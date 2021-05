Man United rejoint Chelsea, Barcelone et la Juventus en course pour Gianluigi Donnarumma

La plupart des grandes saisons européennes étant maintenant terminées, le moulin à rumeurs a été mis en surbrillance alors que les clubs réfléchissent à leurs mouvements avant ce qui sera une fenêtre de transfert chargée. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Man Utd et Chelsea combattent le Barca et la Juve pour Donnarumma

Après que le directeur sportif de l’AC Milan, Paolo Maldini, ait confirmé que Gianluigi Donnarumma quittera le club cet été, Le soleil pense que Manchester United et Chelsea préparent une décision pour le gardien de but.

Donnarumma, 22 ans, a un contrat avec Milan qui expire le mois prochain et, bien qu’il soit disponible sur un transfert gratuit, son agent Mino Raiola est sur le point de négocier dur en matière de salaires. Barcelone et la Juventus seraient également intéressées.

Donnarumma s’est imposé comme l’un des meilleurs gardiens de but en Europe au cours de son séjour de six ans dans le Rossoneri première équipe.

Maldini a annoncé que s’il est « difficile d’accepter » le gardien décidant de partir, Donnarumma avait été « leader et souvent capitaine » cette saison.

Donnarumma a fait plus de 200 apparitions pour les géants italiens – le genre d’expérience qui aurait intéressé le patron de Man United, Ole Gunnar Solskjaer.

Le lien du gardien italien avec un déménagement à Old Trafford ne fera qu’accroître la pression sur l’actuel Man United n ° 1. David de Gea. L’international espagnol a parfois perdu sa place face au gardien suppléant Dean Henderson au cours de la saison 2020-2021, avant de ne pas marquer le penalty crucial lors de la défaite finale de United 11-10 en Ligue Europa aux tirs au but contre Villarreal mercredi.

09.34 BST: Gestionnaire de licenciement Ronald Koeman coûterait 12 M € à Barcelone, Rapports de la radio catalane RAC1.

Koeman a encore un an sur son contrat et gagne 8 M € par saison, alors qu’il lui doit 4 M € à partir de cette saison que le club n’a pas pu payer en raison de problèmes de liquidités.

Barcelone envisage l’entraîneur belge Roberto Martinez comme alternative possible, ont déclaré des sources à ESPN. Martinez est l’une des nombreuses options envisagées par le président Joan Laporta alors qu’il évalue un changement.

L’ancien patron d’Everton se prépare actuellement pour les Championnats d’Europe de cet été avec la Belgique et a également été lié au poste vacant à Tottenham Hotspur cette semaine. Il a un contrat avec la Belgique – il est également le directeur technique de la FA belge – jusqu’à la fin de 2022, le conduisant à la Coupe du monde au Qatar.

Pendant la campagne électorale, Laporta a sonné Julian Nagelsmann, qui a depuis été nommé nouvel entraîneur du Bayern Munich. Il y a eu également des contacts avec Hansi Flick, comme rapporté par ESPN plus tôt ce mois-ci, mais il avait déjà accepté de prendre la relève en tant que nouveau manager de l’Allemagne après l’Euro 2020.

Ancien milieu de terrain du Barca Xavi Hernandez a également été fortement lié au travail, mais des sources expliquent que l’entraîneur d’Al Sadd n’a pas le soutien de tous les membres du conseil d’administration.

08h54 BST: Le Bayern Munich a annoncé la signature de l’arrière gauche Omar Richards sur un transfert gratuit.

Richards, 23 ans, rejoint les champions de Bundesliga avec un contrat qui court jusqu’en 2025 après l’expiration de son contrat avec le club de championnat de Reading.

L’ancien international anglais U21 a dit au site Web du club: « Mon arrivée au FC Bayern est un grand honneur pour moi. Un rêve est devenu réalité. Je suis fier de porter le maillot de l’un des plus grands clubs du monde. J’espère pouvoir aider l’équipe à continuer à réussir dans le monde. Je remercie la direction du FC Bayern pour sa confiance. Nos conversations ont été très convaincantes. J’ai hâte d’être sur le terrain pour le Bayern. «

08.42 BST: Arsenal et Lyon sont en négociations sur un éventuel accord d’échange qui verrait le club du nord de Londres laisser le joueur vedette Vivianne Miedema aller aux champions de France en échange de Nikita Parris, selon Le gardien.

Miedema, qui a remporté le Soulier d’Or 2018-19 et 2019-20 et détient le record du plus grand nombre de buts marqués dans l’histoire de la Super League féminine, a un contrat avec Arsenal jusqu’à l’été prochain, mais il y aurait des craintes qu’elle pourrait être perdue sur un gratuit transfert.

Parris est à Lyon depuis 2019. Elle détenait auparavant le record du plus grand nombre de buts en WSL jusqu’à ce qu’elle soit battue par Miedema et Ellen White cette saison.

Arsenal a signé l’attaquant du Japon Mana Iwabuchi, qui est une amie proche de Miedema, mercredi après avoir quitté Aston Villa.

Le club traverse une période de changement, le manager Joe Montemurro ayant démissionné à la fin de la saison et un certain nombre de joueurs, dont Jill Roord, passent à autre chose.

08h00 BST: Liverpool a accepté de signer Ibrahima Konate du RB Leipzig pour un contrat de cinq ans, ont déclaré des sources à Julien Laurens d’ESPN.

Le défenseur, 22 ans, a passé son examen médical il y a quelques semaines et achèvera un déménagement à Anfield à son retour de la compétition au Championnat d’Europe des moins de 21 ans avec la France cet été.

Liverpool a obtenu la participation à la Ligue des champions le dernier jour de la saison de Premier League, ce qui signifie qu’ils peuvent désormais activer la clause de libération de 41,5 millions d’euros dans le contrat de l’ancien joueur de Sochaux. Le club devra payer la clause de libération en une seule fois.

jouer 1:06 Alejandro Moreno se demande comment Paulo Dybala conviendrait à l’équipe de Diego Simeone compte tenu de ses hauts et de ses bas à la Juventus.

PAPER GOSSIP (par Nick Judd)

– Edin Dzeko est en pourparlers pour rejoindre LA Galaxy au cours d’un déménagement estival, selon le Soleil, bien que la nomination de Jose Mourinho au poste d’entraîneur puisse suffire à voir l’attaquant de 35 ans rester avec l’AS Roma.

– Olivier Giroud arrive à la fin de son contrat à Chelsea et l’AC Milan prépare un déménagement pour l’international français de 34 ans. Giroud pourrait encore déclencher une dernière année à Chelsea, mais Le10 Sport croit que le Rossoneri repoussera l’intérêt de Lens et Fenerbahce.

– Benfica a lancé une offre audacieuse pour recruter le gardien de la Juventus Gianluigi Buffon, selon le titre portugais Un bola. Le contrat de 43 ans expire le mois prochain et Benfica tient à le signer pour les aider à reprendre leur candidature pour le titre après avoir perdu contre le Sporting cette campagne. Séville et l’Olympiakos ont également exprimé leur intérêt pour le vainqueur de la Coupe du monde en Italie, et Buffon a admis qu’il recherchait une option «stimulante et folle» pour terminer sa carrière.

– Georginio Wijnaldum rejoindra Barcelone jusqu’en 2024, selon Fabrizio Romano. Le journaliste italien a révélé qu’un accord verbal avait été trouvé et que le milieu de terrain de 30 ans devrait signer dans les prochains jours. Le Barça cherche maintenant des moyens de conclure l’accord tout en réduisant le salaire hebdomadaire du Néerlandais de 90000 £. Wijnaldum a fait un adieu émotionnel à Liverpool la semaine dernière et a refusé un transfert au Bayern Munich en faveur d’un transfert à Barcelone.

– Le Paris Saint-Germain fait 18 ans Eduardo Camavinga une priorité cet été, selon Le10 Sport. On pense que Rennes demande 100 millions d’euros, ce qui est considéré comme trop pour un jeune joueur par le conseil d’administration du PSG. Cependant, les finalistes français pensent qu’ils peuvent négocier et, plus important encore, Camavinga a déclaré qu’il n’était pas intéressé à signer pour le Bayern, ce qui ouvre la voie à Les Parisiens faire un pas dans les semaines à venir.

– La Roma a fait attaquer le Torino Andrea Belotti une cible prioritaire cet été, selon Calciomercato. le Giallorossi cherchent à renforcer leurs options de frappe cette fenêtre et ils valorisent le contrat de Belotti à 15 millions d’euros. L’accord du joueur de 27 ans expire l’été prochain, c’est pourquoi Torino pourrait capitaliser sur l’attaquant avant qu’il ne puisse partir gratuitement dans 12 mois.