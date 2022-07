Man United présélectionne Youri Tielemans comme alternative à Frenkie de Jong

Par Andrew Thompson









La saga des transferts de Frenkie de Jong semble sur le point de se terminer de manière frustrante pour Man United alors que les Red Devils semblent presque certains de manquer le milieu de terrain international néerlandais, privant le club de la possibilité de réunir le nouveau patron Erik ten Hag avec un ancien lieutenant.

De Jong a rejeté tout intérêt à rejoindre les géants anglais et s’il fait plus pour la Premier League, il semble plus aligné sur un déménagement chez ses rivaux Chelsea (pour en savoir plus, voir le lien ci-dessous).

En tant que tel, Man United aurait placé le milieu de terrain de Leicester City Youri Tielemans sur sa liste restreinte de transfert d’été à la demande de Ten Hag selon Ben Jacobs de CBS Sports.

L’intérêt de Man United pour Tielemans est également réel et croissant. C’est une option beaucoup moins chère et moins compliquée que Frenkie de Jong. Erik ten Hag l’a mis sur une liste restreinte de milieu de terrain. Tielemans a indiqué sous Ralf Rangnick qu’il ne voulait pas déménager #MUFC mais ten Hag peut revisiter. – Ben Jacobs (@JacobsBen) 20 juillet 2022

Tielemans n’était pas disposé à envisager un déménagement à Old Trafford sous Ralf Rangnick selon Jacobs, mais serait beaucoup plus ouvert à l’idée de figurer sous Ten Hag tout en présentant à Man United un objectif de transfert beaucoup plus abordable si un intérêt formel se matérialisait.

Tout intérêt légitime pour l’ancien diplômé de l’académie RSC Anderlecht les mettrait carrément en désaccord avec l’Arsenal de Mikel Arteta, cependant, les Gunners étant toujours liés à un intérêt sérieux pour le Belge de 25 ans malgré les affaires que la tenue du nord de Londres a déjà terminées. la fenêtre.

Arsenal devrait probablement décharger un milieu de terrain ou deux avant d’être en mesure de faire une approche formelle pour Tielemans, offrant à Man United une fenêtre d’opportunité si les Red Devils devaient agir rapidement.

