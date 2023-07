Man United ouvert à la signature d’Evans pour un accord permanent – sources

Manchester United garde ses options ouvertes avec Jonny Evans et refuse d’exclure la possibilité de signer définitivement le défenseur vétéran, ont déclaré des sources à ESPN.

Evans a signé un contrat à court terme à Old Trafford pour lui permettre de participer aux matchs de pré-saison du club. Il a fait sa première apparition à United depuis huit ans lors de la victoire 1-0 contre Lyon à Édimbourg mercredi.

Le joueur de 35 ans n’a pas été choisi pour se rendre à New York avec l’équipe senior d’Erik ten Hag, mais rejoindra plutôt un groupe de jeunes joueurs pour le match contre Wrexham à San Diego.

Des sources ont déclaré à ESPN que Ten Hag a été impressionné par Evans après avoir rejoint les séances d’entraînement à Carrington et reste ouvert d’esprit quant à savoir s’il y a une place pour le défenseur central dans son équipe pour la saison prochaine.

Evans est à la recherche d’un nouveau club après avoir quitté Leicester City suite à sa relégation de la Premier League la saison dernière.

Jonny Evans est revenu à Manchester United après la fin de son premier passage au club lorsqu’il a rejoint West Bromwich Albion pour un contrat permanent en 2015. James Gill – Danehouse/Getty Images

Il reste des doutes sur l’avenir de Harry Maguire après avoir été démis de ses fonctions de capitaine la semaine dernière. Il y a un intérêt pour l’international anglais de West Ham et Tottenham et si Maguire partait, Evans serait un remplaçant prêt à l’emploi dans un été au cours duquel les fonds de transfert sont serrés.

Gardien de but André Onana deviendra la deuxième signature de Ten Hag cet été lorsque son transfert de l’Inter Milan sera officiellement terminé.

Les derniers documents doivent être signés jeudi et Onana est déjà en route pour rejoindre l’équipe à New York. Le joueur de 27 ans, qui arrive dans le cadre d’un contrat de 55 millions d’euros (61,2 millions de dollars), pourrait faire sa première apparition pour United contre Arsenal au MetLife Stadium du New Jersey samedi.

Le défenseur Eric Bailly, qui a passé la saison dernière en prêt à Marseille, a été exclu de l’équipe du circuit et Ten Hag a dit qu’il était excédentaire par rapport aux besoins.

Le milieu de terrain brésilien Fred était également absent du groupe qui a atterri à New York mercredi soir après avoir été autorisé à régler un problème personnel.