Man United récupère un déficit de deux buts pour battre Forest

Man United est revenu d’un déficit de deux buts pour battre Nottingham Forest 3-2 samedi après-midi.

Bruno Fernandes était la vedette du spectacle, mais ce fut loin d’être simple pour les animateurs.

Ce sont les visiteurs qui ont réalisé un départ de rêve devant un Old Trafford bondé.

Après un corner de United, Taiwo Awoniyi a déferlé au milieu de terrain pour repousser Marcus Rashford avant de pousser son coup bas devant Andre Onana pour donner l’avantage à son équipe.

L’équipe de Steve Cooper doublait ensuite son avantage deux minutes plus tard. Willy Boly s’est dirigé à bout portant sur le coup franc droit de Morgan Gibbs-White alors que Forest était au pays des rêves.

Malgré le revers initial, l’équipe d’Eric ten Hag s’est calmée et a désormais contrôlé le match. Christian Eriksen a ramené un but pour les hôtes grâce à une finition intelligente du centre de Marcus Rashford sur l’aile gauche.

United aurait dû être à égalité lors des 26ème minute, mais Casemiro a inexplicablement raté un but ouvert à bout portant alors qu’il se dirigeait vers le coin de Bruno Fernandes.

Le plan de match de Forest était clair après avoir pris les devants. Les visiteurs étaient heureux de s’asseoir, puis de frapper le contre avec rythme, et ils ont presque porté le score à 3-1 juste avant la mi-temps. Après le magnifique jeu d’aile de Brennan Johnson, l’effort de Gibbs-White a été bloqué par Awoniyi alors que ce dernier ne parvenait pas à s’écarter.

Man United a stupéfié Forest après la mi-temps

Sept minutes après la reprise, United a égalisé lorsque Casemiro a expié sa précédente erreur pour terminer un délicieux mouvement de United. Rashford a trouvé Fernandes avec un joli ballon lesté sur le ballon avant que le milieu de terrain ne l’affronte à Casemiro qui a terminé avec aplomb.

Antony a presque donné l’avantage à United quelques minutes plus tard, mais le gardien de Forest, Matt Turner, a effectué un superbe arrêt pour garder son équipe dans le match.

Les visiteurs étaient alors réduits à dix hommes à la 69ème minute où Joe Worrall a été expulsé pour avoir fait tomber Fernandes sur une passe transversale de Casemiro.

United a ensuite obtenu un penalty six minutes plus tard lorsque Danilo a fait tomber Rashford dans le renard. Fernandes est intervenu pour convertir le coup de pied et donner à son équipe une avance de 3-2.

Boly a presque égalisé à la 85ème minute, mais Onana a réalisé un arrêt époustouflant pour empêcher l’effort du défenseur de marquer alors que United manquait de vainqueur dans un match divertissant.

Les Diables Rouges se rendent désormais aux Emirats pour affronter Arsenal la semaine prochaine dans un affrontement alléchant. Forest, quant à lui, se rendra à Londres pour une autre rencontre difficile contre Chelsea à Stamford Bridge.

