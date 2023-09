Man United peut-il continuer à ignorer la forme écossaise de McTominay ?

Comment arrêter Scott McTominay ? C’est une question que de nombreux managers internationaux se posent en ce moment, l’Anglais Gareth Southgate étant le prochain à proposer un plan pour annuler le milieu de terrain buteur écossais lorsque les deux équipes se rencontreront à Glasgow mardi.

Sur la scène internationale, McTominay est dans la forme de sa vie et occupe la première place du classement. Qualifications Euro 2024 classement des buteurs, aux côtés du Belge Romelu Lukaku et de son coéquipier de Manchester United Rasmus Hojlund du Danemark, avec six buts. Mais quand il aura la chance de reproduire sa forme écossaise pour United, personne ne le sait.

L’étrange cas de McTominay a eu de nombreux précédents au fil des ans, en termes de footballeurs qui disparaissent des radars de leurs équipes de club mais deviennent des joueurs remarquables pour l’équipe nationale.

Gareth Bale en est peut-être le meilleur exemple récent. L’ancien attaquant gallois a passé près de la moitié de ses neuf années au Real Madrid en marge du Bernabeu, tout en récoltant une étincelante collection d’argenterie en cours de route. Pourtant, une fois qu’il a enfilé la chemise rouge de son pays, il a développé quelque chose de proche des qualités de super-héros.

Même Wout Weghorst, un avant-centre qui n’a marqué qu’une seule fois lors d’un lamentable période de prêt à United la saison dernière, a marqué deux fois lors de ses deux derniers matchs pour les Pays-Bas afin de renforcer leurs perspectives pour l’Euro 2024.

Scott McTominay a à peine joué pour Manchester United cette saison. Simon Stacpoole/Hors-jeu/Hors-jeu via Getty Images

Mais McTominay, c’est une autre histoire. Le joueur de 26 ans n’a inscrit que sept minutes en Premier League pour United cette saison, malgré le fait que l’équipe ait du mal à se mettre en forme et manque clairement d’énergie et de ténacité au milieu de terrain. Le club n’a pas caché que le joueur, qui évolue à Old Trafford depuis l’âge de cinq ans, était disponible pour un transfert cet été. West Ham United et Fulham étaient tous deux fortement liés au joueur.

Bale était tout simplement perdu parmi un éventail de superstars dans une équipe gagnante au Real, tandis que Weghorst était clairement dépassé à Old Trafford. Mais McTominay est négligé par le manager Erik ten Hag à un moment où United a passé les derniers jours de la fenêtre de transfert à essayer désespérément de financer un accord de prêt pour le milieu de terrain de la Fiorentina Sofyan Amrabat, après avoir déjà dépensé 55 millions de livres sterling pour Mason Mount de Chelsea.

Alors comment un joueur peut-il être aussi impressionnant pour son équipe nationale, mais à peine considéré par son club ?

McTominay n’a débuté aucun match pour United depuis mars, mais son habitude de récolter des cartons jaunes – huit en Premier League la saison dernière et neuf la campagne précédente – avait fait craindre qu’il ne soit trop imprudent lorsqu’il se battait pour le ballon et donc un risque en termes de concession de coups de pied arrêtés dans des zones dangereuses.

Ses buts à United n’ont pas non plus été impressionnants, avec seulement cinq buts toutes compétitions confondues au cours des deux dernières saisons, mais il a presque entièrement été utilisé comme milieu de terrain défensif au cours de cette période.

Avec l’Écosse, où il a parfois été déployé dans le cadre d’une défense centrale à trois, le manager Steve Clarke a préféré utiliser McTominay dans un rôle de milieu de terrain plus avancé. Les récompenses ont été évidentes pour le joueur et l’équipe, en particulier lors de cette campagne de qualification qui a débuté avec un doublé de McTominay lors d’une victoire 2-0 à domicile contre l’Espagne en mars.

« Nous savons qu’il est bon », a déclaré Clarke. « C’est pourquoi il commence pour nous. Je pense qu’il joue comme ça depuis un petit moment maintenant.

« Avec Scotty, nous avons essayé de trouver un moyen de jouer qui puisse lui permettre, ainsi qu’à John McGinn, d’avancer. C’est bien d’avoir deux joueurs de ballon derrière eux dans Billy. [Gilmour] et Callum [McGregor] pour contrôler le jeu.

« C’est bien pour Scott, si quelqu’un avait besoin de le rappeler, juste pour montrer qu’il est plutôt décent. Ce n’est pas que nous ayons besoin de le rappeler.

« Mais quand vous êtes dans l’un des meilleurs clubs comme Manchester United, ils auront une grande équipe et vous savez qu’ils vont avoir une rotation. Parfois, vous devez attendre votre heure pour avoir votre chance dans l’équipe. » Pour le moment, c’est ce que Scott doit faire. Mais je suis sûr qu’une fois qu’il aura sa chance, il montrera à tout le monde qu’il est également un bon joueur pour son club. «

Si McTominay veut avoir cette chance, ce sera à Ten Hag qui aura peut-être déjà décidé que le joueur, qui a fait ses débuts par Jose Mourinho contre Arsenal en mai 2017, ne possède tout simplement pas les attributs qu’il désire.

Et le football international est différent du jeu de club. Quatre des buts de McTominay à l’Euro 2024 ont été marqués contre la Géorgie et Chypre, ménés de la zone de qualification européenne, donc peut-être que ses performances ont été meilleures en raison de la qualité inférieure de l’opposition, à part l’Espagne.

Scott McTominay, en Écosse, célèbre après avoir obtenu son score contre Chypre. Craig Foy/Groupe SNS via Getty Images

Mais c’est aussi un joueur qui approche de son apogée à 26 ans – un milieu de terrain énergique avec une présence physique – il possède donc des qualités que United ne possède pas en abondance.

Et si Ten Hag peut exploiter la confiance générée par McTominay sous le maillot écossais, il pourrait jouer un rôle important à United – un club qui a commis trop d’erreurs coûteuses sur le marché des transferts ces dernières années.

La balle est donc désormais dans le camp de Ten Hag. Pourra-t-il aplanir les aspérités de McTominay ou lui permettra-t-il de partir et risquera-t-il de reproduire sa forme écossaise pour un rival de Premier League ?

Clarke a facilité la tâche de Ten Hag en trouvant un moyen de tirer le meilleur parti de McTominay, c’est sûr.