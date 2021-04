Ole Gunnar Solskjaer a déclaré qu’il pensait que Manchester United était sur le point d’égaler le niveau de l’élite de la Ligue des champions cette saison.

Sur les quatre équipes qui disputeront les demi-finales de la Ligue des champions, United a battu Manchester City et le Paris Saint-Germain cette saison en faisant match nul à deux reprises avec Chelsea.

L’équipe de Solskjaer a été éliminée de la compétition en phase de groupes, mais le Norvégien insiste sur le fait que les résultats prouvent que l’écart n’est pas si grand.

« La réalité est que nous sommes en Ligue Europa et ils sont en Ligue des champions, c’est la réalité », a déclaré Solskjaer.

«Mais quand vous vous asseyez et regardez les matchs et que vous savez à quel point vous avez bien joué contre ces équipes, vous savez que nous ne sommes pas à un million de kilomètres.

« C’est une question de cohérence. Parfois, de petits détails vont contre vous, de belles marges vont contre vous, nous aurions adoré passer par la phase de groupes. Je sentais que nous en avions fait assez à un moment donné, mais nous ne pouvions tout simplement pas nous en remettre. ligne.

Ole Gunnar Solskjaer cherche à mener Manchester United à son premier trophée depuis 2017. Photo de Matthew Peters / Manchester United via Getty Images

« Maintenant, il s’agit de s’améliorer à nouveau et de s’inspirer des bonnes performances contre eux et d’apprendre des mauvaises performances et résultats que nous avons obtenus. »

Après s’être qualifié pour les demi-finales de la Ligue Europa avec une victoire globale de 4-0 contre Grenade, United est de retour en Premier League contre Burnley à Old Trafford dimanche.

Solskjaer a déclaré qu’un défi pour le titre tardif n’était « pas réaliste » malgré le dérapage de City contre Leeds, mais pense que terminer deuxième pour la première fois depuis 2018 est essentiel pour montrer que son équipe avance dans la bonne direction.

« Vous devez progresser, étape par étape. Si nous pouvons gérer la deuxième place et continuer à gagner et prendre la deuxième place, si Man City gagne tous les matchs et que nous gagnons le nôtre, vous voulez terminer en force », a ajouté Solskjaer.

« Troisième l’an dernier, deuxième ceci, près d’un trophée. C’est un progrès. Ce n’est pas le match final, le match final est de gagner la ligue. »

« Mais c’est du progrès, étape par étape, et si nous le faisons assez bien, c’est à ce moment-là que vous obtenez des trophées et des titres de champion, ce qui, bien sûr, est notre ambition pour les titres. »

Solskjaer espère qu’il aura Marcus Rashford disponible pour affronter Burnley après que l’attaquant ait pu regarder la victoire 2-0 sur Grenade jeudi depuis le banc.

Rashford ne s’est pas entraîné mardi ou mercredi mais s’est rendu disponible comme remplaçant pendant qu’il gère une blessure au pied en cours.

« C’était un peu un bonus de ne pas avoir à se mettre la pression », a déclaré Solskjaer.

« Je dois espérer qu’il sera disponible et ne pas aggraver les choses. C’est la décision que je dois prendre. Croisons les doigts. Il n’était pas censé être sur le banc mais juste au cas où il lèverait la main et disait si besoin, je peux faire un travail.

« C’est une décision que je dois prendre dimanche matin. Il est important pour nous. C’est difficile. Je dois suivre ce qu’il ressent dans quelques jours. »