Man United regarde Leeds, la star de l’USMNT Tyler Adams

La fenêtre de transfert d’été est fermée pour les ligues majeures en Europe. Cependant, avec un œil sur janvier, il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Adams de l’USMNT sur le radar de Man Utd

Manchester United garde un œil sur le milieu de terrain de Leeds United et l’international américain Tyler Adamsselon Initié du football.

Ils pensent que les Red Devils surveillent Adams depuis ses jours au RB Leipzig et ont ensuite été impressionnés par la façon dont il s’est acquitté en Premier League depuis son départ d’Allemagne.

Le joueur de 23 ans a déménagé à Elland Road pour un transfert de 15 millions de livres sterling en remplacement de Kalvin Phillipset Adams est considéré comme l’une des meilleures recrues récentes du club malgré sa mauvaise forme récente.

Adams, qui compte 19 sélections à l’USMNT, a signé un contrat de cinq ans lorsqu’il a déménagé à Elland Road, mais l’équipe d’Old Trafford reste désireuse de renforcer ses options de milieu de terrain central.

La défaite 3-2 contre Fulham la semaine dernière était le premier match raté par Adams cette saison, et son énergie – et ses statistiques – ont impressionné. Il est en tête de liste pour les interceptions dans la moitié de terrain adverse et est le quatrième pour les tacles réussis.

Tyler Adams a impressionné à Leeds malgré les difficultés constantes de l’équipe. Stu Forster/Getty Images

PAPIER GOSSIP

– Jude BellinghamLa liste des admirateurs de s’allonge à chaque match, et sport Je pense que le Real Madrid, Chelsea, Liverpool, Manchester City et Manchester United se battent tous pour la signature du joueur de 19 ans. Impressionnant contre Stuttgart lors de la récente victoire 5-0 du Borussia Dortmund en championnat, et à nouveau dans l’impasse avec Manchester City en Ligue des champions, la star anglaise prouve qu’il peut jouer régulièrement contre les meilleures équipes au plus haut niveau. Tout cela signifie qu’il semble de plus en plus improbable qu’il voie son contrat actuel, qui se termine en 2025.

– Point de vente brésilien TNT Sports pense que le Real Madrid, Liverpool et Chelsea sont dans une course pour signer Newcastle United Bruno Guimarães. Le joueur de 24 ans est devenu un acteur clé depuis son départ de Lyon, mais le patron de Newcastle, Eddie Howe, tient à rebuter les admirateurs potentiels en tentant de prolonger son contrat existant jusqu’en 2026. Cependant, le rapport indique que ces meilleurs côtés tous pensent qu’ils peuvent tenter le milieu de terrain offensif avant la campagne 2023-24.

– Arsenal cherche à consolider sa position au sommet de la Premier League en faisant des mouvements pour plusieurs jeunes espoirs, selon le Soleil. On pense que le patron des Gunners, Mikel Arteta, s’est vu promettre 50 millions de livres sterling pour les transferts d’hiver avant leur poussée pour le titre de Premier League. Arteta s’est appuyé sur un noyau de 15 joueurs jusqu’à présent cette saison, et il espère pouvoir ajouter deux des trois joueurs dans le but d’alléger le fardeau de son équipe. L’un d’entre eux serait le meneur de jeu de Palmeiras, âgé de 21 ans. Danilo, qui pourrait être disponible en janvier étant donné que la saison brésilienne se termine avant la Coupe du monde. Shakhtar Donetsk Mykhaïlo Mudryk (21) et star de Villarreal Yérémi Pino (20) sont également à l’étude.

– L’AC Milan cherche à renforcer ses options offensives et envisage Armand Broja et Noé Okaforselon Calciomercato. L’attaquant international albanais Broja, 21 ans, est évalué à 35 millions d’euros par Chelsea mais a récemment signé une prolongation de contrat jusqu’en 2028. L’attaquant suisse Okafor a marqué son premier but en Ligue des champions pour le FC Salzburg plus tôt cette semaine, en marquant sur place contre le Dinamo Zagreb. Son contrat expire en 2024, Leeds United gardant également un œil sur ses progrès.

– Manchester United a déjà été lié à l’ailier de l’Atletico Madrid João Félixmais Journaliste Calciomercato Rudy Galetti pense que les géants français du Paris Saint-Germain sont dans la loge pour débarquer l’ailier portugais. Le joueur de 22 ans serait mécontent du patron Diego Simeone en raison de la diminution du temps de jeu et pourrait être tenté par un déménagement en janvier. Cependant, il semblerait qu’il pourrait préférer le PSG à United, bien que United se vante de deux compatriotes en Cristiano Ronaldo et Bruno Fernandes dans leurs rangs.

– Chelsea envisage le RB Leipzig Josko Gvardiolselon Marché des transferts. Le joueur de 23 ans a joué un rôle central dans la récente série d’invincibilité du club, étouffant les attaques adverses tout en aidant son équipe à percer sur le comptoir avec une gamme impressionnante de passes. L’international croate a récemment signé une prolongation de contrat en septembre, mais cela pourrait ne pas suffire à dissuader les Blues, Manchester City étant également intéressé.