MANCHESTER, Angleterre – Ole Gunnar Solskjaer a tenu à minimiser les chances de Manchester United de se battre pour le titre, mais il saura mieux que quiconque que ce sont des résultats comme cette victoire scrappy 1-0 sur Wolverhampton Wanderers qui marquent les équipes capables de gagner championnats.

Après avoir remporté six titres en tant que joueur à Old Trafford, Solskjaer en est venu à apprécier l’importance d’une victoire étroite au milieu de ces listes de rencontres hivernales exténuantes.

Pendant 90 minutes ici contre une équipe de Wolves en désavantage numérique et très inexpérimentée, United n’a réussi que deux tirs cadrés. Mais leur troisième de la soirée, un effort de Marcus Rashford qui a pris une forte déviation sur Romain Saiss à la troisième minute du temps d’arrêt, est entré et l’équipe de Solskjaer est désormais deuxième du tableau de Premier League, à seulement deux points de Liverpool. Ce n’était que la deuxième victoire 1-0 de United de la saison, mais il y en aura probablement d’autres à suivre si United veut rester de vrais prétendants au titre.

Solskjaer et le reste du banc à domicile ont presque semblé surpris lorsque le ballon est entré après un match qui manquait de nombreuses occasions claires et semblait destiné à se terminer par un quatrième match nul lors des cinq dernières rencontres entre ces deux équipes. Le Norvégien, cependant, peut être heureux que ses joueurs aient au moins montré le désir de marquer un gagnant – sinon toujours la capacité – et c’est Bruno Fernandes qui a forcé le ballon vers l’avant alors que le chronomètre s’écoulait qui a finalement conduit au vainqueur de Rashford.

Depuis sa défaite contre Arsenal en novembre, United a pris 23 points sur 27 possibles et ce voyage à Anfield pour jouer à Liverpool le 17 janvier semble de plus en plus critique. Cela faisait longtemps que United n’était pas impliqué dans un match aussi crucial en haut du tableau.

« Nous avons eu une attitude fantastique et c’est un excellent résultat », a déclaré Solskjaer par la suite. «Le désir de continuer et de créer ce petit peu de chance, nous avons gagné cette chance par le désir de continuer, c’est une bonne façon de terminer l’année.

« Nous nous concentrons uniquement sur le prochain match. Je suis très ennuyeux mais nous ne pouvons pas être trop avancés », a ajouté le Norvégien. « Nous avons atteint une position décente pour le moment mais la saison n’a même pas atteint la mi-course.

« Nous n’avons pas performé aussi bien que nous le voulions, mais nous avons gagné un match contre une équipe très difficile à affronter. C’est la première victoire de la ligue pour moi contre eux. Il n’y a jamais eu beaucoup de buts dans les matchs sauf moi. , c’est un grand pas en avant, que vous ne jouez pas bien mais que vous gagnez. «

Marcus Rashford a attrapé les trois points pour Man United et les a poussés à la deuxième place du tableau avec un vainqueur à la 93e minute contre les Wolves. Photo de Michael Regan / Getty Images

Si United doit émerger comme les challengers les plus sérieux de Liverpool, ils devront trouver un moyen d’être plus créatif chez eux. Pendant une grande partie de la soirée, les Wolves ont eu l’air heureux de partir avec un point et il était révélateur que l’arbitre Jon Moss ressentait le besoin de réserver le gardien de but Rui Patricio pour avoir perdu du temps avec la meilleure partie de 20 minutes à jouer.

Bien que Solskjaer ait utilisé toute l’étendue de son arsenal offensif, une combinaison de Rashford, Fernandes, Mason Greenwood, Anthony Martial, Edinson Cavani et Paul Pogba n’a forcé Patricio à effectuer deux arrêts importants avant que le vainqueur et United ne puisse toujours compter sur des déflections. dans le temps additionnel pour gagner un match. Mais c’est un débat pour une autre fois.





Après la déception d’avoir concédé une égalité tardive contre Leicester le lendemain de Noël, ils ont rebondi avec une victoire cruciale dans un match massif dans des circonstances difficiles. Si le nul au King Power Stadium était une occasion manquée, cette fois, United a pu capitaliser après que Chelsea et Leicester aient perdu des points un jour plus tôt. C’était aussi un match qu’ils auraient pu facilement perdre cette fois l’an dernier.

« Nous sommes une équipe différente maintenant », a déclaré Solskjaer. «Nous sommes meilleurs mentalement et physiquement. Cette conviction est venue des performances, des résultats et des joueurs que nous avons sur le terrain qui peuvent changer de match en une seconde.

« Nous avons évoqué en pré-saison le fait que nous devions ajouter plus de points vers la fin des matchs et nous l’avons fait plusieurs fois cette saison également. Physiquement, nous durons plus de matchs. »

La victoire contre les loups a terminé 2020 en beauté et par la suite, Solskjaer a mis fin à l’une de ses interviews en disant: « Nous avons beaucoup à attendre en 2021. » Les bases ont été fixées pour un premier défi au titre en sept ans, même si le patron de United n’est pas encore prêt à l’admettre.

« Il n’y a pas de course au titre après 15 matchs », a-t-il déclaré. « Vous pouvez perdre la chance de participer à une course dans les 10 premiers matchs, bien sûr que vous le pouvez, mais en jouer 15 autres – arriver à 30 matchs – et peut-être que nous pourrons commencer à parler d’une course au titre.

« La croyance est là, nous avons montré de quoi nous sommes capables et ce résultat est énorme pour la confiance. »