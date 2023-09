Man United peut toujours compter sur Bruno Fernandes pour livrer

Il y avait un sentiment inévitable que la course cauchemardesque de Manchester United prenne fin grâce à Bruno Fernandes. Tout au long des bons et des mauvais moments de l’équipe – et il y en a eu beaucoup – Fernandes a été le seul joueur sur lequel on pouvait compter pour apporter une contribution positive, et il l’a encore fait en scellant la victoire à Burnley samedi.

Une superbe volée en première mi-temps à la 45e minute a suffi à remporter une victoire 1-0 pour l’équipe d’Erik ten Hag et à mettre fin à une séquence de trois défaites consécutives qui avait vu United encaisser 10 buts lors de défaites successives contre Arsenal, Brighton & Hove Albion et Bayern Munich.

Les nuages ​​d’orage ne se sont pas encore dissipés pour United et Ten Hag, l’équipe devant s’appuyer sur cette victoire pour prouver qu’elle a rebondi après le pire début de saison de championnat du club depuis 1989-90, mais c’est un début et Fernandes y est parvenu en faisant ce qu’il fait toujours. Il se présente toujours.

Depuis son arrivée du Sporting CP en janvier 2020, Fernandes n’a raté que 10 matchs toutes compétitions confondues pour United, la majorité d’entre eux étant dû à une suspension. Il a participé à 59 des 62 matchs de United la saison dernière, avec deux absences dues à une suspension d’un match.

Et il a fait en sorte que cela compte lorsqu’il était sur le terrain. Son but à Burnley était son 46e en 130 matches de Premier League – un ratio incroyable pour un milieu de terrain dans une équipe qui a autant lutté que prospéré – et il a également eu 34 passes décisives.

Marcus Rashford a marqué plus de buts pour United depuis l’arrivée de Fernandes, mais la forme de l’attaquant anglais a connu des hauts et des bas. Fernandes, en revanche, a été un modèle de régularité, et sa fiabilité, tant en termes de forme physique que de contribution, est l’une des principales raisons pour lesquelles Ten Hag l’a nommé capitaine cet été.

Un club de la stature de United exige de grandes personnalités et des joueurs de premier plan, et Fernandes est le seul de l’équipe de Ten Hag à cocher ces deux cases. Certains ont de la personnalité, mais aucun ne joue avec la même fiabilité semaine après semaine que Fernandes.

Ne vous y trompez pas, l’international portugais peut être un joueur exaspérant à regarder. Ses émotions ne font aucun doute, car le joueur de 29 ans est l’une des personnalités les plus bruyantes de la Premier League, avec son air renfrogné apparemment constant et son habitude de se plaindre de chaque passe perdue ou décision arbitrale qui va à l’encontre de son équipe.

Vous pouvez évaluer les performances et les résultats de United à l’aune de l’attitude de Fernandes, mais même si certains de ses coéquipiers ont été accusés de manque de passion et d’engagement, personne n’a jamais pu attribuer cette étiquette à Fernandes.

S’il avait bénéficié de jouer dans une équipe plus forte que celle qu’il avait pendant son séjour à United, Fernandes aurait pu s’élever aux côtés de certains des plus grands joueurs ayant joué pour le club à l’époque de la Premier League. La réalité, cependant, est qu’il a dû parfois porter l’équipe et voir ses rivaux Manchester City et Liverpool dominer dans les compétitions majeures.

Si Fernandes n’avait pas été là, les trois dernières années à Old Trafford auraient été encore plus sombres qu’elles ne l’ont été. Il a été la lumière brillante de l’équipe et son but contre Burnley, une volée parfaitement exécutée sous un angle étroit, résumait sa qualité.

« C’était une superbe passe de Jonny [Evans] », a déclaré Fernandes. « Je sais qu’il a de grandes qualités pour jouer le ballon derrière avec les deux pieds. j’attendais pour [the pass]. Burnley a laissé de l’espace derrière, mais c’était parfois difficile d’en obtenir, et nous avons saisi notre chance quand c’était là.

« Nous savons que nous avons traversé une période difficile, mais nous savions que nous pouvions en revenir. Évidemment, aujourd’hui, la performance n’a pas été la meilleure, mais nous avons pris les trois points, ce qui est la chose la plus importante. »

Fernandes et Ten Hag espèrent que cette victoire sera le début d’un renouveau qui se traduira par une remontée au classement.

United a commencé ce match sans Lisandro Martínez, Luke Shaw, Aaron Wan-Bissaka et Mason Mount, blessés. Jadon Sancho continue de s’entraîner avec les jeunes après sa dispute publique avec Ten Hag, tandis qu’Antony est en congé après des accusations d’abus portées par trois femmes. Raphaël Varane et Sofyan Amrabat, prêté à la date limite, n’ont pu débuter que sur le banc des remplaçants avant d’être propulsés dans l’action à la fin de la seconde période.

Il est clair que United a des problèmes de blessures et de disponibilité qui ont contribué à ses problèmes. Si Ten Hag pouvait avoir plus de joueurs aussi fiables que Fernandes, cela transformerait les perspectives de United.

Tant qu’il reste en forme et disponible, United aura l’espoir de jours meilleurs à venir.