Pep Guardiola a généralement essayé de rester respectueux lorsqu’il parlait de ses voisins de Manchester United lorsqu’il était manager de Manchester City, mais plus tôt cette saison, le masque n’a glissé qu’une fraction.

Interrogé sur d’éventuels rivaux pour le titre de Premier League cette saison, il a cité Arsenal puis Liverpool avant d’être interrompu par un journaliste qui a déclaré : Manchester United ? Le sourire narquois qui apparut sur le visage de Guardiola à cette suggestion révéla le jeu. La vérité inconfortable pour United est que la réaction de Guardiola est justifiée.

Au cours de ses sept saisons complètes au stade Etihad, il a remporté cinq titres et huit autres trophées majeurs. Rien que la saison dernière, il a remporté le même numéro (trois) que United a réussi au total depuis son arrivée en Angleterre en 2016. Guardiola a fait face à des défis de Liverpool, Arsenal et Chelsea, mais ils sont rarement venus de United.

S’exprimant lors de sa première conférence de presse à City il y a plus de sept ans, Guardiola a demandé à ses supporters d'”attacher leurs ceintures”, mais il était alors difficile d’imaginer jusqu’où ils ont couru devant leurs rivaux.

Erik ten Hag est le dernier manager de United chargé de rattraper le retard, mais avant le premier derby de Manchester de la saison à Old Trafford dimanche, l’écart entre les deux équipes semble plus grand que jamais.

Lors d’une conférence de presse vendredi, Guardiola a été interrogé sur United comme possible prétendant au titre et, comme d’habitude, il a essayé d’être courtois. “C’est trop tôt”, a-t-il déclaré. “Tout le temps quand tu reçois les luminaires [in June], United est un concurrent. Lorsque vous ne jouez que neuf matchs, beaucoup de choses peuvent arriver d’après mon expérience. Nous avons été menés avec quelques points en février et mars et avons pu gagner à la fin. Posez-moi une question avec neuf matchs restants. Les équipes un peu en retard 1698490143 peut être là.”

Mais si l’on en croit les bookmakers, United n’en est même pas proche. City est favori pour remporter un quatrième titre consécutif cette saison, tandis que United, qui a perdu quatre de ses neuf premiers matchs, est septième dans les paris derrière Arsenal, Liverpool, Tottenham, Newcastle et Aston Villa.

Alors qu’il se prépare pour le derby de dimanche, la bonne nouvelle pour Ten Hag est que United a un bilan respectable contre Guardiola, remportant sept des 19 rencontres toutes compétitions confondues, mais le bilan face-à-face ne raconte pas l’histoire de la domination globale de City. .

Depuis l’arrivée de Guardiola, United n’a jamais terminé devant City en Premier League et a terminé à deux reprises (en 2018-19 et 2021-22) à plus de 30 points de retard. En sept ans depuis 2016, United a terminé en moyenne à 20 points de ses voisins au niveau national, tandis qu’en Europe, ils ont remporté un match à élimination directe de la Ligue des champions (contre le Paris Saint-Germain en 2019) contre 12 pour City.

City a atteint au moins les demi-finales de la Ligue des champions au cours de chacune des trois dernières saisons. United, quant à lui, n’a pas dépassé les quarts de finale depuis plus d’une décennie. Lors de sa conférence de presse “Attachez vos ceintures” lors de son premier jour en tant que manager de City, Guardiola a été interrogé à trois reprises sur la difficulté d’avoir un club de football géant à quelques kilomètres de là, mais, qu’il veuille l’admettre ou non, il a Depuis, j’ai à peine eu à réfléchir à United.

Un an après son entrée en fonction, Ten Hag estime qu’ils commencent à réduire l’écart. Ils ont battu City, Arsenal, Liverpool, Chelsea, Tottenham et Barcelone la saison dernière, mais le problème, selon l’entraîneur néerlandais, est de trouver la cohérence que Guardiola a réussi à cultiver.

“En ce moment, nous avons six points de retard, nous devons donc rattraper notre retard”, a déclaré Ten Hag vendredi. “Nous sommes dans la bonne direction et nous avons encore du chemin à parcourir.” L’inquiétude des fans de United est que leur club a rarement réussi à réussir en dehors du terrain, il est donc peu probable qu’ils s’y lancent.

City a rencontré ses propres problèmes et se bat toujours contre plus de 100 accusations liées à des violations des règles financières de la Premier League, mais le recrutement de joueurs au cours de la dernière décennie a été largement réussi tandis que la politique de transfert de United a souvent frôlé le chaos. Les dépenses nettes de United en transferts depuis 2014 s’élèvent à 1,48 milliard de dollars, tandis que celles de City s’élèvent à 916 millions de dollars. Ce n’est pas que City a dépensé plus d’argent, c’est juste qu’ils l’ont fait mieux.

Comme United l’a montré avec une victoire 2-1 en janvier, tout cela passe par la fenêtre dans un derby et malgré un mauvais début de saison, Ten Hag aura le sentiment qu’une équipe de City qui a perdu trois de ses six derniers matchs et qui n’a pas réussi Il n’a pas gardé sa cage inviolée pendant plus d’un mois et possède des vulnérabilités qu’il peut exploiter.

Le plus grand succès, cependant, serait de réduire l’écart pendant plus qu’un simple match ponctuel et d’effacer enfin le sourire du visage de Guardiola.