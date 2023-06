Man United inclut Greenwood sur la liste retenue pour 2023-24

Mason Greenwood n’a pas joué pour Manchester United depuis janvier 2022. PAUL ELLIS/AFP via Getty Images

Manchester United a inclus Mason Greenwood sur leur liste retenue pour la saison 2023-24, le club a annoncé vendredimais des sources ont déclaré à ESPN que United n’avait pas encore pris de décision sur l’avenir du footballeur.

Le joueur de 21 ans a été suspendu des matchs et de l’entraînement depuis qu’il a été accusé de tentative de viol, d’agression et de comportement contrôlant et coercitif en janvier 2022 – accusations qui ont ensuite été abandonnées en février 2023. United a immédiatement ouvert sa propre enquête et le processus est en cours.

Des sources ont déclaré à ESPN que l’inclusion de Greenwood sur la liste retenue du club, qui a été envoyée en Premier League, reflète sa position de joueur sous contrat et n’est pas considérée comme un indicateur de son avenir à United.

Il a un contrat à Old Trafford jusqu’en 2025 avec l’option d’une année supplémentaire.

Pendant ce temps, United reste en pourparlers avec le gardien David De Gea sur la prolongation de son contrat.

Le gardien de but, qui était le n°1 de l’entraîneur Erik ten Hag la saison dernière, deviendra officiellement agent libre à l’expiration de son contrat le 30 juin, mais le club tient à ce qu’il reste.

United espère convenir d’une prolongation qui verrait le joueur de 32 ans réduire considérablement son salaire de base, mais avec des bonus intégrés en fonction du nombre de matchs auxquels il joue.

Des sources ont déclaré à ESPN que même si De Gea reste, Ten Hag aimerait signer un autre gardien de but cet été pour offrir à l’Espagnol plus de compétition pour sa place.

Jack Butland, qui est arrivé en prêt de Crystal Palace en janvier, a signé pour les Rangers mais Tom Heaton restera à United après que le club ait activé une option d’un an dans son contrat.

Phil Jones et Axel Tuanzebe font partie des joueurs qui ont été libérés suite à l’expiration de leurs contrats.