Man United nomme Tom Huddlestone comme entraîneur de l’académie

Manchester United a nommé l’ancien milieu de terrain anglais Tom Huddlestone comme entraîneur de l’académie.

Le joueur de 35 ans, qui a quitté Hull City à la fin de la saison, assumera le rôle précédemment occupé par Paul McShane.

Huddlestone sera disponible en tant que joueur plus âgé pour les moins de 21 ans, mais des sources ont déclaré à ESPN qu’il s’agissait principalement d’un rendez-vous d’entraîneur. On prévoit qu’il jouera moins que les cinq matchs de compétition auxquels McShane a participé la saison dernière.

Huddlestone est considéré comme le modèle parfait pour les jeunes joueurs de United ayant été sélectionnés par l’Angleterre et disputés près de 250 matchs de Premier League pour Tottenham et Hull. Il a également eu des sorts à Derby et Wolves.

Pendant ce temps, le gardien de United Tom Heaton vise plus d’action de match cette saison après avoir disputé un seul match la saison dernière après son retour à Old Trafford de Burnley.

Heaton était derrière David De Gea et Dean Henderson dans l’ordre hiérarchique, mais le joueur de 36 ans est maintenant n ° 2 après que Henderson ait scellé un prêt à Nottingham Forest.

“J’espèrerais [to play more] mais je suis dans le football depuis assez longtemps pour savoir qu’on ne sait jamais”, a déclaré Heaton. “De mon point de vue, je vais essayer d’être concentré en interne et de maximiser tout ce que je peux faire et on ne sait jamais.

“Cela n’a pas tout à fait fonctionné l’année dernière, mais nous recommençons cette saison et je vais concourir tous les jours pour essayer d’entrer dans l’équipe. Cela ne changera pas pour moi.

“La saison dernière a été frustrante, je ne peux pas mentir. Ce fut une saison difficile, j’ai travaillé toute la semaine, puis David et Deano étaient là, David jouant la plupart du temps et Dean s’est assis sur le banc. J’étais sur le banc 20 ou 25 fois mais il n’y a pas de substitut au jeu. Je l’ai découvert un peu l’année dernière. Cela fait partie intégrante du football et vous devez y faire face du mieux que vous pouvez, mais je ne peux pas mentir et dire que ce n’était pas frustrant.

Après la fin du calendrier de pré-saison de United avec un match nul 1-1 contre Rayo Vallecano dimanche, Erik ten Hag entame sa dernière semaine de préparation avant le coup d’envoi de la saison de Premier League avec un match contre Brighton à Old Trafford dimanche.

La saison dernière s’est terminée sur cinq cinq défaites lors des huit derniers matchs sous le patron par intérim Ralf Rangnick, mais Heaton insiste sur le fait qu’il a déjà vu des signes positifs avec Ten Hag à la barre.

“Après la saison dernière, c’était difficile”, a-t-il ajouté. “La situation dans laquelle nous nous sommes retrouvés a un peu dégénéré. Ce n’était pas faute d’essayer, mais un nouveau manager arrive avec de nouvelles idées, cela a apporté une nouvelle énergie à tout le club. C’est une solide amélioration jusqu’à présent .”