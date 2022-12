Man United omet Jadon Sancho du camp d’entraînement avant le retour en Premier League

Jadon Sancho a été exclu de l’équipe de Manchester United pour son camp d’entraînement en Espagne afin de poursuivre un programme d’entraînement individuel, a confirmé le club.

Erik ten Hag et une équipe composée de joueurs qui n’ont pas participé à la Coupe du monde et de jeunes se sont rendus dans le sud de l’Espagne pour des matchs contre les équipes de la Liga Cadix et le Real Betis. Mais Sancho, qui a passé la pause à travailler avec des entraîneurs aux Pays-Bas recommandé par Ten Hag, ne fait pas partie du groupe.

United a confirmé l’équipe itinérante sur son site Web et a déclaré à propos de l’absence de Sancho: “Jadon Sancho poursuit son programme d’entraînement individuel dans le cadre d’un processus visant à revenir à son plus haut niveau. Le club le soutient pleinement dans ce domaine.”

Sancho, qui a été exclu de l’équipe d’Angleterre de la Coupe du monde par le manager Gareth Southgate, n’a pas joué pour United depuis le match nul 1-1 avec Chelsea le 22 octobre et n’a pas été nommé dans l’équipe pour les quatre derniers matchs de United avant la pause en raison de maladies.

Pendant ce temps, United a inclus les joueurs seniors David De Gea, Victor Lindelof, Aaron Wan-Bissaka, Donny van de Beek, Scott McTominay et Anthony Martial dans l’équipe pour le voyage en Espagne.

Christian Eriksen et Facundo Pellistri, qui ont tous deux quitté la Coupe du monde après les phases de groupes avec le Danemark et l’Uruguay respectivement, ont obtenu un congé après leur mission internationale au Qatar.

United relance sa campagne nationale avec un match nul en Coupe Carabao contre Burnley à Old Trafford le 21 décembre, trois jours seulement après la finale de la Coupe du monde. Ils feront leur retour en Premier League contre Nottingham Forest le 27 décembre.