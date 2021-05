Man United regarde Johnstone de West Brom en remplacement de De Gea

Manchester United a rejoint Tottenham et West Ham dans la course pour signer le gardien de but de West Brom Sam Johnstone, ont déclaré des sources à ESPN, le manager Ole Gunnar Solskjaer se préparant au départ probable de l’ancien n ° 1 David de Gea cet été.

Johnstone, 28 ans, a passé neuf ans à Old Trafford après avoir progressé dans l’académie du club avant de rejoindre West Brom pour un transfert de 6,5 millions de livres sterling en 2018.

Et avec United désireux de signer un gardien éprouvé de la Premier League pour défier Dean Henderson pour le maillot n ° 1 la saison prochaine, Johnstone est devenu l’option préférée de Solskjaer pour remplacer De Gea, dont des sources ont déclaré à ESPN qu’il est peu probable qu’il accepte un rôle de non. 2 la saison prochaine.

Bien que des sources aient déclaré que West Brom valorise Johnstone, dont le contrat expire en 2022, à 18 millions de livres sterling, une clause de vente non divulguée dans l’accord qui a conduit le détenteur à The Hawthorns garantit que United serait en mesure de réduire ses dépenses lors de la re-signature. le joueur, qui n’a pas réussi à faire une apparition en équipe première pendant son séjour à Old Trafford en raison de sept périodes de prêt loin du club.

Des sources ont déclaré à ESPN que West Ham était le favori pour signer Johnstone en raison du fait que le manager David Moyes – qui a travaillé avec Johnstone chez United – était prêt à lui offrir un football régulier au stade de Londres.

L’intérêt de Tottenham est fort, mais l’incertitude quant à l’avenir du capitaine et n ° 1 Hugo Lloris, ainsi que l’identité du choix du club du successeur de Jose Mourinho en tant que manager, a mis les Spurs derrière leurs rivaux londoniens dans la bataille pour signer Johnstone.

Mais alors que Johnstone devrait déloger Henderson pour jouer à United, et ainsi compromettre ses perspectives en Angleterre après avoir remporté son premier appel dans l’équipe senior cette saison, des sources ont déclaré qu’il restait ouvert à un retour à Old Trafford.