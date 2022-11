Man United met fin à la série d’invincibilité d’Arsenal alors que Russo marque le vainqueur tardif

LONDRES – Le leader de la ligue WSL, Arsenal, a vu sa séquence de 14 victoires consécutives se terminer à domicile contre Manchester United après deux frappes tardives des visiteurs. En pleine forme à l’approche du match, Arsenal n’a pas réussi à trouver son meilleur football et a marqué un but à la pause grâce à l’effort d’Ella Toone en fin de première mi-temps.

– Rapport : Arsenal 2-3 Manchester United | Tableau WSL | Rencontres à venir

Pas longtemps sur le pied arrière, les hôtes ont égalisé au début de la seconde période grâce à la frappe déviée de Frida Maanum avant que Laura Wienroither ne leur donne l’avantage. Animée tout au long du match, Untied a refusé d’être battue et a trouvé son propre égaliseur grâce à Millie Turner sur un coup franc tardif avant qu’Alessia Russo ne complète le revirement essoufflé avec sa propre tête sur coup de pied arrêté dans les dernières secondes du temps réglementaire.

SAUTER À: Notes des joueurs | Meilleurs/moins performants | Faits saillants et moments marquants | Citations d’après-match | Statistiques clés | Rencontres à venir

Réaction rapide

1. United expose les faiblesses d’Arsenal

Jouant toujours avec une ligne arrière improvisée à la suite de blessures à la paire d’arrières centrales de départ, Leah Williamson et Rafaelle, les Gunners avaient bien réussi à affronter la plupart des tempêtes offensives avant cette sortie. Pourtant, une fois que Leah Galton, qui a creusé une partie de sa meilleure forme cette saison, a commencé à courir sur la ligne défensive habituellement incontestée, toute l’équipe d’Arsenal a commencé à trembler.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

En effet, ce sont les visiteurs qui ont profité des meilleurs sorts offensifs au cours de la première mi-temps alors qu’ils étendaient le jeu sur le large terrain d’Emirates sur lequel l’équipe de Jonas Eidevall aime habituellement jouer et n’avait pas encore été battue dans la WSL, remportant les quatre de leur précédents matches de championnat disputés en N7.

Même lorsqu’Arsenal a trouvé son égaliseur au début de la seconde période pour faire basculer le match en sa faveur et les aider à prendre de l’élan, la fragilité de leur défense est restée évidente lorsque United a remis en question sa résolution. Et avec Manuela Zinsberger ayant une journée moins que parfaite dans les buts, United s’est fait confiance pour continuer et, en effet, trouver les moments de qualité pour les voir repartir avec les trois points.

Le vainqueur du temps additionnel de Russo voit United à égalité en tête du classement WSL. (Photo de Zac Goodwin/PA Images via Getty Images)

2. Le style de bégaiement d’Arsenal

Entrant dans l’égalité sur une série de 14 victoires dans la ligue – un record WSL en cours d’exécution – les Gunners ont ressemblé à une équipe en mission, avec une concentration sur tout l’argenterie devant eux. Alors que la saison 2021-22 entraîne une pénurie d’argenterie – une rareté pour l’un des clubs les plus titrés du pays – les finalistes de l’année dernière ont attaqué tous les matches avec une férocité belliqueuse, pressant leur adversaire durement et haut. , marquant pour le plaisir en cours de route.

2 Connexe

Pourtant, contre Manchester United, cette fluidité entre les joueurs faisait défaut, se dissolvant rapidement comme une flaque d’eau par une chaude journée, ne laissant à sa place que la tache d’un souvenir. Il était vrai que les 11 qui ont commencé contre United n’étaient pas nécessairement les 11 qu’Eidevall aurait choisis par choix, mais étaient plutôt les meilleurs à sa disposition en fonction de leur forme et de leur condition physique. Ainsi, on pourrait affirmer que le manque de familiarité semaine après semaine dans les matchs faisait encore défaut, l’équipe était la même qui avait commencé son dernier match de championnat avant la pause internationale.

Arsenal, en tant qu’équipe, comprend cependant la façon dont son entraîneur veut qu’ils jouent, les nuances et les ajustements pour les matchs individuels mis à part, il y a un style clair et punitif que le Suédois prêche. Cependant, sans un joueur comme Kim Little sur le terrain pour pouvoir entrer et peser la bataille du milieu de terrain en faveur des Gunners, le système commence à se dégrader et à échouer sur le terrain. L’absence de l’Ecossais dans des matchs aussi serrés demande à tout le monde sur le terrain de trouver une meilleure première touche, et de se sentir à l’aise pour déplacer le ballon au rythme sans perdre la précision qui est vitale. Même avec le but de Maanum agissant comme un accélérateur pour allumer le feu sous les hôtes et forcer un tempo plus élevé, c’était la précision et le confort avec le ballon qui manquaient encore à Arsenal.

3. United trouve une performance de 90 minutes

Lors de leur dernier match avant la trêve internationale, United s’est battu dur mais a finalement échoué contre les champions actuels, Chelsea. C’était un match criblé d’erreurs des deux, mais la différence dans la nuit était la capacité de Chelsea à aller sur son banc et à trouver les joueurs pour faire la différence, pour encourager ceux sur le terrain à punir les erreurs quand elles se sont produites, quelque chose que les Red Devils ne pouvait pas faire.

À Londres, United a tiré hors des blocs et au lieu de jouer un match équilibré comme ils l’ont fait contre Chelsea, a mené le combat contre les hôtes. C’était une stratégie audacieuse mais qui a porté ses fruits car ils ont trouvé les faiblesses du milieu de terrain et de la défense d’Arsenal à exploiter.

À 0-1 et 2-1, la plainte de United était facilement qu’ils n’avaient pas tiré le meilleur parti de leurs chances en première mi-temps. Il semblait qu’ils allaient repartir sans rien après avoir mérité quelque chose, mais c’était de pouvoir creuser profondément, de se tenir fermement face à l’attaque d’Arsenal et d’avancer avec suffisamment de puissance pour continuer à créer, c’était la différence pour eux aujourd’hui.

Encore une fois pour Man United, c’est la balle morte critique de Katie Zelem qui les a propulsés vers la victoire avec les deux buts en deuxième mi-temps provenant de ses centres dans la surface, mais ils n’auraient pas été une positivité sans ses coéquipiers qui avançaient et travaillaient. la défense et le gardien. Contre Chelsea, il semblait que l’écart se réduisait effectivement, mais seulement de manière minute, et que United était encore loin de pouvoir le mélanger avec les deux premiers en Angleterre, mais aux Emirats, les Red Devils ont tendu la main et ont attrapé leur opposition. , se traînant jusqu’à leur niveau, claquant l’écart. Même si ce n’est que pour un match alors qu’Arsenal n’a pas tous ses titulaires préférés à qui faire appel, cela rappelle que United est là, à une distance touchante et dans un bon jour, ils peuvent rivaliser avec n’importe qui.

Notes des joueurs

Arsenal: Zinsberger 4, Wubben-Moy 4, Catley 5, Wienroither 6, Nobbs 5, Mead 6, Maanum 7, Walti 5, McCabe 5, Foord 4, Blackstenius 5

Sous-titres : Miedema 6

Homme uni : Earps 6, Battle 6, Blundell 5, Toone 7, Zelem 7, Galton 7, Ladd 6, Le Tissier 5, Turner 6, Parris 7, Russo 6

Sous-titres : García 5, Thomas 5