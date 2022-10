Man United prêt à accorder un transfert gratuit à Cristiano Ronaldo malgré le manque d’intérêt

Manchester United n’a suscité aucun intérêt pour Cristiano Ronaldo bien qu’il l’ait mis à disposition sur un transfert gratuit depuis l’été, ont déclaré des sources à ESPN.

Ronaldo manquera le match de Premier League de samedi contre Chelsea à Stamford Bridge après avoir été lâché par le manager Erik ten Hag en guise de punition pour avoir refusé de jouer en tant que remplaçant lors de la victoire 2-0 de mercredi contre Tottenham à Old Trafford.

L’ancien attaquant du Real Madrid et de la Juventus a également provoqué la colère de Ten Hag en quittant le banc des remplaçants avant la fin du match pour se rendre au vestiaire et quitter le stade sans l’autorisation du manager.

Après avoir été critiqué par Ten Hag en juillet pour être rentré chez lui lors du match amical de pré-saison contre Rayo Vallecano à Old Trafford, la dernière démonstration d’indiscipline de Ronaldo a augmenté la perspective que l’international portugais quitte United en janvier.

Mais des sources ont déclaré à ESPN que la hiérarchie United, dirigée par les propriétaires américains de la famille Glazer, était disposée à décharger Ronaldo depuis qu’il avait clairement indiqué qu’il souhaitait quitter le club cet été.

Cristiano Ronaldo est devenu une figure périphérique de Manchester United. Photo de Matthew Ashton – AMA/Getty Images

Après avoir signé Ronaldo dans le cadre d’un contrat de 15 millions d’euros avec la Juventus en août 2021, des sources ont déclaré que United n’avait pas demandé de rémunération pour le joueur dans l’espoir qu’un autre club serait prêt à accepter son contrat de 500 000 £ par semaine.

Mais à part l’intérêt de l’équipe saoudienne d’Al-Hilal, United n’a eu aucune enquête sur Ronaldo, même des équipes ambitieuses et bien financées en Turquie se sont montrées insensibles à la perspective de signer un joueur qui a porté le total de buts du club à 700 avec son grève contre Everton plus tôt ce mois-ci.

Des sources ont déclaré qu’il y a un espoir à Old Trafford que les clubs pourraient devenir des options potentielles pour Ronaldo s’il profite d’une Coupe du monde productive avec le Portugal au Qatar le mois prochain. Et avec six mois restants sur son contrat avec United, il est également possible que Ronaldo soit prêté en janvier si un autre club est disposé à conclure un accord pour payer une partie de son salaire.

Mais avec son 38e anniversaire qui approche en février et seulement deux buts toutes compétitions confondues pour United cette saison, Ronaldo a du mal à susciter l’intérêt des clubs qui pourraient lui offrir une échappatoire à Old Trafford en janvier.