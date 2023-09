Man United parvient enfin à un accord pour signer Amrabat

Manchester United a finalement conclu un accord avec la Fiorentina pour signer Sofyan Amrabat. L’international marocain est lié à un déménagement à Manchester pendant une grande partie de l’été. Cependant, après une série de négociations, les Diables Rouges signeront l’un de leurs principaux objectifs le jour de la date limite des transferts.

Matt Hargreaves, directeur des négociations footballistiques de United, s’est rendu en Italie vendredi pour aider à finaliser le transfert. Le club de Premier League avait déjà vu une offre de prêt de 2,1 millions de dollars rejetée par la Fiorentina plus tôt dans la semaine. Cette offre concernait un prêt simple, les frais étant divisés en deux versements distincts.

L’équipe de Serie A a toujours préféré une vente permanente d’Amrabat cet été. Cependant, il semble que les équipes se soient rencontrées au milieu et se soient mises d’accord sur un premier prêt avec option d’achat. United a dû être prudent dans ses négociations en raison des restrictions du fair-play financier. La Fiorentina vise le milieu de terrain de Sassuolo Maxime Lopez en remplacement direct de l’Amrabat sortant.

Amrabat retrouve l’ancien entraîneur de United

Le déménagement du Marocain à Manchester le réunira avec Erik ten Hag. Le manager a déjà travaillé avec Amrabat pendant leur séjour à Utrecht. Ten Hag a vendu le milieu défensif à Feyenoord à l’été 2017 avant d’accepter de devenir manager de l’Ajax quelques mois plus tard.

Amrabat a fait plus de 100 apparitions au total pour la Fiorentina après avoir rejoint l’équipe toscane de Hellas Vérone en 2020. Le milieu de terrain a marqué un but et ajouté une seule passe décisive au cours de son séjour avec le club. L’entraîneur-chef de la Fiorentina, Vincenzo Italiano, a choisi de laisser Amrabat hors de son équipe lors des quatre premiers matches de la campagne en cours.

United ajoute également d’autres joueurs à l’équipe vendredi

En plus de sécuriser le milieu de terrain défensif, Ten Hag a également recruté le gardien suppléant Altay Bayindir de Fenerbahce. Sergio Reguilon devrait également signer officiellement avec le club avant la date limite. Le défenseur de Tottenham arrive en prêt après que United ait connu une crise de blessures au poste d’arrière gauche. Luke Shaw et Tyrell Malacia sont actuellement blessés.

PHOTO : IMAGO / Pie Koller