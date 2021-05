Man United, Man City, Chelsea ou un déménagement à l’étranger?

L’attaquant de Tottenham Hotspur, Harry Kane, a déclaré au club qu’il voulait quitter cet été, ont déclaré des sources à ESPN, mais où le capitaine de l’Angleterre pourrait-il aller?

Des sources ont déclaré à ESPN que Kane préférerait rester en Premier League. Mais le président Daniel Levy sera-t-il prêt à vendre à un club rival? Un autre club en Angleterre pourra-t-il se permettre les 150 millions de livres sterling qu’il faudra peut-être pour convaincre les Spurs de vendre?

Kane, qui n’a plus que trois ans à son contrat, est devenu frustré par le manque d’argenterie à Tottenham, et la chance de football en Ligue des champions la saison prochaine n’est rien de plus qu’un faible espoir.

Des sources disent à ESPN que l’attaquant anglais souhaite une résolution rapide de cette situation, un désir né de la conviction que Levy honorera un accord pour regarder plus favorablement un transfert cet été après que Kane ait également demandé à partir l’année dernière. Il aura 28 ans au début de la saison prochaine et estime qu’il doit passer à autre chose pour tirer le meilleur parti de ses années de gloire en tant qu’attaquant.

Kane a marqué 165 buts en 243 apparitions pour les Spurs, ce qui le place septième sur la liste des buteurs de tous les temps en Premier League. Avec 22 buts et 13 passes décisives, seuls Robert Lewandowski (40) du Bayern Munich et Lionel Messi (39) de Barcelone ont plus de buts dans les cinq meilleures ligues européennes cette saison.





ESPN a évalué les mouvements possibles ouverts à Kane ainsi que la situation avec Tottenham à la lumière de cette nouvelle.

MANCHESTER UNITED

L’intérêt de Manchester United pour Harry Kane n’a pas pris fin parce qu’Edinson Cavani a signé un nouveau contrat, ont déclaré des sources à ESPN, mais leur besoin d’un attaquant dans la fenêtre de transfert d’été est diminué maintenant qu’il a décidé de rester.

Cavani a bien fait cette saison, mais il a 34 ans et on s’attend à ce qu’il revienne en Amérique du Sud avec Boca Juniors en 2022. Même à 27 ans, Kane représente un investissement à plus long terme et s’il devient clair, il le fera vraiment. quitter Tottenham cet été, United sera dans la file d’attente.

Il y a, cependant, le sentiment à Old Trafford qu’il sera très difficile pour quiconque de recruter Kane avant la saison prochaine. Des sources ont déclaré à ESPN qu’il y avait des inquiétudes concernant les frais que les Spurs pourraient exiger, étant donné que Kane a un contrat jusqu’en 2024, ainsi que la réticence de Daniel Levy à laisser son joueur vedette partir pendant un été alors qu’il cherche également à nommer un manager.

Le scénario parfait pour United est que l’attaquant de Kane et du Borussia Dortmund Erling Haaland – un autre joueur admiré par le patron Ole Gunnar Solskjaer – restent dans leurs clubs respectifs pendant un an de plus, puis, si Cavani part, ils sont mieux placés pour faire un grande offre. – Rob Dawson

MANCHESTER CITY

La priorité de Manchester City cet été est de signer un attaquant et Kane est l’un des joueurs en tête de leur liste de souhaits, ont déclaré des sources à ESPN. Sergio Aguero partira à l’expiration de son contrat à la fin de la saison et Gabriel Jesus a lutté pour la forme et la forme physique, donc de tous les clubs de Premier League intéressés, le besoin de City est le plus grand. Il y a aussi une opinion que Kane n’aurait pas besoin de beaucoup de conviction pour se déplacer au stade Etihad étant donné que son ambition est de gagner des trophées et, sous Pep Guardiola, City est l’équipe dominante du football anglais.

Après avoir marqué plus de 200 buts dans toutes les compétitions, il ne fait aucun doute que Kane a la qualité pour améliorer l’équipe de Guardiola. Le problème, cependant, ce sont les frais de transfert. City a montré dans le passé qu’elle ne serait pas tenue de payer les cotes, même pour les joueurs qu’elle souhaite désespérément signer. À une époque où les frais de transfert montent en flèche, City n’a pas encore payé plus de 70 millions de livres sterling pour un seul joueur.

Alors que Kane a clairement indiqué à Tottenham qu’il voulait partir, le président Levy est dans une position très forte. Kane est dans la fleur de l’âge de sa carrière et il lui reste encore trois ans sur son contrat; il se peut que City décide d’attendre. Ils avaient besoin d’un milieu de terrain central en 2018, mais n’ont eu Rodri qu’en 2019. Lorsque Vincent Kompany est parti en 2019, ils avaient besoin d’un défenseur central, mais ce n’est qu’un an plus tard que Ruben Dias est arrivé. La ville est clairement prête à être patiente. – Rob Dawson

Harry Kane a marqué 165 buts en Premier League pour Tottenham. Julian Finney / Getty Images

CHELSEA

Chelsea a les fonds nécessaires pour signer Harry Kane. Ils restent à la poursuite active d’Erling Haaland, qui exigerait des honoraires comparables s’il quittait le Borussia Dortmund cet été. Leur besoin de signer un avant-centre est clair compte tenu des difficultés de Timo Werner cette saison, alors qu’Olivier Giroud est sur le point de partir et Tammy Abraham devrait suivre. Cependant, de tous les clubs auxquels Levy voudrait vendre, les Bleus sont sans doute au bas de la liste.

Il y a du mauvais sang entre les salles de conférence remontant à la poursuite de Chelsea contre Luka Modric en 2011. Modric voulait déménager à Stamford Bridge et Chelsea a fait une offre pour que le milieu de terrain ne soit rejeté, avec Levy publiant une déclaration d’accompagnement condamnant leur comportement après l’échec. l’offre a été rendue publique. Modric a rejoint le Real Madrid un an plus tard. En 2013, les Spurs pensaient avoir signé Willian d’Anzhi Makhachkala et avaient même le milieu de terrain sur leur terrain d’entraînement sur le point de terminer un mouvement, seulement pour que Chelsea les surpasse à la 11e heure.

Kane a une jeune famille – son troisième enfant est né en décembre – et l’attrait de rester à Londres est évident. Mais d’un autre côté, l’affection de Kane pour les Spurs est authentique, et il se pourrait qu’il prenne un peu de conviction pour jouer pour un rival à travers la capitale; Cela dit, ce n’est probablement pas un obstacle qui ne pourrait pas être surmonté par un salaire énorme et la poursuite impitoyable des trophées à Stamford Bridge.

Quoi qu’il en soit, Levy sait à quel point il sera désagréable pour de nombreux supporters de voir Kane rejoindre Chelsea, et il faudra donc peut-être convaincre pour vendre pour cette raison également. – James Olley

REAL MADRID

Le Real Madrid n’a pas de buteur depuis que Cristiano Ronaldo est parti pour la Juventus en 2018 et le renforcement dans ce domaine est au sommet de l’agenda du club depuis au moins l’été dernier, ont déclaré des sources à ESPN. Cependant, leurs priorités à ce poste sont Kylian Mbappe et Haaland du Paris Saint-Germain.

La signature comporte des défis importants non plus, et Kane serait considéré comme une alternative s’il devenait disponible. Il a suscité de l’intérêt dans le passé, attirant l’attention lors de la saison 2017-18, lorsque Madrid et les Spurs se sont rencontrés en phase de groupes de la Ligue des champions. Kane reste très apprécié par les hauts responsables du Bernabeu, selon des sources, mais à 27 ans, il a glissé derrière les plus jeunes Mbappe et Haaland sur la liste de souhaits.

Les frais de transfert probables impliqués s’avéreraient également difficiles pour Madrid, qui calcule exactement combien d’argent ils devront dépenser cet été. L’aubaine prévue de la Super League – qui devait payer pour la reconstruction d’une équipe, y compris la signature d’un attaquant superstar – ne se matérialisera pas maintenant, et le club devra vendre des joueurs pour financer les accords entrants. – Alex Kirkland

BARCELONE

Barcelone cherchait un nouvel attaquant avant même de le laisser Luis Suarez partir pour l’Atletico Madrid l’été dernier, ont déclaré à plusieurs reprises des sources du club à ESPN. Le départ de l’Uruguayen n’a fait qu’accélérer leur besoin d’un n ° 9, mais la dette du club les empêche de tout faire pour atteindre leurs objectifs principaux.

Le club catalan a publiquement courtisé Haaland du Borussia Dortmund, rencontrant l’agent du joueur, Mino Raiola, et le père de Haaland plus tôt cette année à Barcelone. Cependant, avec Dortmund désireux de conserver Haaland pour une autre saison et les coûts impliqués dans tout accord éventuel, le Barça pourrait devoir chercher ailleurs.

Kane, avec l’Inter Milan Lautaro Martinez, a été mentionnée dans la presse locale comme une alternative possible. Cependant, aucun de ces deux ne serait bon marché et des sources disent que plusieurs dominos devraient se mettre en place pour que le Barça envisage même un déménagement pour le capitaine anglais Kane, qui a sept ans d’ancienneté de Haaland.

Les coûts liés à la signature de Kane, ainsi que la position qu’il joue, auraient un effet d’entraînement sur tout mouvement potentiel pour Haaland à l’avenir. Des sources ont donc expliqué à ESPN que le Barça opérait dans une autre sphère du marché, avec des pourparlers en cours avec Memphis Depay et Sergio Agueroles camps. Les deux attaquants sont en rupture de contrat avec leurs clubs respectifs le mois prochain et pourraient arriver gratuitement. Des sources ont également déclaré à ESPN plus tôt cette année que la Real Sociedad Alexandre Isak a également été considérée comme une option «moins coûteuse». – Sam Marsden

PARIS SAINT GERMAIN

L’entraîneur Mauricio Pochettino offre au PSG un avantage qu’aucun autre club n’a – il a dirigé Kane à Tottenham – mais des sources d’ESPN disent que le directeur sportif du PSG, Leonardo, ne surveillera que la situation de Kane.

Si Mbappe décide de partir, le club recherchera activement un remplaçant du même calibre et Kane serait sur la liste restreinte. Cependant, si Mbappe décide de rester, il sera beaucoup plus difficile de faire en sorte que l’accord se concrétise financièrement, d’autant plus que Neymar a déjà signé un nouveau contact. Cela dit, le PSG pense avoir assez d’argent pour garder Neymar et Mbappe et recruter une autre superstar comme Lionel Messi ou Kane.

Pochettino se prépare pour la finale de Coupe de France contre Monaco mercredi soir au Stade de France, mais il a été mis au courant de la décision de Kane de déménager. Il était un mentor et une figure paternelle pour Kane aux Spurs, lui a donné ses débuts en équipe première et aimerait évidemment être réuni avec lui.

Pochettino connaît également l’agent de Kane, son frère Charlie, et bien qu’il puisse être difficile de convaincre le joueur de 27 ans de quitter Londres et la Premier League pour la Ligue 1, Pochettino aurait certainement un poids dans la décision de Kane. – Julien Laurens

Et enfin … la situation à Tottenham

Kane aura souffert de sa décision de faire pression pour s’éloigner de Tottenham, mais à bien des égards, les conversations difficiles commencent maintenant.

Le joueur de 27 ans a conclu que son désir de gagner de l’argenterie serait mieux satisfait ailleurs et préférerait un transfert dans un autre club de Premier League. Le problème immédiat est que les Spurs ne veulent pas vendre et sont très opposés à l’idée de renforcer un rival national.

Levy est un négociateur notoirement dur. Combiné à l’importance de vendre Kane et au fait qu’il lui reste trois ans sur son contrat de 200 000 £ par semaine, il a parfaitement le droit d’exiger des honoraires de l’ordre de 150 millions de £.

Trouver un remplaçant approprié sera un élément clé de toute négociation. Dans une situation comparable il y a huit ans, les Spurs ont engagé sept joueurs pour des honoraires combinés supérieurs à 100 millions de livres sterling avant de finalement sanctionner le transfert très attendu de Gareth Bale au Real Madrid un jour avant la fermeture de la fenêtre de l’été 2013. – James Olley