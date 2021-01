Paul Scholes sait tout sur la victoire des titres en Premier League. Il a remporté 11 avec Manchester United, dont le 20e et dernier championnat de la ligue du club en 2013. Huit ans plus tard, il pense pouvoir enfin le remporter cette saison si l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer franchit l’obstacle psychologique de battre Liverpool à Anfield dimanche.

L’ancien milieu de terrain de United a critiqué vigoureusement les performances et les progrès de l’équipe sous une succession de managers – David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho et maintenant Solskjaer – depuis la retraite de Sir Alex Ferguson il y a huit ans, et son point de vue sur le l’équipe a fait écho aux frustrations des supporters. Mais avec United se hissant au sommet de la Premier League avec une victoire 1-0 à Burnley mardi – une victoire qui signifie qu’ils visitent Anfield avec une avance de trois points sur les champions – Scholes a déclaré à ESPN que, pour la première fois depuis 2013, il peut voir son ancien club remporter à nouveau le titre.

Pour que cela se produise, cependant, il pense qu’ils doivent aplanir certains défauts clés et pouvoir compter sur le vainqueur de la Coupe du monde Paul Pogba plutôt que sur le joueur incohérent et sous-performant qui a défini son dernier, quatre et un-. tournée d’une demi-année à Old Trafford.

« C’est étrange de le dire, mais je pense en fait que United peut gagner la ligue parce que ça a été une saison tellement étrange », a déclaré Scholes. « Mais il s’agit maintenant de gagner les grands matchs.

« Ils ne l’ont pas encore fait. Les gens peuvent dire qu’ils ont gagné à Leicester le dernier jour de la saison dernière pour se qualifier pour la Ligue des champions, mais ce n’était pas un grand match comme aller à City, Liverpool ou Chelsea et gagner quand il compte.

« United a perdu quatre demi-finales successives et a été éliminé de la Ligue des champions avec une très mauvaise défaite contre le RB Leipzig. Cet échec de gagner de gros matchs doit changer s’ils veulent gagner quoi que ce soit, mais il n’y a pas de meilleur endroit pour commencer qu’à Anfield. «

« Man United n’aura jamais une meilleure chance de gagner à Anfield »

Le voyage de dimanche à Liverpool a naturellement été considéré comme un test acide des qualifications de United pour le titre. L’équipe de Solskjaer se rend à Anfield après avoir perdu aucun de ses 15 matchs à l’extérieur de la Premier League depuis sa défaite 2-0 contre l’équipe de Jurgen Klopp il y a presque exactement un an, mais United n’a pas réussi à gagner lors de ses cinq dernières visites à Anfield, avec leur dernière victoire à venir. il y a exactement cinq ans, dimanche.

Pendant tout ce temps, Liverpool n’a pas perdu de match à domicile en Premier League depuis sa défaite contre Crystal Palace en mai 2017 – une séquence invaincue de 67 matchs – mais Scholes insiste sur le fait que United peut et doit mettre fin à cette course ce week-end.

jouer 0:31 Ole Gunnar Solskjaer est prêt à voir son sommet de table Manchester United mis à l’épreuve à Anfield.

« United n’aura jamais une meilleure chance de gagner à Anfield », a-t-il déclaré. « C’est un énorme avantage en leur faveur qu’il n’y aura pas de supporters sur le terrain et, à mon avis, plus important que les problèmes de blessures de Liverpool en défense.

« Chaque fois que j’ai joué à Anfield, la foule a eu la plus grande influence sur le jeu. C’était toujours si difficile d’y aller à cause de ça, mais ce n’est pas un facteur dimanche », a ajouté Scholes.

« C’est toujours un énorme défi pour United, cependant. Liverpool a d’excellents attaquants qui peuvent marquer avec rien, mais la plus grande menace vient des arrières latéraux, Trent Alexander-Arnold et Andy Robertson, et United doit trouver un moyen de les arrêter. .

« United a les joueurs pour aller gagner à Anfield, mais c’est le moment où ils doivent montrer qu’ils peuvent livrer dans les plus grands matchs. Ils n’ont battu aucun des soi-disant Big Six cette saison et ils ne le feront pas. gagner quoi que ce soit jusqu’à ce qu’ils le fassent.

« Psychologiquement, United semble juste manquer de confiance en cette grande occasion, mais ils se heurtent également à de meilleurs joueurs, il est donc beaucoup plus difficile de battre ces équipes si tout le monde ne joue pas au sommet de sa forme. Mais quand vous gagner contre vos rivaux, en particulier à l’extérieur, c’est énorme pour la confiance – la vôtre et la leur. Quand nous allions gagner à Arsenal, nous savions que ce serait un poignard au cœur de gagner à leur place. «

La psychologie de gagner des matchs serrés

Il y a aussi un art à gagner dans des rencontres serrées. United a transformé un point en trois à Burnley en milieu de semaine lorsque Pogba a marqué un but tardif à Turf Moor, et ils ont également battu les matchs d’un but à Brighton, Southampton et Sheffield United cette saison. Mais Scholes dit qu’une équipe qui remporte le titre doit apprendre à faire de même contre tous les niveaux d’adversaire – un autre point d’interrogation planant sur cette équipe United.

Paul Scholes, qui sait quelque chose sur les titres de Premier League (11), pense que le plus gros obstacle pour cette équipe de Man United est psychologique. Photo de John Peters / Manchester United via Getty Images

« Il ne s’agit pas d’aller à Liverpool ou à City et de gagner avec une belle performance ou beaucoup de buts », a-t-il déclaré. « Quand nous avons remporté des titres, tant de nos victoires à Liverpool étaient 1-0 ou 2-1 après avoir dû creuser pendant 80 minutes. Vous acceptez que vous allez avoir des jours comme ça contre les meilleures équipes, quand vous ne «Je ne domine pas le match et je dois lutter pour y rester», a-t-il déclaré.

«Vous devez être capable de défendre correctement et de résister aux attaques de l’opposition, mais je ne suis pas encore convaincu que cette équipe de United peut le faire.

« En tant que back-four, je m’inquiète de leur talent. A l’arrière, Aaron Wan-Bissaka est juste au sujet de la défense, ce qui est bien pour un match à Liverpool, mais je ne suis pas sûr de ce que Luke Shaw apporte à. Au milieu, Ole doit encore trouver le meilleur partenaire de Harry Maguire. Eric Bailly a du rythme, mais il est téméraire et a trop de blessures. Victor Lindelof joue mieux le poste et semble être l’option préférée d’Ole, mais encore une fois, il n’est pas totalement convaincant.

« Si j’étais Ole et que je pouvais recruter un défenseur ce mois-ci, j’irais pour Wesley Fofana à Leicester. Il n’a que 20 ans, mais il a été exceptionnel et il a le potentiel pour être tout ce qu’il veut. United a bien fait à. l’arrière cette saison, mais ils ont été exposés lorsqu’ils ont joué contre les grandes équipes et c’est un autre problème qu’ils doivent résoudre. «

Tous les yeux sur Bruno Fernandes et Paul Pogba

jouer 1:52 Janusz Michallik choisit entre Paul Pogba de Man United et Jack Grealish d’Aston Villa dans un scénario de transfert hypothétique.

Le revers des défis que United doit surmonter sont les aspects positifs au milieu de terrain et en attaque. Lorsque United a remporté le titre en 2012-13, l’équipe de Ferguson n’a réussi que 16 buts au milieu de terrain toute la saison, Shinji Kagawa en marquant six. Mais Solskjaer United a déjà éclipsé ce total avec 17 jusqu’à présent, contre seulement 17 matchs. Bruno Fernandes est en tête avec 11 buts en Premier League, mais Pogba, Scott McTominay, Daniel James et Donny van de Beek ont ​​également marqué en championnat.

Fernandes est le joueur le plus constant de United depuis son arrivée du Sporting Lisbonne en janvier dernier, et Scholes pense que sa présence aide maintenant Pogba à faire de son mieux.

« Bruno a définitivement aidé Pogba », a déclaré Scholes. « Parfois, Paul semblait jouer avec l’espoir qu’il devait gagner un match tout seul et tout faire, mais Bruno est venu et est devenu un vainqueur et un créateur. Toutes les statistiques montrent à quel point Bruno a été important pour le équipe, mais sa présence a fait ressortir le meilleur de Pogba.

« Depuis que son agent a dit qu’il voulait quitter United le mois dernier, il [Pogba] a vraiment joué. Il a la tête baissée, a coupé tous les trucs flashy et ressemble maintenant au Pogba qui joue pour la France – celui qui a remporté la Coupe du monde – en ce sens qu’il garde les choses simples et exécute régulièrement. J’espère que cela continuera car si c’est le cas, il peut être un joueur qui fait vraiment une différence entre maintenant et la fin de la saison.

« Il a toutes les capacités du monde – il l’a prouvé dans une bonne équipe à la Juventus et avec la France – c’est donc à lui maintenant. Ole se demandera parfois s’il peut faire confiance à Pogba, mais ses récentes performances ont été rien que du positif. «

Man United a besoin de Paul Pogba pour être le vainqueur du match qu’il était mardi contre Burnley, et qu’il soit souvent avec la France, s’ils veulent devenir champions de Premier League. Getty

Greenwood devrait avoir plus de chances sur Cavani

Comme l’a prouvé la dernière équipe de United, lorsque Robin van Persie a marqué 26 buts en championnat, chaque équipe de champion potentiel doit avoir un attaquant capable de marquer au moins 20 fois en une saison. Cette saison, aucun des attaquants de United n’a encore atteint le double des chiffres, Marcus Rashford menant les attaquants avec sept buts – quatre derrière le milieu de terrain Fernandes. La saison dernière, Rashford, Anthony Martial et Mason Greenwood ont marqué 44 buts en championnat à eux deux, mais ils n’en ont collectivement réussi que 10 jusqu’à présent ce trimestre, Edinson Cavani comptant également trois fois.

L’impact de Cavani depuis son arrivée en tant qu’agent libre en octobre en a surpris beaucoup, y compris Scholes, mais il pense que Greenwood, plutôt que l’Uruguayen, détient la clé de la sortie des objectifs de United.

« Je pense qu’Ole a vraiment besoin de commencer à jouer Mason plus régulièrement maintenant », a déclaré Scholes. « Il marquera des buts chaque fois qu’il en aura l’occasion et c’est le type d’attaquant qui pourrait frapper 25-30 par saison quand il aura plus d’expérience. Mais il ne marquera pas s’il ne joue pas, et il est à un stade. où il doit être là-bas. C’est comme Phil Foden plus tôt cette saison à Man City – Pep Guardiola le retenait, mais il avait évidemment le talent pour jouer un rôle clé et il le montre maintenant. Mason est au même niveau.





« Cavani m’a surpris. Je pensais qu’il s’était essoufflé au Paris Saint-Germain, mais je ne pense toujours pas que ce soit un joueur qui devrait commencer. C’est le gars que vous faites sortir du banc dans les 20 dernières minutes. quand vous avez besoin d’un but, et je pense que cela a été évident dans les matchs qu’il a commencés, quand il n’avait pas l’air aussi pointu.

« Mais j’aime les trois meilleurs avant-trois d’Ole – Rashford, Martial et Greenwood – parce que je pense qu’ils offrent tous tellement. Les gens pensent que je n’aime pas Martial, mais en fait je le note vraiment. Je pense juste que maintenant, sa confiance a un peu diminué et il doit la reconstruire. «

La profondeur de United, plutôt que le talent, sera probablement remise en question d’ici la fin de la saison si Solskjaer et son équipe peuvent maintenir leur poussée pour le titre. Mais Scholes, pour sa part, refuse d’exclure que United remporte son 21e titre de Premier League en mai.

« Ole doit gérer son équipe parce que vous ne pouvez pas demander aux mêmes 10-11 joueurs de jouer chaque semaine », a-t-il déclaré. « Il a fait des changements lors de la demi-finale de la FA Cup contre Chelsea la saison dernière et a perdu lourdement – un avertissement sur ce qui peut arriver une fois que vous dépassez le meilleur XI.

« Mais c’est entre les mains de United et c’est le meilleur endroit où être. Ils ont des matchs difficiles à disputer à Liverpool, Man City, Chelsea, Spurs et Arsenal, mais c’est leur forme à l’extérieur qui les a mis en tête du classement.

« S’ils peuvent gagner ces matchs, ils auront répondu à la question de gagner quand cela compte. Et ils iront beaucoup plus près de remporter le titre en faisant cela. »