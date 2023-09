Man United prend une décision sur Jadon Sancho après le snobisme de l’équipe

Jadon Sancho sera disponible à un prix raisonnable en provenance de Manchester United lors du prochain mercato de janvier.

Sancho était ouvertement en désaccord avec Ten Hag concernant son omission de la formation de départ pour le match du 3 septembre contre Arsenal. Ten Hag a exclu Sancho de l’équipe première de United. Ensuite, l’ailier a publié un message sur les réseaux sociaux. Là, Sancho a accusé le manager néerlandais d’avoir fait de lui un « bouc émissaire » et de faire circuler des informations « complètement fausses ».

Le patron a demandé à Sancho de s’entraîner seul à Carrington après avoir refusé de s’excuser auprès de Ten Hag pour son comportement. Un retour dans l’équipe United pour le joueur de 23 ans, dont la publication sur les réseaux sociaux a ensuite été supprimée, semble désormais douteux.

Sancho fera-t-il partie de l’équipe de United contre Burnley ?

Le retour ou non de Sancho à United reste en suspens, mais Erik ten Hag est certain que le joueur a son mot à dire sur ce qui se passera ensuite : « Cela dépend de lui. Pour le reste, nous nous préparons pour Burnley et c’est notre priorité. Il ne fera pas partie de l’équipe.

Sancho est membre de l’équipe première. Cependant, il continue de s’entraîner séparément jusqu’à ce que lui et le club résolvent les problèmes disciplinaires. Le prochain mercato pourrait apporter une solution à toutes les parties.

United prêt à admettre sa défaite et à vendre son joueur

United voudrait vendre Sancho en janvier pour récupérer une partie des 90 millions de dollars dépensés pour le faire quitter le Borussia Dortmund il y a deux étés, comme le rapporte le Daily Star. L’été dernier, l’équipe d’Old Trafford s’est préparée à l’envoyer en Arabie Saoudite. Cela s’est heurté à un manque d’enthousiasme de la part de l’ailier.

Cependant, ils pourraient avoir du mal à le vendre cet hiver également, en raison de ses antécédents de blessures et de sa production médiocre (12 buts et 6 passes décisives en 82 matchs au cours des deux saisons précédentes). Pour aggraver les choses, l’Anglais a un contrat qui le maintient au sein du club jusqu’en juin 2026.

Les spéculations ont bondi selon lesquelles son équipe précédente, Dortmund, voulait le recruter à nouveau, mais cela semble faux.

PHOTO : IMAGO / Action Plus