Man United perd à nouveau, West Ham presque en sécurité en Premier League

LONDRES – Manchester United a perdu un match de Premier League pour la deuxième fois en quatre jours après avoir été battu 1-0 par West Ham au stade de Londres.

Après avoir perdu à Brighton jeudi, United a perdu plus de points dans la course aux quatre premiers après que le hurleur de David de Gea ait offert à West Ham une victoire qui assure pratiquement leur survie en Premier League, avec 37 points traditionnellement suffisants pour éviter la relégation.

L’équipe d’Erik ten Hag a bien commencé et a eu une multitude d’occasions dans les 15 premières minutes, mais West Ham a pris les devants en première mi-temps et a tenu bon lorsque le tir faible de Said Benrahma à 20 mètres a été repoussé dans son propre filet par De Gea.

1. Man United boite vers la fin de la saison

La forme récente de Man United pourrait les voir perdre la place parmi les quatre premiers pour lesquels ils ont travaillé si dur au cours de cette saison. Marc Atkins / Contributeur, Getty Images

La bonne nouvelle pour United est que s’ils remportent leurs trois derniers matchs à domicile contre les Wolves, Chelsea et Fulham, ils seront en Ligue des champions la saison prochaine. La mauvaise nouvelle est qu’ils ressemblent à une équipe qui s’est essoufflée au mauvais moment.

C’était leur 57e match d’une campagne exténuante et cela commence à se voir, avec seulement trois victoires sur leurs huit derniers matchs toutes compétitions confondues – l’un était aux tirs au but en demi-finale de la FA Cup après un match nul 0-0 avec Brighton. La ligne d’arrivée ne peut pas venir assez tôt. Liverpool n’a qu’un point de retard dans la course aux quatre premiers, mais United a un match en moins et devrait toujours être le favori pour se qualifier pour la Ligue des champions. Cela préoccupera certains que cette bataille soit soudainement devenue beaucoup plus éprouvante pour les nerfs qu’elle n’aurait dû l’être.

West Ham, quant à lui, a atteint 37 points et devrait désormais être à l’abri de la chute. Le timing est parfait avant leur match aller en demi-finale d’Europa Conference League contre l’AZ Alkmaar jeudi : David Moyes devrait pouvoir tout jeter pour atteindre une finale européenne sans se soucier du choc de Premier League avec Brentford trois jours plus tard.

2. Ten Hag a une décision à prendre avec De Gea

Le manager néerlandais affirme que son objectif ultime à United est de construire une équipe capable de remporter les plus grands trophées au pays et à l’étranger, mais il y a un argument solide à faire valoir que De Gea ne mérite pas sa place. Il y a des doutes importants quant à savoir s’il est assez bon sur le ballon pour aider Ten Hag à sortir du dos – il a passé le ballon directement à Declan Rice après seulement quelques minutes dimanche – et quand il fait des erreurs comme celle de cadeau Benrahma ce qui s’avérerait être le but gagnant, il est difficile de faire en sorte qu’il reste.

Ten Hag a gardé De Gea comme n°1 cette saison parce qu’il avait d’autres priorités sur le marché des transferts, et cela pourrait bien être à nouveau le cas cet été. Mais si United utilise la majeure partie de son budget sur un attaquant, une option économique pourrait être de ramener Dean Henderson après son prêt à Nottingham Forest et de lui donner une course dans la première équipe.

De Gea est un gardien de but fantastique depuis plus d’une décennie, mais le moment approche pour Ten Hag de décider s’il est assez bon pour aider United à passer au niveau supérieur et défier Manchester City.

3. Une preuve supplémentaire que Rice s’intégrerait dans n’importe quelle équipe du top six

Ce n’est pas souvent qu’un joueur est si bon que vous pouvez lui faire valoir qu’il améliore chaque équipe du top six de la Premier League, mais Rice est assez proche. C’est un n°6 exceptionnel, mais il peut aussi jouer plus loin en tant que n°8 ; il ne serait pas du tout surprenant que les plus grands clubs d’Angleterre fassent la queue pour sa signature cet été.

West Ham a défendu avec acharnement et a mérité sa victoire dimanche. Clive Rose/Getty Images

Il est clair aussi que Rice mérite un déménagement. Après plus de 200 apparitions pour West Ham, il a fait son temps dans l’est de Londres et devrait vraiment jouer au football de la Ligue des champions chaque semaine. Arsenal est enthousiaste, mais Chelsea aussi, et si Jude Bellingham se retrouve au Real Madrid, alors Manchester City et Manchester United devraient également se renseigner sur la disponibilité de Rice, même si sa valorisation est fixée à 100 millions de livres sterling.

Rice, 24 ans, était la force motrice de West Ham contre United, sprintant une minute pour ranger une attaque d’Antony, puis quelques instants plus tard, se précipitant dans la surface de réparation adverse et dansant autour de deux défis pour envoyer un centre invitant dans la zone qui aurait dû aboutir à un but.

Le milieu de terrain anglais a grandi à West Ham, mais il est temps qu’il soit sur une plus grande scène.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR

Declan Rice, MF, West Ham : Son positionnement, ses passes et son rythme de travail étaient tous parfaits et il considérait le rôle comme l’un des meilleurs milieux de terrain au monde.

Lukasz Fabianski, GK, West Ham : A bien géré tout ce qui lui était lancé, y compris un bon arrêt tardif d’Anthony Martial.

Nayef Aguerd, DF, West Ham : Les hôtes ont dû résister à des périodes de pression de United et Aguerd a joué un rôle clé dans sa gestion.

L’erreur de De Gea a été la différence dans le match de dimanche, mais combien de temps Man United devrait-il compter sur le gardien vétéran? Andrew Kearns – CameraSport via Getty Images

PIRE

David De Gea, GK, Manchester United : A fait une terrible erreur du tir faible de Benrahma pour offrir à West Ham la tête.

Wout Weghorst, ST, Manchester United : Il a bien commencé mais a dû sortir au début de la seconde période car il n’offre aucune menace de but.

Luke Shaw, DF, Man United : Le but de West Ham était la faute de De Gea, mais Shaw était le deuxième meilleur dans un défi lors de la préparation.

Faits saillants et moments marquants

De Gea souhaitera pouvoir récupérer celui-ci…

… et les Hammers pensaient vraiment avoir un deuxième but décisif avant que VAR n’intervienne.

West Ham a de nouveau le ballon dans le filet mais il n’y a pas de but en raison d’une faute sur De Gea. 📺 : @paon | #WHUMUN pic.twitter.com/IJseEOjrAR – Football sportif NBC (@NBCSportsSoccer) 7 mai 2023

Quoi qu’il en soit, ils se sont accrochés à une victoire vitale en ce qui concerne leur statut de Premier League.

Après le match : Ce que les managers, les joueurs ont dit

« De toute évidence, c’est énorme, l’importance est énorme. Les gars, ils ont tout donné, pour gagner celui-ci, nous savions que c’était gros. Certaines choses vont pour vous dans le football et c’était l’une de ces choses. Ouais, je bourdonne . » Declan Rice, le milieu de terrain de West Ham et de l’Angleterre, à BT Sport

« Il [the result] nous laisse beaucoup mieux, beaucoup plus difficile pour les autres équipes de nous rattraper [in the fight to avoid relegation], ils auront beaucoup de mal à marquer des points. Le nombre n’est pas confirmé qu’il vous maintient en Premier League, nous devons donc attendre avec impatience le prochain match et essayer de récolter plus de points. » Le manager de West Ham, David Moyes, à BT Sport

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– David de Gea (540) dépasse Alex Stepney (539) pour la plupart des apparitions de tous les temps par un gardien de Man United

– David de Gea : 2e erreur menant au but en Premier League cette saison, T-4e le plus parmi tous les joueurs (seuls Lloris, Gueye et Meslier en ont plus)

– Said Benrahma (WHU) : 2e but contre Manchester United cette saison (toutes compos) ; a également marqué lors de la défaite en FA Cup le 1er mars

Au cours des 5 dernières saisons de Premier League, seul Jordan Pickford a commis plus d’erreurs menant au but que David de Gea : Pickford d’Everton (13) mène les 11 de De Gea, avec Hugo Lloris de Tottenham (9) et un trio de gardiens (Alisson de Liverpool, Bernd Leno de Fulham et Martin Dubravka, qui était avec Newcastle) sur huit.

– Manchester United n’a pas gagné un match au cours des 2 dernières saisons PL au cours desquelles ils ont traîné à la mi-temps

– Man United: les cotes du Top 4 passent de 87% à 76%, selon FiveThirtyEight

Suivant

West-Ham : L’équipe de David Moyes a une semaine chargée devant elle alors qu’elle tente d’éviter la relégation tout en concourant pour un trophée en Europe. Les Hammers accueillent les Néerlandais de l’AZ Alkmaar jeudi lors du match aller de leur demi-finale de l’UEFA Europa Conference League avant un déplacement délicat à Brentford dimanche prochain.

Manchester United : Ten Hag & Co. n’ont plus qu’à s’occuper de la Premier League jusqu’à la finale de la FA Cup du 3 juin avec Manchester City. Samedi, ils se rendent aux Wolves dans un affrontement en championnat à partir duquel les deux équipes pourraient vraiment utiliser des points.