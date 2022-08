Man United ouvre l’ère Erik ten Hag avec une défaite à domicile contre Brighton et des défauts familiers exposés

Bruno Fernandes et Man United ont subi une défaite 2-1 à domicile contre Brighton lors de leur match d’ouverture de la saison et de leur premier match officiel sous le nouveau manager, Erik ten Hag. Michael Regan/Getty Images

MANCHESTER — L’ère Erik ten Hag à Manchester United a beaucoup promis depuis l’arrivée de l’ancien entraîneur de l’Ajax à la fin de la saison 2021-22, mais la saison 2022-23 a commencé avec le même genre de performances et le même genre de résultat. Cristiano Ronaldo a commencé le match sur le banc et Pascal Gross a marqué deux fois en première mi-temps pour donner à Brighton une avance à laquelle ils s’accrocheraient même après un but contre son camp d’Alexis Mac Allister en seconde période. Dans l’état actuel des choses, la victoire 2-1 est la toute première de Brighton à Old Trafford.

– Rapport : Man United 1-2 Brighton | Tableau de Premier League | Prochains matchs Prem

Voici Rob Dawson avec la réaction et les notes du match d’aujourd’hui.

SAUTER À: Notes des joueurs | Meilleurs/moins performants | Faits saillants et moments marquants | Citations d’après-match | Statistiques clés | Rencontres à venir

Réaction rapide

L’ère Ten Hag connaît le pire début possible

Et d’un coup, l’optimisme généré par un été positif a disparu. Personne ne s’attendait à ce que Ten Hag répare les choses comme par magie du jour au lendemain, mais il y avait de l’espoir que les matchs d’ouverture contre Brighton et Brentford offraient la chance de prendre au moins un bon départ. Apparemment non.

Les visiteurs sont entrés à la mi-temps 2-0 grâce à deux buts de Gross, mais cela aurait pu être plus. United était meilleur après la mi-temps et en a retiré un après un but contre son camp d’Alexis Mac Allister, à la suite d’un gardien de but douteux de Robert Sanchez, mais Brighton méritait toujours les trois points.

– Guide ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, FA Cup, plus (États-Unis)

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

Le match de dimanche est une dure confrontation avec la réalité pour Ten Hag. Son équipe se sent toujours à court d’au moins deux joueurs, avec seulement trois semaines avant la date limite de transfert et il a désespérément besoin d’un milieu de terrain central – que ce soit Frenkie de Jong ou quelqu’un d’autre. Mais même sans renforts, le Néerlandais a toujours aligné une équipe qui aurait dû être en mesure de battre Brighton ; en l’occurrence, l’équipe de Graham Potter a montré que la transition vers un nouveau style de football allait prendre du temps. Le problème à United, cependant, est qu’ils ne sont jamais à plus d’un match d’une crise et Ten Hag va l’apprendre très rapidement cette semaine.

Ronaldo fait attendre

Avec Anthony Martial mis à l’écart en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, Cristiano Ronaldo semblait en ligne pour commencer, mais Ten Hag a gardé le joueur de 37 ans sur le banc en faveur de l’emploi de Christian Eriksen comme faux n°9. Ten Hag a expliqué que c’était parce que Ronaldo avait raté la majeure partie de la pré-saison et n’avait réussi que 45 minutes lors des matchs amicaux d’été, mais Eriksen et Lisandro Martinez n’ont pas eu beaucoup plus de temps de jeu cet été et ont tous deux été choisis pour commencer.

Après une première mi-temps désastreuse qui a vu United hué, Ronaldo n’a pas tardé à remplacer Fred et avec l’attaquant portugais à l’avant, l’équipe de Ten Hag semblait beaucoup plus dangereuse.

Ten Hag et Ronaldo ressemblent déjà à une union difficile. Il y a des doutes quant à savoir si Ronaldo peut presser comme son manager le souhaite, mais United manque d’options et il est aussi proche que possible des objectifs garantis. S’exprimant lors d’une conférence de presse vendredi, Ten Hag a suggéré que Martial pourrait être à nouveau disponible bientôt, il sera donc intéressant de voir si Ronaldo est de nouveau laissé sur le banc lorsque United se rendra à Brentford le week-end prochain. C’est toujours un grand appel de le laisser de côté, mais surtout pour un nouveau manager.

Gross a marqué deux buts en première mi-temps pour offrir aux visiteurs une toute première victoire à Old Trafford. Michael Regan/Getty Images

Potter favorise ses chances en Angleterre

Il est possible que le temps de Gareth Southgate en tant que manager de l’Angleterre prenne fin après la Coupe du monde au Qatar et si la FA se retrouve à la recherche d’un nouvel entraîneur, Potter sera en haut de sa liste de candidats.

Potter n’a pas de vastes ressources à Brighton – en fait cet été, il a dit au revoir à Yves Bissouma et Marc Cucurella, deux joueurs clés – mais saison après saison, il produit une équipe qui est meilleure que la somme de ses parties. Ils ont une façon de jouer clairement définie et sont bien entraînés, ce qui en fait des adversaires redoutables pour presque toutes les équipes de Premier League.

Le deuxième but de Gross ici était l’un des meilleurs que vous verrez toute la saison. Brighton a travaillé le ballon depuis son propre drapeau de coin avec une série de passes incisives et quelques mouvements intelligents laissant la presse haute de United en lambeaux sur tout le terrain.

Potter a guidé son équipe vers une neuvième place la saison dernière, mais s’ils continuent à jouer comme ça, ils devraient viser encore plus haut. L’inconvénient pour Brighton est que tout autre succès pourrait les voir perdre leur manager au profit de l’Angleterre – même si cela pourrait déjà être sur les cartes.

Notes des joueurs

Manchester United : David de Gea 5, Diogo Dalot 5, Harry Maguire 5, Lisandro Martinez 7, Luke Shaw 5 ; Fred 5, Scott McTominay 5, Christian Eriksen 6 ; Marcus Rashford 5, Jadon Sancho 5, Bruno Fernandes 5.

Sous-titres : Cristiano Ronaldo 6, Donny Van de Beek 6, Tyrell Malacia 6, Anthony Elanga 6, Alejandro Garnacho 6.

Brighton : Robert Sanchez 7; Joel Veltman 7, Adam Webster 7, Lewis Dunk 7; Solly 7 mars, Alexis Mac Allister 7, Moises Caicedo 8, Leandro Trossard 7 ; Adam Lallana 7, Pascal Gross 8, Danny Welbeck 8.

Sous-titres : Tariq Lamptey 6, Enock Mwepu 6, Levi Colwill 6, Deniz Undav 6.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Pascal Gross, Brighton – Brighton a été fantastique en première mi-temps et Gross a été la quintessence de son rythme de travail et de son efficacité tactique, marquant deux fois à bout portant après que de bons mouvements – le second en particulier – aient déchiré United.

Le pire : Fred, Man United – Les fans de United arrivant à Old Trafford pour le premier jour de la saison ne voulaient pas voir Fred et Scott McTominay jumelés au milieu de terrain, mais c’est ce qu’ils ont obtenu. Fred a eu la chance de s’en tirer avec une erreur dès le début et a été remplacé en seconde période. Il n’était pas le seul à avoir un mauvais match, mais c’était un jour où rien ne s’est bien passé.

Ten Hag, à droite, aura besoin de temps pour mettre en œuvre ses idées compte tenu de l’ampleur des changements nécessaires à United. LINDSEY PARNABY/AFP via Getty Images

Faits saillants et moments marquants

C’était bien de voir United expliquer la programmation via Ten Hag sur Twitter… dommage que ça n’ait pas marché !

💭 La pensée derrière notre onze de départ.#MUFC || #MUNBHA –Manchester United (@ManUtd) 7 août 2022

En attendant, c’est peut-être la seule et unique fois que vous voyez Brighton’s Gross mentionné dans la même phrase que Mohamed Salah… mais bien mérité tout de même !

Un apporte deux ✌️ Seul Mo Salah (7) a marqué plus #PL buts contre Man Utd que Pascal Gross (5) au cours des cinq dernières saisons#MUNBHA | @OfficialBHAFC pic.twitter.com/4iSJqIrM35 – Premier League (@premierleague) 7 août 2022

Après le match : Ce que les managers, les joueurs ont dit

“Nous sommes entrés dans le match de manière positive, nous avons eu une bonne pré-saison et c’était le pire début possible d’être mené 2-0 à la mi-temps à Old Trafford. Pas assez bien. Nous avons récupéré un but mais nous avons soufflé et soufflé un peu et c’est un mauvais départ pour nous… Tout le monde connaissait la tâche. Nous avons eu une mauvaise saison la saison dernière. Nous avons un nouveau manager qui essaie de mettre sa philosophie dans l’équipe mais quand nous ne réussissons pas, nous regarder beaucoup trop ouvert.” – Le défenseur de Man United Harry Maguire, s’adressant à Sky Sports

“C’était une excellente performance et une victoire méritée. Une excellente façon de commencer. Je pensais que nous avions une idée de la façon d’attaquer et quand nous le pouvions, nous avons essayé d’appuyer et de les mettre sous pression. Nous étions positifs, courageux et les garçons ont donné Nous avons un bon groupe : ils sont ambitieux, ils ne sont pas parfaits, mais ils donnent tout et quand tu es entraîneur, ça te donne une chance.”— L’entraîneur de Brighton, Graham Potter

“Nous ne pouvons pas demander beaucoup plus. À trois points de chez nous contre Manchester United. C’est une grande victoire pour nous aujourd’hui. J’aimerais marquer plus de buts contre d’autres équipes, mais toujours contre Man United. Je ne sais pas pourquoi ! Nous avons très bien joué. Le plan de match était vraiment bon et nous nous y sommes tenus. Nous avons eu nos occasions et nous avons été cliniques devant le but.” — Le milieu de terrain de Brighton Pascal Gross

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

Manchester United avait une fiche de 2-11-4 (WLD) la saison dernière lors de l’encaissement du premier but. Les 11 défaites ont été leur record en une saison depuis 2013-14 (12 défaites)

Brighton a marqué plus de buts contre Manchester United lors de ses 2 derniers matches (6) que lors de ses 7 matches précédents (5)

C’est la deuxième fois au cours de leurs trois dernières campagnes que Manchester United perd son match d’ouverture de la saison (2020-21 contre Crystal Palace, dans ce qui était techniquement Matchweek 2). De 2015 à 2019, ils ont remporté 5 matchs d’ouverture consécutifs en Premier League.

Dimanche a marqué la toute première victoire de Brighton à Old Trafford; le club était 0-12-2 (WLD) lors de ses 14 premières visites à Old Trafford dans toutes les compétitions, dont 8 défaites consécutives dimanche

Suivant

Manchester United : Ten Hag doit mettre ce résultat derrière lui alors que United affrontera deux matchs difficiles dans les semaines à venir, avec un voyage à Brentford (13 août) suivi de l’arrivée de Liverpool de Jurgen Klopp le 22 août.

Brighton : Après leur voyage à Old Trafford, l’équipe de Potter accueille Newcastle (13 août) avant un voyage à travers la côte sud pour affronter West Ham (21 août).