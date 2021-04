Une semaine après que 12 clubs rebelles de la Premier League, de la Liga et de la Serie A ont tenté et échoué de lancer une Super League européenne, le football fait toujours face aux retombées d’une période mémorable de l’histoire moderne du jeu déclenchée par la tentative d’échappée de l’AC. Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Barcelone, Chelsea, Inter Milan, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid et Tottenham Hotspur.

Les propriétaires milliardaires ont présenté des excuses sans précédent, les supporters sont descendus dans la rue pour protester, les joueurs et les managers se sont prononcés sur les plans et les organes directeurs du jeu se préparent tous à sanctionner les clubs qui avaient comploté de se séparer du reste afin de massivement augmenter leurs revenus commerciaux.

Mais bien qu’une sorte de normalité commence à revenir avec les demi-finales de la Ligue des champions et de la Ligue Europa, les événements de la semaine dernière ont remodelé le paysage du football et continueront de le faire pendant un certain temps.

Il y a eu quelques grands gagnants et perdants en conséquence directe de la saga ESL. Qui en a profité et qui a vu sa réputation en lambeaux?

GAGNANTS

Aleksander Ceferin

Le président de l’UEFA a été confronté à une crise existentielle qui menaçait à la fois son organisation et le tissu du football européen de haut niveau lorsque les clubs de l’ESL ont rendu public leurs intentions le 18 avril. a marqué la fin de la Ligue des champions et réduit l’UEFA à un peu plus qu’un organe administratif sur les rives du lac Léman.

Mais plutôt que d’accepter la défaite face à une opposition aussi puissante, Ceferin, un ancien criminaliste, a combattu les clubs séparatistes. Sa conférence de presse de lundi dernier, lorsqu’il a décrit les personnes impliquées dans l’ESL comme des «serpents», des «menteurs» et des «narcissiques», s’est avérée décisive en captant l’humeur des fans et des clubs privés de leurs droits à travers l’Europe. À partir de ce moment, les clubs ESL étaient voués à l’échec.

Les fans

Les dirigeants des clubs ESL ont complètement méconnu – ou même écarté – les sentiments des supporters lors de l’élaboration de leur plan et cela s’est avéré être une énorme erreur. Ces dernières années, les supporters des meilleurs clubs se sont sentis de plus en plus négligés car le prix des billets a augmenté, les heures de coup d’envoi ont été programmées pour convenir aux diffuseurs plutôt qu’aux fans de match et à une idée générale du jeu exploitant simplement leur fidélité pour un plus grand gain financier. .

Mais les fans de tous les clubs ont non seulement trouvé leur voix la semaine dernière, ils ont découvert qu’ils pouvaient être entendus et les manifestations spontanées des fans liés aux 12 équipes rebelles étaient si passionnées qu’elles ne pouvaient être ignorées. Les événements de la semaine dernière ont donné aux groupes de supporters la conviction qu’ils peuvent influer sur le changement et ils ont le pouvoir de demander des comptes aux propriétaires du club.

Football allemand

Lorsque l’ESL a publié son énoncé de mission, il était à noter qu’il n’y avait pas d’équipe de Bundesliga parmi les 12 clubs inscrits au plan. Dès le départ, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund ont clairement fait part de leur réticence à s’impliquer dans l’initiative et que des réticences ont été attribuées à la règle des «50 + 1» en Allemagne, qui garantit que les membres du club conservent le contrôle global en détenant 50% des actions. , plus une part.

Les partisans en Angleterre réclament maintenant l’introduction du même modèle pour diminuer le pouvoir des propriétaires de clubs, bien que les coûts d’imposition d’une telle règle rendraient probablement impossible son application.

Nasser Al-Khelaifi

Le Paris Saint-Germain a eu des problèmes avec l’UEFA dans le passé, le club appartenant au Qatar ayant déjà été sanctionné pour avoir enfreint les règles du fair-play financier. Mais le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, a choisi de ne pas inscrire les champions de France au plan de l’ESL et, par conséquent, il a considérablement amélioré la réputation du club au sein du jeu et a également bénéficié en devenant le nouveau président de l’Association des clubs européens (ECA ) à la place du président de la Juventus, Andrea Agnelli.

En restant en dehors du plan ESL, le PSG et Al-Khelaifi ont habilement accru leur influence au sein du football européen à un moment crucial.

L’Autre 14 de la Premier League

La semaine dernière a été dommageable pour les clubs de Premier League « Big Six » qui étaient prêts à s’inscrire à l’ESL. Leur tentative désastreuse de mettre en place une nouvelle compétition a affaibli leur position en Angleterre et donné un plus grand pouvoir aux 14 autres équipes de Premier League.

Les 14 autres clubs se sont, pendant de nombreuses années, estimés être rejetés comme étant sans conséquence par les « Big Six », mais comme tous cherchent maintenant à punir les clubs rebelles, ils ont une rare opportunité de rétablir l’équilibre des pouvoirs en Premier League. . S’ils l’utilisent à bon escient, ils peuvent affecter le changement pour de bon, mais la Premier League a souvent été déchirée par des factions, donc la gestion de celles-ci sera cruciale pour apporter des changements positifs à la suite de l’effondrement de l’ESL.

La Ligue des champions

La Ligue des champions n’est en aucun cas parfaite – et le nouveau format, qui sera introduit en 2024, a certainement ses défauts – mais pour de nombreux supporters, c’est le tournoi le plus excitant et de haute qualité du football mondial, plus grand même que le Coupe du monde. Mais si le plan de l’ESL s’était déroulé, la Ligue des champions telle que nous la connaissons n’aurait pas été plus.

Il a peut-être survécu dans un certain format, peut-être avec les meilleures équipes en dehors de l’Angleterre, de l’Espagne et de l’Italie, mais la non-implication de clubs tels que le Real Madrid, Barcelone, Liverpool et la Juventus en aurait fait une ombre de lui-même. L’ESL n’ayant pas réussi à décoller, la Ligue des champions perdure et seuls les 12 clubs rebelles en seront sûrement mécontents.

PERDANTS

Propriétaires américains

Les propriétaires américains d’Arsenal, Liverpool et Manchester United ont tous eu des relations turbulentes avec les supporters de leurs équipes et le plan de l’ESL vient d’aggraver les choses.

Fenway Sports Group (FSG) avait trouvé un moyen de travailler avec les supporters de Liverpool et de surmonter les problèmes précédents, mais les groupes de fans d’Anfield ont réagi avec colère aux projets de l’ESL et la relation entre les deux parties est maintenant au plus bas. Stan Kroenke à Arsenal et les Glazers à Manchester United n’ont jamais été populaires auprès des fans de leurs clubs, mais la saga ESL a simplement ravivé des frustrations dormantes et conduit à des manifestations à grande échelle.

À tort ou à raison, les propriétaires américains sont accusés d’être enthousiastes à propos des projets de l’ESL parce qu’ils reflètent la nature fermée du sport américain, et la fureur des fans à leur égard ne s’est pas encore calmée.

Florentino Perez

Le président du Real Madrid, qui avait été nommé président de l’ESL, n’a jamais hésité à exprimer une opinion controversée ou intéressée, mais il a porté son franc-parler à un nouveau niveau la semaine dernière. Perez a parlé comme un homme déconnecté des fans de tous les clubs en parlant de la « très mauvaise situation » du Real et de la nécessité pour les meilleurs clubs de gagner plus d’argent. Ses commentaires selon lesquels les jeunes supporters perdent tout intérêt pour le jeu et préfèrent peut-être des matchs plus courts ont suscité un ridicule généralisé.

En tant que porte-parole du projet ESL, Perez a causé plus de mal que de bien en mal jugeant de manière spectaculaire les points de vue du monde du football dans son ensemble.

Ed Woodward

Il pourrait s’avérer être le premier des nombreux acteurs impliqués dans l’ESL à perdre son emploi (bien qu’il ne le quitte pas avant la fin de l’année), mais la démission d’Ed Woodward en tant que vice-président exécutif de Manchester United, moins de 48 heures après le plan avait été rendu public, c’était un moment énorme.

Woodward est considéré comme une figure cruciale chez United by the Glazer depuis qu’il a supervisé leur rachat à Old Trafford alors qu’il travaillait pour la banque d’investissement JP Morgan en 2005, donc aux yeux des supporters du club, sa sortie est un coup dur pour les propriétaires. Avec son départ, il y a maintenant un espoir parmi les fans de United qu’un expert du football, plutôt qu’un expert en finance, sera nommé pour diriger le club.

Andrea Agnelli

Le président de la Juventus a connu une semaine pire que la plupart des autres, Ceferin déclarant que son amitié personnelle avec l’Italien était terminée en disant qu’il n’avait « jamais connu une personne qui mentirait autant de fois ». Agnelli a également perdu son poste de président de l’ECA en raison de son implication dans le plan ESL et, bien qu’il soit l’un des plus grands partisans de la nouvelle compétition, a dû admettre sa défaite à la fin de la semaine dernière.

Pour aggraver les choses pour Agnelli, le match nul 1-1 de dimanche à la Fiorentina (diffuser la rediffusion sur ESPN + aux États-Unis) a quitté la Juve à la quatrième place de la Serie A et risquait de rater la qualification en Ligue des champions pour la première fois en 10 ans.

Les deux réticents: Chelsea et Manchester City

Les supporters de Manchester City sont le seul groupe de fans parmi les « Big Six » à ne pas descendre dans la rue pour protester contre les projets d’ESL de leurs propriétaires, tandis que les fans de Chelsea insistent sur le fait que leur manifestation devant Stamford Bridge lundi dernier était plutôt dirigée contre la proposition d’ESL. que le propriétaire Roman Abramovich.

Mais alors que les fans de City et Chelsea sont d’humeur indulgente, la réputation d’Abramovich et de la hiérarchie d’Abu Dhabi de City a été endommagée dans le match car ils ont toujours choisi de s’inscrire au plan ESL, sans consulter les fans ni adopter la même position que le Bayern Munich. ou PSG. En tant que propriétaires de clubs, Abramovich et Sheikh Mansour ont transformé leurs équipes et gagné la confiance des fans, mais ils étaient tous deux prêts à rompre avec le reste.

La Coupe Carabao

Alors que Manchester City a soulevé la Coupe Carabao pour une quatrième saison consécutive après avoir battu Tottenham 1-0 en finale dimanche (diffuser la rediffusion sur ESPN + aux États-Unis), peu de spectateurs auraient envisagé l’avenir de la compétition. Mais la semaine dernière a été mauvaise pour la Carabao Cup, même si le projet ESL a été fermement lancé.

Même sans l’ESL, l’avenir semble sombre pour la Coupe Carabao car le nouveau format de la Ligue des champions, qui doit commencer en 2024, voit les équipes jouer 10 matchs de groupe au lieu de six. Avec quatre jours de match supplémentaires à intégrer, il est impossible de voir comment les clubs de la Ligue des champions peuvent participer à la Coupe Carabao.