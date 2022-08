Man United prévoit le séjour de Cristiano Ronaldo

Erik ten Hag continue d’insister sur le fait qu’il s’attend à ce que Cristiano Ronaldo reste à Manchester United cette saison et a promis qu’il serait satisfait si le club ne faisait pas venir un attaquant avant la date limite de transfert de jeudi.

United a remporté des victoires consécutives pour la première fois depuis février samedi alors que la volée de Bruno Fernandes à la 55e minute était suffisante pour remporter une victoire 1-0 à Southampton.

Pour le deuxième match consécutif, Ronaldo a commencé sur le banc et n’a eu qu’un impact périphérique en tant que remplaçant à la 68e minute.

On pense que le joueur de 37 ans souhaite quitter United pour un club en Ligue des champions, Napoli étant le dernier club sondé par l’agent de Ronaldo, Jorge Mendes, sur un éventuel transfert.

Cependant, lorsqu’on lui a demandé si Ronaldo avait disputé son dernier match pour United, Ten Hag a réitéré sa conviction que la star portugaise resterait à Old Trafford.

“Nous planifions avec lui”, a déclaré Ten Hag. “Alors nous voulons qu’il reste. C’est ce que nous voulons. J’espère [he stays].”

Cristiano Ronaldo était remplaçant contre Southampton. Manchester United/Manchester United via Getty Images

United devrait signer au moins un joueur avant la fermeture de la fenêtre, les pourparlers progressant sur un accord pour l’ailier de l’Ajax Antony alors qu’ils parcourent le marché pour un autre attaquant.

Cependant, poussé à savoir s’il serait satisfait de ses options si United échouait dans cette poursuite, Ten Hag a déclaré: “Nous avons Cristiano Ronaldo, nous avons Anthony Martial, nous avons Marcus Rashford, donc tout va bien.”

United avait perdu ses sept précédents matchs à l’extérieur de Premier League avant de battre Southampton dans un match où ils étaient compacts sans jamais atteindre les mêmes sommets que leur victoire 2-1 sur Liverpool cinq jours plus tôt.

“Il y a beaucoup de place à l’amélioration, c’est assez clair”, a ajouté Ten Hag. “Pour moi, c’est normal. Quand tu viens dans une saison, c’est toujours difficile. C’en est une. La seconde est que je suis nouveau, la coopération avec l’équipe est nouvelle, c’est une nouvelle façon de jouer.

“Beaucoup de nouveaux facteurs et n’iront pas à 100% dès le début, mais nous devons obtenir des résultats et gagner des matchs. C’est ce que nous avons fait aujourd’hui et j’en suis content. Nous sommes beaucoup plus conscients de ce que sont les lois du football. Ce que nous apportons sur le terrain, j’en suis vraiment content.”