Man United met Newcastle en déroute alors que James, Martial et des joueurs marginaux plaident pour des rôles à long terme sous Solskjaer

MANCHESTER, Angleterre – Ole Gunnar Solskjaer dit tout ce qu’il faut pour pousser Manchester City au bout du fil, mais il serait pardonné s’il ne le croit même pas lui-même. Manchester United est de retour à la deuxième place du classement de la Premier League après une victoire 3-1 contre Newcastle dimanche, mais avec City remportant 18 victoires consécutives à Arsenal plus tôt dimanche, les décideurs donnent à l’équipe de Solskjaer moins de 1% de chance. de remporter le titre.

Pour mettre les choses en contexte, les experts estiment qu’il y a une probabilité égale qu’ils soient relégués à la place.

– Reportage: Man United met Newcastle en déroute, récupère la deuxième place

United a encore beaucoup à jouer pour cette saison et un trophée en FA Cup ou en Europa League mettrait un lustre sur une campagne au cours de laquelle Solskjaer peut déjà indiquer avec confiance les progrès. Mais la tâche de Solskjaer au cours de l’été est de savoir comment se rapprocher de City; d’ici là, ses joueurs jouent pour leur place dans l’équipe pour ce que les Norvégiens espèrent être le prochain pas en avant.

Newcastle, quant à lui, va dans l’autre sens et une huitième défaite de ses 10 derniers matchs ne leur a laissé que trois points au-dessus des places de relégation, exerçant plus de pression sur Steve Bruce. Pour Solskjaer, c’était une fin positive à une journée qui a commencé par l’annonce que Nicky Butt et Mark Dempsey seraient requis sur le banc après qu’un certain nombre de ses employés aient été forcés de s’auto-isoler conformément aux protocoles COVID-19.

« Nous avons un bon personnel ailleurs », a déclaré Solskjaer par la suite. «Bien sûr, c’était une préparation différente pour les garçons, mais c’est la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous devons être prêts.

« En première mi-temps, même si nous avions la majeure partie de la possession, nous n’avons pas suffisamment créé. Nous avons dû l’intensifier et nous l’avons fait en seconde période.

« Je ne vais jamais dire [the title race] est fait jusqu’à ce que ce soit fait, vous avez vu tellement d’exemples d’équipes qui restent simplement là, continuent de travailler, font leur propre travail et quelque chose pourrait arriver. Ce n’est pas quelque chose auquel nous pensons – nous pensons à nos propres performances et à nos propres jeux, c’est la seule chose que nous pouvons contrôler. Nous avons beaucoup à jouer et à améliorer. «

Daniel James, à droite, a poursuivi sa riche forme avec le deuxième but crucial alors que Man United frappait un Newcastle apathique à Old Trafford. Stu Forster / Getty Images

Solskjaer soutiendra son noyau de jeunes joueurs – à savoir Marcus Rashford, Mason Greenwood, Scott McTominay et Aaron Wan-Bissaka – pour aller de mieux en mieux, aidé par ses joueurs seniors établis comme Bruno Fernandes et le capitaine Harry Maguire. Mais des conversations ont déjà eu lieu entre Solskjaer et son équipe de recrutement au sujet d’un plan pour la fenêtre de transfert d’été, et les joueurs déjà ici ont trois mois pour prouver que leurs positions n’ont pas besoin d’être améliorées.

Les chefs de club n’ont pas essayé de cacher le fait que la pandémie de coronavirus, qui a empêché les supporters d’assister aux matchs à Old Trafford pendant près d’un an, a affecté les finances, mais le vice-président exécutif Ed Woodward et les Glazers vont toujours mettre de l’argent à disposition pour les transferts. . La question est maintenant de savoir comment Solskjaer l’utilise. Il n’y aura pas de refonte majeure car il préfère un roulement progressif des joueurs, mais à l’approche de ses deux ans en tant que manager permanent, l’accent doit être mis sur la façon dont il met fin à l’attente d’un titre.





Demandez aux fans de United ce dont l’équipe a besoin et vous trouverez plusieurs arguments de bonne volonté selon lesquels la priorité doit être partout, de l’arrière central à l’avant-centre, ce qui montre l’ampleur de la tâche, et ce sera le travail de Solskjaer de décider des positions les plus importantes. besoin de nouveaux visages.

À regarder dimanche, Solskjaer n’aura pas été heureux de voir son équipe concéder d’un centre spéculatif dans la surface qui a permis à Allan Saint-Maximin de faire brièvement 1-1. C’était le 32e but en championnat qu’ils ont inscrit cette saison, le même que Fulham en 18e. À l’autre extrémité, les luttes d’Anthony Martial en tant qu’attaquant de premier choix se sont poursuivies jusqu’à ce qu’il soit remplacé à 20 minutes du temps. Après avoir inscrit 17 buts en championnat la saison dernière, le Français n’en a réussi que quatre cette saison, dont deux lors de la victoire 9-0 contre Southampton.

Il n’y a aucun doute sur la place de Rashford dans les plans de Solskjaer, mais l’attaquant anglais a eu une nuit beaucoup plus productive, marquant le premier but avec une course fantastique et une finition battante avant que son contact rapproché et ses pieds rapides ne remportent un penalty pour Fernandes pour marquer son 22e but la saison. Entre les deux, Dan James a marqué son sixième but lors de ses neuf dernières apparitions pour le club et le pays et son troisième en autant de matchs pour United.

James, l’ailier de 23 ans, a dû être patient cette saison, mais il confirme la décision de Solskjaer de rejeter les offres de prêt de Leeds United l’été dernier et en janvier. De retour dans l’équipe, James a profité de l’occasion pour montrer qu’il méritait de rester à long terme. D’autres peuvent ne pas être aussi chanceux.

« Dan travaille dur, c’est un garçon formidable dans et autour de l’endroit », a déclaré Solskjaer, qui a également fait ses débuts à Shola Shoretire, diplômée de l’académie, âgée de 17 ans. « Il sait qu’il a été très proche à quelques reprises. Quand vous marquez le nombre de buts qu’il a en ce moment, la confiance doit être très élevée.

« Dan avec l’énergie qu’il a, le facteur X et le rythme, il nous donne quelque chose contre lequel il doit être difficile de jouer si vous êtes un défenseur. Cela a été une très bonne semaine pour lui. »