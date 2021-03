Après des années à en parler, Manchester United l’a enfin fait. Un directeur de football est enfin en place à Old Trafford.

Que ce soit le directeur du football ou le directeur du football n’a pas d’importance; Ed Woodward ne se soucie pas beaucoup de ce que vous appelez cela. Le fait est que John Murtough, anciennement de Fulham and Everton et employé de United au cours des sept dernières années, a obtenu le signe de la tête.

Selon le communiqué de presse publié mercredi, Murtough, 47 ans, « aura la direction générale et la responsabilité des opérations et de la stratégie dans toutes les fonctions du football ». En d’autres termes, il est en charge du football – du recrutement des joueurs pour la première équipe à s’assurer que l’académie et l’équipe féminine travaillent comme elles le devraient.

C’est un gros travail, peut-être l’un des plus importants du football mondial étant donné qu’il est en partie responsable, aux côtés du manager Ole Gunnar Solskjaer et du vice-président exécutif Woodward, du retour de United au sommet du football anglais et européen. Cela fait huit ans qu’ils n’ont pas remporté le titre de Premier League et 13 depuis qu’ils ont remporté le trophée de la Ligue des champions.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

En privé, le club a tenu à souligner que Murtough n’a pas seulement été jeté dans les profondeurs. Il a joué un rôle clé dans la revitalisation d’une configuration de jeunes en difficulté à son arrivée en 2014, et lorsque United a décidé de lancer une équipe féminine à partir de zéro en mars 2018, ils ont demandé à Murtough de régler le problème. C’est lui qui a rencontré la FA pour présenter le cas et a aidé à constituer une équipe entière avec un préavis de six mois.

La question évidente pour les fans est la suivante: comment la promotion de Murtough de directeur du développement du football à directeur du football change-t-elle la façon dont le club achète et vend des joueurs? La réponse simple n’est pas beaucoup. Murtough n’est pas un gourou des transferts autoproclamé, mais dans les coulisses, United a clairement indiqué que ce n’était pas ce dont ils avaient besoin de toute façon.

Il était déjà fortement impliqué dans le processus de recrutement et a joué un rôle central dans les changements qui ont eu lieu après le départ de Louis van Gaal en tant que manager lorsqu’il a été convenu qu’après une série d’erreurs coûteuses, leur façon de faire des affaires de transfert n’était pas adaptée. à des fins.

Murtough a joué un rôle clé dans la nomination de Steve Brown à la tête des opérations de recrutement et assistait déjà aux réunions de recrutement. Il faisait rapport à Woodward et le fera toujours. C’est le reflet de sa nouvelle réputation que, aux côtés de Solskjaer, il est l’un des deux seuls individus du côté du football relevant directement de Woodward.

John Murtough, à gauche, est le nouveau directeur du football de Manchester United. Ash Donelon / Manchester United via Getty Images

Jose Mourinho a refusé catégoriquement de permettre à United de nommer un directeur de football pendant son mandat de manager, mais une fois qu’il est parti, Woodward a clairement fait savoir à Solskjaer, initialement nommé patron par intérim en décembre 2018, que c’était quelque chose que le club voulait faire. mettre en place.

Cela a pris près de trois ans, mais les bruits de la salle de conférence et du terrain d’entraînement montrent que Murtough est un bon choix. Là où un rendez-vous extérieur est venu chercher à se battre pour l’influence, Solskjaer et Murtough se connaissent bien. Ils étaient déjà en contact régulier, mais prendront désormais la parole tous les jours. Surtout, le titre de Solskjaer est toujours « manager » plutôt que « entraîneur de la première équipe » et il conservera son veto lorsqu’il s’agira d’acheter des joueurs.

Parlez à Murtough et la première chose qui est évidente est sa connaissance approfondie de tout ce qui concerne United. Avant un match nul de la coupe des jeunes la saison dernière, il se tenait dans la boîte des directeurs d’Old Trafford pour parler aux autres membres du personnel du milieu de terrain Charlie McCann, y compris tout, de son style de jeu à la façon dont United a pu le signer depuis Coventry City. Ses voyages dans les couloirs d’Old Trafford le jour du match peuvent prendre des heures, simplement parce qu’il connaît assez bien tout le monde pour s’arrêter et dire bonjour.

2 Liés

Avoir une compréhension approfondie de presque tous les joueurs, quel que soit leur âge ou leur sexe, est utile lorsque c’est à vous de décider si un jeune comme Shola Shoretire est prêt pour une place dans l’équipe première, ou si un nouveau joueur doit être signé. pour la même position pour lui donner plus de temps pour se développer. L’espoir est que Murtough, avec le nouveau directeur technique Darren Fletcher, pourra rejoindre ces points. Fletcher a été spécialement engagé pour apporter un soutien technique à Murtough, ayant été un joueur au plus haut niveau.

Traversez tout le jargon d’entreprise qui accompagne toujours les rendez-vous comme ceux-ci et, en termes simples, après sept ans de résolution silencieuse des problèmes en arrière-plan, Murtough est maintenant en première ligne pour United.

Lorsqu’ils ont voulu signer Romelu Lukaku en 2017, c’est Woodward qui a fait le premier appel à Everton. Si ce scénario est rejoué cet été, c’est Murtough qui décrocherait le téléphone.

United pense que les nominations de Murtough et Fletcher consistent davantage à peaufiner ce qu’ils font déjà qu’à un remaniement à grande échelle. En fin de compte, cependant, le but du jeu est toujours le même qu’il était cette fois la semaine dernière: gagner des trophées. Aidez United à faire cela et le directeur du football tant attendu aura valu la peine d’attendre.