MANCHESTER, Angleterre: Trois semaines après sa sortie de Ligue des champions, Manchester United ressemble à nouveau à de potentiels champions anglais.

L’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer s’est hissée à la deuxième place à deux points du leader de la Premier League, Liverpool, avec une victoire 1-0 sur Wolverhampton mardi.

Bien que parfois lourd, United a poussé pour un vainqueur qui est arrivé à la troisième minute du temps d’arrêt lorsque le tir de Marcus Rashford a dévié Romain Saiss et le gardien du mauvais pied Rui Patricio.

Ce n’est probablement pas le plus beau but, mais bien prendre les trois points et passer à autre chose », a déclaré Rashford. La journée a été difficile mais à la fin de la journée, nous avons réussi à franchir la ligne.

Nous avons manifestement été un peu déçus de ne pas avoir joué aussi bien que possible. (Mais) peu importe à quel point ils sont décousus, eh bien, prenez-les.

United n’a pas remporté le trophée de la Premier League depuis la retraite d’Alex Ferguson en 2013, Solskjaer remportant six titres en tant que joueur sous lui.

La saison dernière, nous n’avons pas gagné beaucoup de points vers la fin des matchs et nous en avons une tradition dans ce club », a déclaré Solskjaer. Maintenant, nous avons gagné pas mal de points vers la fin des jeux et c’est à la fois un aspect mental et aussi un aspect physique.

Nous avons maintenant un groupe qui est plus robuste mentalement et physiquement, nous avons traversé des périodes d’entraînement difficiles et joué beaucoup de matchs et ils sont en meilleure forme. Mais mentalement, cela vous donne un élan mental en sachant que vous pouvez gagner des matchs vers la fin des matchs.

LEEDS ROUT

Lors d’une réunion de clubs promus, Leeds a mis en déroute West Bromwich Albion 5-0.

Ezgjan Alioski, Jack Harrison et Rodrigo ont marqué trois buts en neuf minutes après que le but contre son camp de Romaine Sawyers ait mis Leeds devant. Le milieu de terrain a joué une passe arrière aveugle mais n’a pas remarqué le gardien Sam Johnstone à gauche de son but et le ballon a roulé dans le filet vide.

Raphinha a ajouté le cinquième en deuxième mi-temps alors que Leeds se hissait à la 11e place, tandis que West Brom n’était qu’au-dessus de Sheffield United en bas.

Nous ne sommes dans cette ligue que depuis 16 matchs et il y a encore de nombreux défis et de nombreux tests à passer avant de pouvoir légitimement dire que nous appartenons », a déclaré le manager de Leeds Marcelo Bielsa. Chaque match de cette ligue est un défi, toutes les équipes ont des secrets et des capacités. Il y a peu de jeux auxquels vous pouvez penser où il y a très peu de difficultés à résoudre. »

ARSENAL TUNAROUND

Alexandre Lacazette a marqué 29 secondes après être entré sur le terrain en tant que remplaçant en seconde période pour donner à Arsenal une victoire 1-0 à Brighton.

Lacazette venait juste d’arriver quand Bukayo Saka s’est retourné de l’intérieur de sa moitié de terrain et a effectué une superbe descente sur la droite avant de ramener le ballon vers lui. Lacazette a pris une touche pour contrôler le ballon juste à l’intérieur de la surface de réparation avant de lancer un tir à l’intérieur du poteau droit à la 66e minute.

La victoire soulage une certaine pression sur le manager Mikel Arteta alors qu’Arsenal est passé à la 13e place.

C’est ce dont rêvent tous les managers, amener des gens du banc pour gagner le match comme il l’a fait, a déclaré Arteta. C’était un grand pas de Bukayo d’abord pour créer l’action qu’il a faite.

TOUJOURS SANS VIN

Sheffield United n’a que deux points après 16 matchs à la suite d’une défaite 1-0 contre Burnley qui a été assurée par le capitaine Ben Mee. Burnley est à cinq points au-dessus de la zone de largage.

STALÉMAT DES SAINTS

Southampton a enregistré son deuxième match nul consécutif 0-0 dans un match prudent contre West Ham. Southampton était sans directeur Ralph Hasenhttl, qui est en isolement après qu’un membre de son ménage a été testé positif pour COVID-19[feminine.

