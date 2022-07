Man United nomme la légende sud-africaine Benni McCarthy au sein du personnel d’entraîneurs

Erik ten Hag a nommé l’ancien attaquant sud-africain Benni McCarthy au sein de l’équipe d’entraîneurs de Manchester United.

McCarthy, un fan de Manchester United depuis toujours, a joué en Premier League avec Blackburn Rovers et West Ham United au cours d’une carrière réussie qui l’a également vu jouer pour Seven Stars, Ajax, Celta Vigo, Porto et Orlando Pirates.

Il a remporté des titres de champion d’Europe avec l’Ajax et Porto et la Ligue des champions 2004 sous Jose Mourinho à Porto. McCarthy a marqué deux fois en éliminant United de la compétition en huitièmes de finale.

McCarthy a marqué 31 buts pour l’Afrique du Sud en 79 apparitions entre 1997 et 2012 et est leur meilleur buteur de tous les temps.

Plus récemment, il a travaillé comme manager d’Amazulu en Afrique du Sud et aurait refusé l’opportunité d’entraîner l’équipe nationale masculine d’Afrique du Sud.