Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a déclaré que ce n’était pas le moment « d’appuyer sur le bouton de panique » après avoir quitté la Ligue des champions et que son équipe était toujours sur la bonne voie.

United a accueilli Manchester City à Old Trafford samedi, quatre jours après la défaite contre le RB Leipzig, l’équipe de Solskjaer jouerait en Ligue Europa pour le reste de la saison.

Le premier derby de Manchester de la saison offre une chance de rebondir immédiatement et Solskjaer a exhorté les supporters à croire qu’il est l’homme qu’il faut.

« Il est important de ne pas appuyer sur le bouton de panique à chaque fois; vous savez que dans le football, vous ne pouvez pas gagner chaque match », a déclaré Solskjaer lors d’une conférence de presse vendredi. «Il y a des jeux que vous perdez qui colleront et feront plus mal que d’autres qui auront plus de conséquences que d’autres.

« Maintenant, nous sommes confrontés à la réalité de ne pas avoir de Ligue des champions pour le reste de la saison, nous devons donc nous assurer de passer à autre chose, de revenir en Ligue des champions et comment nous le faisons en nous améliorant simplement par rapport à la saison dernière. »

La défaite en Allemagne a conduit certains supporters à remettre en question la position de Solskjaer, mais il a déclaré que des progrès étaient en cours malgré une sortie anticipée de la Ligue des champions.

« Nous sentons que nous nous améliorons de plus en plus et ressemblons davantage à une équipe de Man United que je veux », a-t-il déclaré. «Nous pouvons voir davantage la pénétration et la cohérence que tout le monde dit que nous n’avons pas.

« Nous avons remporté les quatre derniers matchs de la ligue, ce qui est devenu une bonne course et j’espère que cela continuera. »

Solskjaer aura Anthony Martial disponible pour affronter City après que l’international français ait raté le voyage à Leipzig en raison d’une blessure.

Edinson Cavani était également absent en Allemagne et l’attaquant devrait subir un test de condition physique tardif avant le derby.

« Nous avons été déçus mardi soir, c’est naturel, nous voulions vraiment passer », a déclaré Solskjaer. «C’était un groupe serré décidé par de belles marges, vous pouvez le voir dans la plupart des matchs.

« Nous avons eu une journée de récupération mercredi et après cela, la concentration a été bonne. Un derby de Manchester est probablement le meilleur match que vous puissiez demander après une telle déception, car il reste dans votre système. »