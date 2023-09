Man United préoccupé par les transferts liés à dix agents de Hag

Les responsables de Manchester United sont inquiets de la récente politique de transfert du club. Selon Courrier Sport, les dirigeants du club ont fait part de leurs inquiétudes concernant l’implication de l’agent du manager Erik ten Hag, Kees Vos, dans les transactions au sein de l’équipe. Vos est actuellement une figure clé du Sports Entertainment Group (SEG). L’agence compte une multitude de clients dans son portefeuille, dont dix Hag.

Le média susmentionné affirme que SEG est désormais essentiellement l’agence sportive incontournable pour les transferts à United. Non seulement ten Hag a des liens avec SEG, mais le fils du manager travaillerait également dans l’entreprise. Nigel ten Hag est analyste pour l’agence.

Agence impliquée dans trois transferts estivaux différents pour le club

SEG a travaillé sur plusieurs transferts de joueurs pour United au cours de la fenêtre estivale 2023. Plus particulièrement, Rasmus Hojlund a embauché SEG comme nouvelle agence juste un mois avant son déménagement à Old Trafford. Les Diables rouges ont payé à l’Atalanta environ 89 millions de dollars pour l’attaquant international danois.

Le transfert tardif de Sofyan Amrabat vers United a également été aidé par SEG. Vos aurait travaillé du côté de United alors que le club négociait un accord avec la Fiorentina pour le milieu de terrain. L’international marocain a rejoint les Diables Rouges grâce à un prêt initial de 10 millions de dollars pour la saison, avec une option permettant de rendre le transfert permanent à la fin de la campagne en cours.

United, avec l’aide de SEG, a également vendu le milieu de terrain de 20 ans Zidane Iqbal à Utrecht cet été également. Tout comme Hojlund, Iqbal a signé avec SEG juste avant son déménagement aux Pays-Bas.

Ten Hag a soulevé des questions sur les transferts d’anciens joueurs à United

Ten Hag a reçu des critiques pour s’être concentré sur les joueurs avec lesquels il a déjà travaillé. Cela inclut la signature d’Antony, Lisandro Martinez, Andre Onana et Amrabat. Les liens entre SEG et les nouvelles signatures de United sont également relativement nouveaux. Courrier Sport rapporte que United n’a recruté aucun joueur SEG entre février 2022 et janvier 2023. Quarante-cinq transactions de joueurs au total ont eu lieu pour le club au cours de cette période.

SEG compte actuellement plus de 600 clients au total dans le monde. Basée aux Pays-Bas, l’agence travaille avec de nombreux joueurs/entraîneurs néerlandais. Aux côtés de Ten Hag, Cody Gakpo de Liverpool, Mark Flekken de Brentford et le manager de Manchester City Pep Guardiola font appel à l’agence.

