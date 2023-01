Man United met fin à une séquence de victoires lors des débuts de Wout Weghorst

LONDRES – La course victorieuse de Manchester United s’est arrêtée mercredi contre Crystal Palace alors que le superbe coup franc de Michael Olise dans le temps additionnel a vu le match se terminer 1-1 à Selhurst Park.

Il semblait pour tout le monde que le but de Bruno Fernandes en première mi-temps allait faire 10 victoires sur le rebond pour Erik ten Hag’s United, mais l’incroyable effort à longue portée d’Olise à la 91e minute a vu le match se terminer sur un pied d’égalité.

Le point donnera un énorme coup de pouce à Palace, mais le but merveilleux d’Olise sera un coup dur pour United alors qu’ils cherchaient à maintenir la pression sur Arsenal en haut du tableau avant leur rencontre de dimanche aux Emirats. De plus, United doit faire ce voyage sans le milieu de terrain Casemiro, qui a reçu le dernier carton jaune avant la suspension mercredi.

Réaction rapide

1. Man United a laissé Palace revenir dans le match et payer cher

C’était la soirée parfaite pour Ten Hag – jusqu’à la 80e minute. En deux moments clés, l’équilibre de la course au titre s’est de nouveau déplacé du côté rouge du nord de Londres avant le match de dimanche aux Emirats. Tout d’abord, Casemiro a décroché une réservation pour un défi téméraire sur Wilfried Zaha, qui était son cinquième de la saison et exclu du match d’Arsenal.

Puis Olise a marqué un coup franc pour les âges avec le compte à rebours dans les quatre minutes de temps additionnel. C’était à droite du but de United – à environ 30 mètres environ – et il a trouvé le coin supérieur pour sécuriser le point à l’aide de la barre transversale. Pour toutes les célébrations de Crystal Palace, vous pouviez sentir l’air aspiré des joueurs de United.

Man United peut se sentir lésé par un penalty infructueux à la 71e minute du défenseur du palais Chris Richards sur Scott McTominay, mais United jouait avec le feu. Ils n’ont pas réussi à maintenir la pression sur Palace dans les 15 dernières minutes du match, l’équipe locale étant invitée à United. Ils ont d’abord dû remercier le gardien David de Gea pour un superbe arrêt sur Marc Guehi sur un corner, mais ils n’ont pas tenu compte de cet avertissement. Ten Hag a essayé de changer l’équilibre du match en faisant venir McTominay et Fred, mais ils n’ont pas pu renverser la vapeur.

Ce sera un coup dur pour les aspirations de United. L’écart entre eux et Arsenal est désormais de huit points, l’équipe des Gunners de Mikel Arteta profitant d’un match en moins.

Bruno Fernandes semblait avoir marqué le but vainqueur de Manchester United jusqu’à l’égalisation de Crystal Palace dans les derniers instants, le laissant abattu une fois le coup de sifflet final retenti. Rob Newell/CameraSport via Getty Images

United visait sa 10e victoire consécutive, un record qui les aurait vus franchir ce cap pour la première fois depuis 2009. Ils semblaient avoir cet élan derrière eux, certains parlant même de leurs espoirs de titre. Le but de Fernandes en première mi-temps était un mouvement classique de Ten Hag – une passe rapide, frappant Palace en contre-attaque avec Fernandes offrant l’espace dans la surface pour le placer dans le coin. Mais ils n’ont pas pu bâtir là-dessus et ce revers est un véritable test du tempérament de l’équipe.

Les joueurs sont repartis la tête baissée, sachant qu’ils avaient laissé filer trois points. Cela témoignait de Palace qui avait martelé United à différentes étapes, mais n’avait pas réussi à trouver le produit final. Cela a été symptomatique de leur forme récente – ne pas avoir marqué lors de trois de leurs derniers matches de Premier League – mais le but d’Olise pourrait être le coup de fouet pour les faire monter dans le classement.

2. Les débuts de Weghorst donnent à United quelque chose sur quoi s’appuyer

À ses débuts, le nouvel attaquant Wout Weghorst a offert à United un point de différence en attaque.

Bien que cela ressemblait à une attaque à trois volets, la majorité des touches de Weghorst étaient derrière les deux premiers de Marcus Rashford et Antony alors qu’il plongeait profondément, attirait les défenseurs hors de position et permettait aux deux autres d’exploiter l’espace. Ce fut un début assuré par le Néerlandais alors qu’il montrait pourquoi Ten Hag l’avait amené.

Bruno Fernandes, à droite, est rejoint pour célébrer la nouvelle signature de Manchester United, Wout Weghorst, après que Fernandes ait marqué à la 43e minute à Crystal Palace. Rob Newell/CameraSport via Getty Images

Il a bien tenu le ballon et son pressing a causé des difficultés à Palace. Il tirait constamment sur les chevilles des défenseurs du palais, essayant de les bousculer et de les presser pour récupérer le ballon. Sa seule chance était une tête qu’il a soulevée au sommet du but, mais il s’est également montré être une poignée d’attaquants sur coups de pied arrêtés étant donné qu’il domine la plupart des autres joueurs de la ligue.

United a profité des signatures de prêt dans le passé. Revenons à janvier 2007 lorsque Ferguson a fait venir Henrik Larsson de Barcelone pour trois mois, et l’attaquant suédois – alors âgé de 35 ans – a contribué à donner un nouvel élan à l’équipe alors qu’elle s’assurait le titre 2006-07. Un exemple plus récent était Odion Ighalo en 2020 qui a bien réussi lorsqu’on lui en a donné l’occasion. Il y en a d’autres à l’opposé de l’échelle – comme le prêt malheureux de Falcao tout au long de la saison en 2014-15 – mais Weghorst a fait un début prometteur pour sa carrière à United.

3. Malgré un retour palpitant, Crystal Palace a besoin de renforts

Vous pouvez imaginer que Patrick Vieira croisera les doigts pour que dans les 13 derniers jours de la fenêtre de transfert, les pouvoirs en place à Palace renforceront l’équipe. Malgré toutes leurs richesses offensives et créatives de joueurs comme Michael Olise et Zaha, ils ont du mal à transformer cela en occasions nettes.

Ils créent des opportunités – comme ils l’ont fait contre Chelsea dimanche – et ils l’ont encore fait ici contre United. Edoard a réalisé un effort exceptionnel à distance – bien sauvé par De Gea qui l’a tourné sur la barre – et Guehi a bien sauvé cette tête en seconde période. Ils ont aussi ces aperçus de but où ils parviennent à placer le ballon dans la bonne zone, mais un orteil ou un front est terriblement trop loin de fournir la touche clinique nécessaire. C’était jusqu’à ce qu’Olise frappe son merveilleux coup franc.

Crystal Palace a été lié à Conor Gallagher, et comment ils pourraient l’utiliser à nouveau au club pour aider Cheick Doucoure au milieu du terrain. Et vous vous sentez à côté de certains renforts à l’avant, ils ont vraiment manqué la présence assurée de Joachim Andersen à l’arrière, bien que Chris Richards mérite une mention notable lors de son premier départ en Premier League car il a bien fait de mettre fin à deux contre-attaques de United.

Il y a de la classe du côté de Palace, mais c’est une jeune équipe en développement et ils ont besoin de quelques acquisitions clés pour passer à l’étape suivante.

Meilleurs et pires interprètes

Meilleur : Bruno Fernandes, Manchester United

Il était le meilleur joueur sur le terrain et méritait son but en première mi-temps.

Meilleur : Michael Olise, Crystal Palace

Il était le joueur hors concours de Palace avec son coup franc – l’un des meilleurs buts que vous verrez cette saison.

Le coup franc de Michael Olise dans le temps d’arrêt a ricoché sur la barre transversale et dans le but. Adrian Dennis/AFP via Getty Images

Meilleur : Lisandro Martinez, Manchester United

Il a été superbe aux côtés de Raphaël Varane au cœur de la défense de United. Il a même prélevé du sang pour la cause après que sa tête ait rencontré le coude de Mateta en première mi-temps.

Pire : Jean-Philippe Mateta, Crystal Palace

A vraiment eu du mal à entrer dans le match, la défense de United l’ayant retiré du match.

Pire : Odsonne Edoard, Crystal Palace

Bien qu’il ait forcé De Gea à réaliser un arrêt exceptionnel, il lui manquait un tranchant devant le but.

Pire : Antony, Manchester United

A eu deux demi-occasions en première mi-temps – dont un lob sur Guaita – mais a eu du mal à transformer l’effort en produit final.

Faits saillants et moments marquants

Ce fut une affaire relativement égale et tendue jusqu’à ce que Bruno Fernandes donne l’avantage à Manchester United juste avant la mi-temps.

À la 43e minute, Fernandes s’est retrouvé avec des hectares d’espace à l’intérieur de la surface, et il a terminé froidement, plaçant un tir hors de portée du gardien Vicente Guaita.

Grand but et grande fête pour Manchester United ! MonPLMatin | #MUFC pic.twitter.com/yqUS0k7M6O – Football sportif NBC (@NBCSportsSoccer) 18 janvier 2023

Il semblait que le match était destiné à se terminer par une victoire 1-0 pour Manchester United – jusqu’à ce que le chronomètre dépasse les 90 minutes, c’est-à-dire.

Le milieu de terrain de Crystal Palace, Michael Olise, a frappé un coup franc de la barre transversale et dans le but, marquant l’égalisation décisive pour priver Man United d’une 10e victoire consécutive. C’était un coup franc si parfaitement exécuté qu’il n’y avait rien que les joueurs de Man United, y compris le gardien David de Gea, auraient dû faire différemment – ​​c’était juste une frappe imparable.

MICHAEL OLISE SAUVE PALACE AVEC UN ABSOLU 🚀 pic.twitter.com/B88aCQPVN1 – Premier League États-Unis (@PLinUSA) 18 janvier 2023

Après le match : Ce que les managers et les joueurs ont dit

Le manager de Man United, Erik ten Hag, a laissé Crystal Palace revenir dans le match: “Je pense qu’on a contrôlé le match, on a marqué un but en première mi-temps. Je ne dirais pas que c’était une performance de haut niveau, mais ça allait, c’était sous contrôle. Un superbe arrêt, je pense que c’est le seul changement que Crystal Palace a produit, et nous avons eu quelques bonnes occasions et marqué un superbe but. La deuxième mi-temps était la même. Nous avions le contrôle du match et je pense que nous devions investir davantage pour le second – si vous marquez 2-0, le match est terminé. Maintenant, vous êtes martelé avec un moment de malchance à la fin.”

Ten Hag sur la question de savoir s’il est clair que les trois points étaient là pour Man United : “Ouais. Clair. Et si vous considérez un but une minute ou deux minutes avant [the final whistle], c’est difficile de réagir même si on a eu la chance de marquer et de faire 2-1 avec Casemiro. Mais oui, c’est ce que c’est, et nous devons retenir la leçon, investir davantage pour le deuxième objectif.”

Ten Hag sur la suspension de Casemiro pour accumulation de cartons jaunes : “C’est instinctif, il est allé chercher le ballon. Je pense qu’il a raté le ballon mais c’est assez clair que c’est une situation qui pour notre côté droit aurait pu être une situation dangereuse, alors il est allé l’arrêter et c’était sa réaction. Mais ce que j’ai a dit: nous devons investir davantage pour le deuxième objectif et vous ne vous retrouvez pas dans de telles situations.”

Le manager de Crystal Palace, Patrick Vieira, sur le résultat : “Cela fait un moment que nous n’avons pas marqué en jeu ouvert, mais parfois nous pouvons être impatients. Mais nous mettons un processus en jeu avec les jeunes joueurs et nous croyons fermement à la façon dont nous voulons jouer le jeu. Quelques fois, nous n’avons pas “Je n’obtiens pas le résultat que nous voulions, mais le processus est là – nous créons des occasions. C’était important de continuer à progresser et avec la qualité que nous avons, nous marquerons des buts.”

Vieira sur le premier départ de Chris Richards : “Il était vraiment bon – défensivement, il était fort. Vous pouvez voir qu’il a besoin de jouer plus de matchs pour gagner en confiance, mais quand il avait besoin de défendre, il l’a très bien fait.”

Chris Richards lors de son premier départ en Premier League: “Ouais, ça valait la peine d’attendre, de pouvoir réussir à la maison et aussi dans un match comme ce soir. C’était un moment vraiment incroyable et spécial.”

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

Avec le match nul, Manchester United s’est vu refuser une 10e victoire consécutive. Cela aurait été la première fois qu’ils atteignaient une séquence de victoires aussi longue depuis 2008-2009 lorsque Sir Alex Ferguson était entraîneur.

Chris Richards, le défenseur américain de 22 ans qui a été un joueur de bulle pour l’équipe nationale masculine des États-Unis, a fait son premier départ en carrière en Premier League pour Crystal Palace.

Bruno Fernandes a marqué son 40e but en carrière en Premier League et est le 15e joueur à atteindre ce nombre avec Man United.

Suivant

Palais de Cristal : Les Eagles restent à la maison où ils accueilleront Newcastle United le samedi 21 janvier à 12 h 30 HE en action de Premier League.

Manchester United : Les Red Devils continuent leur sort à l’extérieur, visitant Arsenal le dimanche 22 janvier à 11 h 30 HE en action de Premier League. Ensuite, ils repartent pour affronter Nottingham Forest le mercredi 25 janvier dans la Coupe Carabao (regarder en direct sur ESPN + à 15 h HE).