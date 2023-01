Man United ne “brûlera pas d’argent” dans la recherche d’attaquants

Erik ten Hag a déclaré que Manchester United devait ajouter un attaquant à son équipe lors de la fenêtre de transfert de janvier, mais a ajouté qu’il ne “brûlerait pas d’argent” en signant le mauvais joueur.

United affrontera Bournemouth à domicile mardi après avoir grimpé dans le top quatre ce week-end malgré le taux de frappe le plus bas du top six avec seulement 24 buts en 16 matchs jusqu’à présent cette saison. Avec seulement 12 buts en sept matchs à Old Trafford, aucun club du top 10 n’a marqué moins de fois à domicile que United.

United a annulé le contrat de Cristiano Ronaldo, le meilleur buteur de la saison dernière avec 24 buts, avant la Coupe du monde et Ten Hag s’est dit préoccupé par le manque de menace de but dans son équipe, Marcus Rashford étant le meilleur buteur sur six buts en Premier League.

Mais ayant raté l’attaquant du PSV Eindhoven Cody Gakpo à Liverpool, en partie à cause d’un manque de finances à Old Trafford, Ten Hag a insisté sur le fait que United continuerait à chercher le bon attaquant, avec la mise en garde qu’il doit offrir un rapport qualité-prix instantané.

“Je pense que nous avons une bonne équipe lorsque tous les joueurs sont disponibles, mais avec de nombreux matchs à venir, je pense qu’il y a un besoin [for a new striker]”, A déclaré Ten Hag. “Mais vous avez besoin de quelqu’un qui peut avoir un impact, sinon vous ne faites que brûler de l’argent et vous ne renforcez pas l’équipe. Cela ne vous aide pas.”

Erik ten Hag a besoin de renforts offensifs pour Manchester United. Photo de Manchester United/Manchester United via Getty Images

L’ailier anglais Jadon Sancho n’étant pas considéré pour la sélection en ce moment alors qu’il termine un programme d’entraînement individuel afin de retrouver sa pleine forme, United manque de profondeur dans les zones offensives.

En conséquence, Ten Hag dit qu’il n’envisagera pas d’autoriser l’un de ses attaquants à partir en prêt ce mois-ci, y compris Anthony Elanga, qui intéresse Everton.

“Je sais que nous avons de bons joueurs et je sais que beaucoup de clubs seront intéressés par des joueurs qui ne jouent pas si souvent pour nous”, a déclaré Ten Hag. “Mais nous avons besoin de l’équipe. Nous avons besoin de profondeur dans l’équipe et surtout, je dirais, de la ligne de front.”

Malgré le besoin de United d’une plus grande puissance de feu, Ten Hag a déclaré qu’il hésitait à écourter le prêt d’une saison d’Amad Diallo avec le club de championnat Sunderland.

Diallo, une signature de 37 millions de livres sterling d’Atalanta en janvier 2021, a marqué six buts en 19 apparitions pour Sunderland cette saison, mais après une période de prêt difficile en Écosse avec les Rangers la saison dernière, Ten Hag a déclaré qu’il hésitait à interrompre les 20 ans. -vieux progrès au Stade de la Lumière.

“Nous considérons tout, mais j’ai un peu de réserve à ce sujet [recaling Diallo] parce que je ne veux pas arrêter le processus”, a déclaré Ten Hag. “Il a fait de très bons progrès là-bas, donc je suis content de cela.

“Mais les jeunes joueurs ont besoin d’expériences et quand nous décidons qu’il revienne, il doit être un joueur qui peut concourir pour le onze de départ ou minimum pour jouer beaucoup de matchs et avoir un impact.

“Je vois et apprécie son potentiel et ses capacités. Ce que j’ai vu, c’est qu’il a besoin d’expérience dans le football masculin, le football senior.

“Je pense qu’il y a de nombreux aspects du football pour devenir forts physiquement et mentalement, ainsi que des compétences sages pour améliorer et développer cela afin qu’il puisse avoir de la valeur pour nous.”