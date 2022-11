Man United met fin à la poursuite de Leao après la sortie de Ronaldo

La fenêtre de transfert d’été est fermée pour les ligues majeures en Europe. Cependant, avec un œil sur janvier, il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Man United se retire de Leao alors que les besoins changent au milieu de la sortie de Ronaldo

Manchester United a refroidi son intérêt pour l’ailier Raphaël Léao alors qu’ils recherchent un nouvel attaquant à la place, selon Florian Plettenberg.

L’ailier a été lié à un déménagement à Old Trafford ces dernières semaines, mais on pense maintenant qu’Erik ten Hag & Co. ont tourné leur attention vers le recrutement d’un attaquant en janvier après avoir résilié le contrat de Cristiano Ronaldo. Actuellement, United ne peut faire appel qu’à Marcus Rashford et Antoine Martial comme leurs deux principaux attaquants, montrant le manque de profondeur des Red Devils à l’avant.

Martial a souffert de problèmes de blessures et de performances générales incohérentes au cours des dernières années, et tandis que Rashford a montré des signes qu’il peut mener la ligne pendant dix Hag, des renforts sont nécessaires à l’avenir si les géants de la Premier League veulent cimenter une place parmi les quatre premiers.

Avec une concentration accrue sur les attaquants, l’intérêt pour Leao semble avoir diminué, car United peut actuellement se vanter Jadon Sancho, Anthony Elanga, Antoine et Alejandro Garnacho que leurs larges options.

Un éventail d’attaquants a été lié à un déménagement à Manchester United depuis le départ de Ronaldo, avec Memphis Depay considéré comme une option que United envisage actuellement.

Depay a quitté United en 2017, après deux ans avec le club, et a depuis retrouvé la forme à Lyon et maintenant à Barcelone. Cody Gakpo est un autre nom lié à un déménagement, l’attaquant du PSV subissant une tache violette cette saison, qui l’a vu marquer 13 fois jusqu’à présent cette saison.

Rafael Leao est au Qatar avec son coéquipier Cristiano Ronaldo représentant le Portugal. Mais ce pourrait être la sortie de Ronaldo de Manchester United qui empêchera Leao de rejoindre l’équipe de Premier League. Cao Can/Xinhua via Getty Images

PAPIER GOSSIP

– Liverpool a fait Jude Bellingham une priorité dans la fenêtre de transfert, mais le Borussia Dortmund n’est pas encore disposé à négocier, selon Fabrice Romano. Alors que Liverpool considérerait le joueur de 19 ans comme sa principale cible, Dortmund ne sera disposé à négocier le prix qu’en 2023, après la conclusion de la Coupe du monde. L’intérêt reste de Manchester City, du Real Madrid et de Chelsea, cependant, il est peu probable que quelque chose soit décidé dans un avenir immédiat.

– Séville est ouvert à la location Suso partir en janvier, selon Ekrem Konour. Le joueur de 29 ans a lutté pour un temps de jeu constant cette saison, la majorité de ses minutes provenant du banc. Le tweet indique qu’il y a un intérêt de la Liga et de la Serie A, ce qui pourrait signifier la fin du temps de Suso à Séville alors que le manager Jorge Sampaoli cherche à décharger les joueurs marginaux cet hiver.

– Noé Okafor a demandé à son agent d’explorer l’intérêt de l’AC Milan, selon Calciomercato. Le rapport indique que l’AC Milan est un admirateur de l’international suisse, qui a hâte de quitter le Red Bull Salzberg. Le club autrichien évalue Okafor à 35 millions d’euros, mais Milan pourrait être tenté par ce prix, après les performances impressionnantes d’Okafor contre l’équipe italienne en Ligue des champions plus tôt cette saison.

– L’AC Milan souhaite un prêt, en vue d’acheter, de négocier pour Hakim Ziyechselon La Gazetta dello Sport. Ziyech a eu du mal à impressionner à Stamford Bridge et pourrait bientôt se retrouver à Chelsea, en janvier. Milan est un club qui aurait un fort intérêt pour l’international marocain, et l’équipe de Serie A serait intéressée par la signature du joueur de 29 ans en prêt, en vue de signer définitivement – ​​similaire à l’accord qui a amené Fikayo Tomori à San Siro.

– Aaron Wan-Bissaka est libre de quitter Manchester United en prêt cet hiver, selon Florian Plettenberg. Wan-Bissaka a lutté pour le temps de jeu sous Eric ten Hag, ne jouant que quatre minutes cette saison, et le tweet indique qu’il n’a pas d’avenir au club sous l’actuel manager de United. L’arrière droit a signé pour les Red Devils en 2019 en provenance de Crystal Palace mais a eu du mal à rester cohérent depuis son déménagement, ce qui a permis au joueur de 24 ans d’être prêt à partir en janvier.