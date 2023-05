Erik ten Hag a déclaré qu’il n’avait « aucune inquiétude » à propos de David de Gea malgré la bévue du gardien de Manchester United contre West Ham United dimanche.

L’erreur de De Gea, enfonçant le faible tir de Said Benrahma dans son propre filet, a valu à West Ham une victoire 1-0 au stade de Londres dimanche alors que United a perdu plus de points dans la course pour les quatre premiers.

– Dawson: Man United perd sa forme au pire moment possible

Son avenir en tant que n°1 à Old Trafford a été remis en question cette saison, mais Ten Hag insiste sur le fait qu’il a toujours confiance en l’international espagnol.

« Il a les draps les plus propres de la Premier League, donc nous ne serions pas dans cette position sans lui », a déclaré Ten Hag lors d’une conférence de presse. « Donc, il a entièrement ma conviction, pas de soucis. Des erreurs se produisent, mais en tant qu’équipe, vous devez y faire face, vous devez faire preuve de caractère, être résilient et rebondir et cette équipe fera l’affaire. »

De Gea est en fin de contrat cet été, bien que des discussions soient en cours pour prolonger son contrat avec le club.

United a été lié à d’autres gardiens de but, mais interrogé sur l’avenir à long terme de De Gea, Ten Hag a déclaré qu’il espérait que le joueur de 32 ans serait au club la saison prochaine.

Tableau de Premier League généraliste GD STP 1 – Manchester City 34 +58 82 2 – Arsenal 35 +44 81 3 – Newcastle 34 +32 65 4 – Man United 34 +9 63 5 – Liverpool 35 +25 62 6 – Tottenham 35 +7 57 7 – Brighton 32 +22 55 8 – Villa Aston 35 +3 54 – 9 Brentford 34 +7 50

« Nous voulons qu’il reste et nous voulons qu’il prolonge son contrat », a déclaré Ten Hag.

Des défaites consécutives contre Brighton & Hove Albion et West Ham ont laissé United juste un point devant Liverpool dans la bataille pour le football de la Ligue des champions, bien que l’équipe de Ten Hag ait un match en main.

Liverpool en a remporté six de suite, mais si United remporte ses trois derniers matchs à domicile contre les Wolves, Chelsea et Fulham, il sera assuré de se classer parmi les quatre premiers.

« Ce n’est pas à propos de Liverpool, c’est à propos de nous, car regardez le tableau et nous avons tout entre nos mains », a déclaré Ten Hag. « Si nous apportons nos performances et nos standards, nous gagnerons des matchs. Nous n’avons pas à nous tourner vers les autres, nous devons nous tourner vers nous-mêmes pour trouver un moyen de gagner.

« Maintenant, vous ne pouvez plus vous apitoyer sur votre sort. En tant qu’équipe soudée, en tant qu’individu prenant ses responsabilités, assurez-vous d’avoir de l’énergie. La fatigue est dans votre tête. C’est maintenant aux joueurs de décider. »