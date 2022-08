Man United refroidit l’intérêt d’Adrien Rabiot pour les revendications salariales et envisage de déménager pour Casemiro du Real Madrid

Manchester United a refroidi son intérêt pour Adrien Rabiot en raison de ce qu’il considère comme des revendications salariales excessives et envisage plutôt une décision pour le milieu de terrain du Real Madrid Casemiro, ont déclaré des sources à ESPN.

United a refusé de répondre aux demandes de Rabiot malgré sa proposition de faire du milieu de terrain français l’un des joueurs les mieux payés du club.

Des sources ont déclaré à ESPN que la demande de Rabiot pour un paquet financier plus important est de compenser l’abandon du football de la Ligue des champions à la Juventus pour passer au moins une saison en Ligue Europa à Old Trafford.

Le manager Erik ten Hag cherche désespérément à signer un milieu de terrain avant la date limite de transfert du 1er septembre. Ils envisagent un accord pour Casemiro et, bien que des sources proches de United admettent que c’est un “long shot”, ils ont été suffisamment encouragés pour qu’un accord soit conclu. possible de le poursuivre.

Manchester United refroidit son intérêt pour Adrien Rabiot de la Juventus. Daniele Badolato – Juventus FC/Juventus FC via Getty Images

Casemiro, 30 ans, était un remplaçant pour le match d’ouverture de la saison du Real Madrid contre Almeria avec le manager Carlo Ancelotti choisissant à la place un milieu de terrain de Toni Kroos, Eduardo Camavinga et la signature estivale d’Aurelien Tchouameni.

Des sources ont déclaré à ESPN que la préférence de Casemiro serait de rester au Bernabeu, où il a un contrat jusqu’en 2025, mais le Brésilien n’a pas exclu un déménagement à Old Trafford.

United reste à la recherche du milieu de terrain de Barcelone Frenkie de Jong, mais des sources ont déclaré à ESPN qu’ils étaient de plus en plus pessimistes quant à la possibilité d’un accord si proche de la fin de la fenêtre.

Chelsea s’intéresse également au Néerlandais et De Jong préférerait rejoindre un club de Ligue des champions s’il devait quitter le Camp Nou.

United a fait un début de saison désastreux avec des défaites consécutives contre Brighton et Brentford.

L’équipe de Ten Hag est en bas du tableau de la Premier League avec seulement deux semaines pour améliorer l’équipe avant la clôture de la fenêtre de transfert.