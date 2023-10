Man United prendra du temps sur l’avenir d’Anthony Martial – sources

Manchester United est prêt à déclencher des prolongations de contrat pour Aaron Wan-Bissaka et Victor Lindelöf, ont déclaré des sources à ESPN, mais les dirigeants du club prennent leur temps avant de décider quoi faire à propos d’Anthony Martial.

Le Français, qui a un contrat jusqu’à la fin de la saison avec une option d’un an, a connu une campagne marquée par des blessures la saison dernière où il n’a pu débuter que 11 matches de Premier League.

Il s’est glissé derrière la recrue estivale Rasmus Højlund dans l’ordre hiérarchique cette saison, marquant un but en neuf apparitions, et sa situation à Old Trafford est compliquée par le fait qu’il est l’un des joueurs les mieux payés du club.

Une source a déclaré à ESPN que United était prêt à laisser Martial partir cet été, mais la seule offre réaliste reçue provenait de la Saudi Pro League et le joueur de 27 ans a rejeté l’opportunité d’entamer des négociations sur cette décision.

United garde ses options ouvertes avec Martial, tout dépend de ses performances d’ici la fin de la saison.

Anthony Martial a baissé la hiérarchie ces dernières semaines à Manchester United. Photo de Visionhaus/Getty Images

United, cependant, devrait adopter une approche différente avec les défenseurs Wan-Bissaka et Lindelöf.

Wan-Bissaka a retrouvé sa place dans l’équipe d’Erik ten Hag après des débuts difficiles sous la direction du Néerlandais. Son contrat expirera à la fin de la saison, mais United a la possibilité de le prolonger d’un an supplémentaire, jusqu’en 2025.

Le club devrait exercer l’option avant la fin de l’année tout en ouvrant des négociations sur un nouveau contrat à long terme.

United est dans la même situation avec Lindelöf, qui a un contrat jusqu’à l’été plus une option d’un an.

L’international suédois a fait assez pour convaincre Ten Hag qu’il a un avenir à Old Trafford et le club est prêt à déclencher sa prolongation jusqu’en 2025.

United, quant à lui, espère que l’arrière latéral Sergio Reguilón sera de retour pour le voyage à Sheffield United après la trêve internationale.

L’Espagnol, arrivé de Tottenham le jour de la date limite, a raté les quatre derniers matchs en raison d’un problème aux ischio-jambiers contracté lors de la victoire 1-0 contre Burnley le 23 septembre, mais a repris l’entraînement complet.

Raphaël Varane sera évalué la semaine prochaine avant le match à Bramall Lane après avoir raté la victoire 2-1 contre Brentford en raison de ce que le club a décrit comme un « problème mineur ».