Man United gagne à nouveau et met fin à la séquence d’Arsenal, illustrant l’impact continu d’Erik ten Hag

Antony a fait ses débuts pour Manchester United et a marqué le premier but, menant une victoire sensationnelle pour les Red Devils. Shaun Botterill/Getty Images

La bonne forme de Manchester United s’est poursuivie avec une victoire 3-1 pleine d’action contre Arsenal dimanche alors que les Gunners subissaient leur première défaite de la saison.

Un premier but d’Antony – lors de sa première apparition pour Man United après son transfert de l’Ajax quelques jours plus tôt – a ponctué une victoire confiante pour les Red Devils, désormais leur quatrième consécutive.

– Tableau de Premier League

Pour ne pas être en reste, Marcus Rashford a marqué deux fois, annulant un but de Bukayo Saka d’Arsenal. (Un but potentiel de Gabriel Martinelli dans les 14 minutes du match a été annulé pour une faute dans la préparation.)

Rob Dawson d’ESPN a une réaction et une analyse.

Réaction rapide

1. Man United met fin à la série de victoires d’Arsenal et prolonge la sienne

Au lendemain de la défaite 4-0 contre Brentford, il était difficile d’imaginer que Manchester United remporterait ses quatre prochains matchs – y compris des victoires sur Liverpool et Arsenal – mais c’est le chemin parcouru sous Erik ten Hag. La décision du Néerlandais de lancer le nouveau garçon Antony a porté ses fruits avec un premier but alors qu’il a également été récompensé pour avoir gardé la foi avec Marcus Rashford, qui a marqué deux fois en seconde période.

En vérité, il n’y avait pas grand-chose entre les deux équipes mais Man United était meilleur dans les moments cruciaux et Mikel Arteta devra récupérer ses joueurs d’Arsenal après une première défaite de la saison. Il semble incroyable qu’après des défaites d’ouverture contre Brighton et Brentford, Man United puisse commencer septembre en se déplaçant à moins de deux points de Manchester City. Mais Ten Hag a été stimulé par une fin de mercato en force et son équipe a pris de l’élan avant la trêve internationale à la fin du mois.

La saison a déjà été imprévisible, mais s’ils enchaînent quelques victoires supplémentaires, on commencera à parler d’eux comme de possibles prétendants au titre. C’est arrivé à Arsenal après avoir remporté cinq matchs de suite et United a maintenant remporté quatre matchs de championnat consécutifs pour la première fois depuis avril 2021.

2. Antony a un impact instantané

Tout le monde ne peut pas faire face à la pression d’être une signature à gros sous à Manchester United, mais Antony a déjà l’air de la partie.

L’ailier, signé pour 100 millions d’euros de l’Ajax le jour de la date limite, n’a eu besoin que de 35 minutes pour s’annoncer à Old Trafford avec une finition nette fouettée dans le coin pour mettre United 1-0.

Cela s’est produit quelques instants après que les supporters d’Arsenal dans le coin du stade se soient moqués du Brésilien après qu’un tour flashy n’ait abouti à rien, et Antony n’a pas tardé à se venger en célébrant devant les supporters à l’extérieur avec le ballon dans sa chemise et son pouce dans sa bouche. Cela a suscité un avertissement de l’arbitre Paul Tierney, mais si rien d’autre ne montrait que le joueur de 22 ans n’est pas du genre à reculer sous les projecteurs d’une atmosphère intense.

Il a été amené à United, autant pour son caractère que pour ses capacités sur le terrain. On attendra beaucoup d’Antony, qui a montré sa confiance en tentant de chiper Aaron Ramsdale à 35 mètres, après être devenu la deuxième signature la plus chère du club de tous les temps et il ne perd pas de temps à montrer qu’il en vaut la peine.

Il semble déjà qu’il apportera de l’excitation et un peu de mordant à l’équipe de Ten Hag.

3. Frustration pour Arsenal mais toujours dans la bonne direction

Arsenal n’a pas remporté ses six premiers matchs d’une saison de haut vol depuis 1947, ce n’est donc pas la fin du monde que leur série de victoires se soit terminée à Old Trafford et Arteta peut prendre beaucoup de points positifs.

Mis à part son reproche avec certaines des décisions d’arbitrage – y compris la décision de marquer le premier but de Gabriel Martinelli après un contrôle VAR – son équipe contrôlait de grandes parties du jeu et ce n’était que parce que Man United était plus clinique dans devant le but qu’Arsenal a perdu pour la première fois cette saison.

Ce sera une préoccupation pour Arteta que le premier vrai test d’Arsenal cette saison se soit soldé par une défaite, mais il saura également qu’un autre jour, ses joueurs auraient pu gagner au moins un point. Cette équipe d’Arsenal est toujours un travail en cours mais a été poussée dans le débat sur le titre en raison de son départ impressionnant.

En fin de compte, leur objectif cette saison est de se qualifier pour la Ligue des champions après avoir manqué de peu à la fin de la saison dernière et même après un revers à Old Trafford, ils semblent toujours plus que capables. Arsenal est sorti deuxième dans les grands moments mais Arteta ne sera pas trop découragé.

Notes des joueurs

Homme uni : De Gea 7, Dalot 6, Malacia 7, Martinez 7, Varane 7, McTominay 7, Eriksen 8, Fernandes 7, Sancho 6, Antony 7, Rashford 7.

Sous-titres : Ronaldo 6, Fred 6, Casemiro 6, Maguire 5.

Arsenal: Ramsdale 6, Blanc 6, Zinchenko 6, Saliba 5, Gabriel 5, Lokonga 5, Xhaka 5, Odegaard 5, Saka 7, Martinelli 6, Jésus 6.

Sous-titres : Nketiah 6, Smith Rowe 6, Vieira 6, Tomiyasu 6.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Cristian Eriksen, Manchester United

Ce sont deux passes rapides de l’international danois qui ont marqué les deux premiers buts de Man United, puis il a lui-même obtenu une passe décisive en inscrivant le troisième pour Rashford.

Le pire : Gabriel, Arsenal

Le défenseur d’Arsenal ne voudra plus revoir les deux buts de Rashford après que Man United ait été autorisé à deux reprises à se frayer un chemin au milieu avec peu de résistance.

Faits saillants et moments marquants

Une frappe bien prise de Gabriel Martinelli a été refusée par VAR au début de la première mi-temps. Le VAR a déterminé que Martin Odegaard avait commis une faute sur Christian Eriksen de Man United pour gagner la possession d’Arsenal afin de déclencher l’attaque.

Le but de Gabriel Martinelli est refusé pour Arsenal. VAR a encore frappé ❌ pic.twitter.com/rc24dQYsGR — ESPN FC (@ESPNFC) 4 septembre 2022

Ce but annulé s’est avéré coûteux à la 36e minute lorsque Antony a marqué son premier but lors de sa première apparition en tant qu’homme de Man United.

(Jeudi, le club a annoncé qu’Antony avait quitté l’Ajax et avait signé un contrat jusqu’en 2027.)

ANTONY PREMIER BUT ! QUEL MOMENT 🔴 pic.twitter.com/1ZJoVLbtt2 — ESPN FC (@ESPNFC) 4 septembre 2022

Bukayo Saka a ensuite marqué son premier but de la saison pour Arsenal avec ce qui ressemblait à un égaliseur important.

Le premier but de la saison de Bukayo Saka arrive au moment idéal pour @Arsenal!! 🎥 : @NBCSportsSoccer #MUNARS pic.twitter.com/ZOYDRzYjDC – Premier League États-Unis (@PLinUSA) 4 septembre 2022

Mais Marcus Rashford a rapidement remis Man United en tête.

Les Red Devils ont gardé le contrôle et Arsenal n’a pas pu revenir en arrière.

Après le match : Ce que les managers, les joueurs ont dit

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

La séquence de quatre victoires consécutives de Man United est la plus longue depuis mars-avril 2021, lorsqu’ils en ont remporté cinq de suite.

Antony a marqué lors de ses débuts à Man United, reflétant ses débuts avec l’ancien club de l’Ajax en septembre 2020.

Par Opta, Antony est devenu le 100e Brésilien différent à jouer en Premier League et le plus jeune à marquer à ses débuts (22 ans et 192 jours).

Seul Nicolas Anelka (23 ans) a marqué plus de buts en Premier League pour Arsenal avant d’avoir 21 ans que Bukayo Saka (18 ans).

Marcus Rashford a égalé David Beckham (62 ans) pour la 9e place pour le plus grand nombre de buts en Premier League de tous les temps avec Man United. Seuls Wayne Rooney (183), Paul Scholes (107) et Andrew Cole (93) ont marqué plus de buts en PL pour Man United parmi les joueurs anglais.

C’était le deuxième match de Premier League de Marcus Rashford avec au moins deux buts et une passe décisive. Il est le cinquième joueur de Man United au cours des 15 dernières années à enregistrer plusieurs matchs de ce type avec Wayne Rooney (7), Bruno Fernandes (2), Cristiano Ronaldo (2) et Ashley Young (2).

Cristiano Ronaldo toujours à la recherche de son premier but de la saison (six matchs joués). Il s’agit de la cinquième sécheresse sans but la plus longue à débuter la saison de sa carrière.

Suivant

Manchester United : Ensuite, les Red Devils accueilleront la Real Sociedad le jeudi 8 septembre à 15 h HE en phase de groupes de la Ligue Europa. Puis, le dimanche 11 septembre, Man United revient en Premier League en se rendant à Crystal Palace.

Arsenal: Ensuite, les Gunners visiteront le FC Zurich le jeudi 8 septembre à 12 h 45 HE en phase de groupes de la Ligue Europa. Puis, le dimanche 11 septembre, Arsenal revient en Premier League lorsqu’il accueille Everton.