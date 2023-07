Man United obtient plus d’un milliard de dollars dans le cadre d’un accord renouvelé avec Adidas

Manchester United et Adidas ont conclu un nouveau contrat de kit qui dépasse 1 milliard de dollars. L’accord de 10 ans garantit que le fabricant allemand est le fournisseur de kits du géant anglais jusqu’en 2035. Cela fera environ 20 saisons que les deux seront partenaires.

En 2016, Manchester United a signé un accord avec Adidas, réunissant les deux après 23 ans de séparation. Cet accord valait un record à l’époque, mais ce nouvel accord brise celui-là. Manchester United est incontestablement l’un des plus grands clubs du monde. En conséquence, il se classe régulièrement au sommet des ventes de kits chaque saison. Par exemple, Manchester United est en tête de liste des ventes de kits en 2022. Cela a empoché United 134,7 millions de dollars rien qu’en ventes de kits pendant un an.

Le club a publié une déclaration détaillant son enthousiasme à l’égard de l’avancement de cet accord.

« Manchester United a entamé un accord historique avec adidas au début de la saison 2015/16, se réunissant après 23 ans », indique le communiqué. « Au cours des saisons qui ont suivi, adidas et Manchester United ont enthousiasmé les fans du monde entier avec des initiatives avant-gardistes, des designs emblématiques sur le terrain et des vêtements culturels préférés des fans. »

Manchester United a récemment lancé ses nouveaux kits pour la campagne 2023/24. Le kit domicile est un look rouge classique et le kit extérieur est un nouveau look avec des rayures noires et blanches.

L’accord avec Adidas donne à Manchester United la sécurité financière

Au milieu des rumeurs tourbillonnantes d’une vente de Manchester United, conclure un accord avec Adidas offre au club une certaine sécurité en espèces. La totalité des plus d’un milliard de dollars de cet accord est de l’argent garanti pour Manchester United. Bien sûr, cela rapporte également plus sur la vente réelle de kits au cours de l’accord de 10 ans.

Manchester United se prépare à dépenser plus de 200 millions de dollars en transferts cet été. Mason Mount et Andre Onana ont tous deux coûté plus de 50 millions de dollars. Ensuite, le transfert probable de Rasmus Hojlund sera la signature la plus chère pour le club cet été.

PHOTO : IMAGO / Kolvenbach