’AC Milan, le joueur de 23 ans a répondu à des questions sur la question de savoir s’il pourrait avoir besoin d’une opération sur un problème d’épaule en cours après les Championnats d’Europe de cet été.

« Pour être honnête, je me concentre uniquement sur le prochain match à portée de main et c’est comme ça que je le gère », a déclaré Rashford. « Ce qui est nécessaire après que nous nous en occuperons par la suite, mon objectif principal est simplement d’être disponible pour les matchs.

« Je connais mon corps et je sais ce que je peux faire physiquement et c’est tout. Je prends un match à la fois. C’est la vie d’un footballeur, on peut se reposer quand on prend sa retraite et pour l’instant je suis content de jouer autant de matchs que Je peux. »

Solskjaer a été boosté par le retour de Paul Pogba, Edinson Cavani, Donny van de Beek et David De Gea pour le déplacement à Milan. Anthony Martial reste sur la touche après avoir raté la victoire 1-0 contre West Ham avec un problème de hanche.

Pendant ce temps, le patron de Milan, Stefano Pioli, a déclaré que Zlatan Ibrahimovic pourrait jouer contre son ancien, mais a refusé de confirmer si le joueur de 39 ans commencerait le match.