Man United finalise la signature d’André Onana de l’Inter Milan

Manchester United a finalisé la signature du gardien de but André Onana de l’Inter Milan, le club de Premier League annoncé mercredi.

Onana, 27 ans, devrait remplacer David de Gea en tant que nouveau n ° 1 de Man United après que l’Espagnol n’ait pas réussi à s’entendre sur les conditions d’un nouveau contrat et a mis fin à son séjour de 12 ans à Old Trafford plus tôt ce mois-ci.

ESPN a rapporté que l’accord valait 50 millions d’euros (56 millions de dollars) et Onana a mis la plume sur papier sur un contrat de cinq ans à Old Trafford.

« Rejoindre Manchester United est un honneur incroyable et j’ai travaillé dur toute ma vie pour arriver à ce moment, surmontant de nombreux obstacles en cours de route », a déclaré Onana. « Sortir à Old Trafford pour défendre notre objectif et contribuer à l’équipe sera une autre expérience incroyable.

« C’est le début d’un nouveau voyage pour moi, avec de nouveaux coéquipiers et de nouvelles ambitions pour lesquelles me battre.

« Manchester United a une longue histoire de gardiens de but incroyables, et je vais maintenant tout donner pour créer mon propre héritage dans les années à venir. Je suis ravi de l’opportunité de travailler à nouveau avec Erik ten Hag, et j’ai hâte de jouer mon rôle dans le succès que je sais qu’il est déterminé à offrir dans ce grand club de football. »

Le manager de United, Erik ten Hag, a identifié Onana comme sa cible principale pour remplacer De Gea après avoir travaillé avec l’international camerounais pendant son mandat à la tête de l’Ajax.

Onana a passé sept ans à l’Ajax et a remporté trois titres d’Eredivisie, alors que Ten Hag était à la barre, avant de partir pour un transfert gratuit vers l’Inter à l’été 2022.

André Onana se dirige vers Manchester United après une seule saison avec l’Inter Milan. Jonathan Moscrop/Getty Images

En février 2021, il s’est vu imposer une interdiction de 12 mois, plus tard réduite à neuf mois en appel, pour avoir enfreint les règles antidopage.

Onana a connu une superbe première saison à l’Inter, commençant chaque match et gardant huit draps propres alors qu’ils atteignaient la finale de la Ligue des champions avant de perdre contre Manchester City. Il a également aidé l’équipe milanaise à remporter la Coppa Italia.

« Andre était notre premier choix pour devenir le nouveau gardien de but de Manchester United, avec exactement le bon profil d’attributs techniques et de personnalité », a déclaré le directeur du football de Man United, John Murtough. « Ayant réussi tout au long de sa carrière, nous savons qu’André ajoutera encore à la mentalité de gagnant que nous construisons au sein de notre équipe.

« Il est déjà l’un des meilleurs gardiens de but du monde et à 27 ans, nous croyons fermement qu’il peut se développer encore plus dans les années à venir. »

MAN UNITED PREMIER JEUX PREM 14 août Loups (H) 19 août Tottenham (A) 26 août Forêt de Nottm (H) 3 septembre Arsenal (A) 16 septembre Brighton (H) 23 septembre Burnley (A)

Onana rejoint Dean Henderson et le vétéran Tom Heaton en tant que gardiens seniors à Old Trafford.

Des sources ont déclaré à ESPN qu’une fois qu’Onana sera officiellement un joueur de United, Henderson sera autorisé à rejoindre Nottingham Forest dans un déménagement permanent.

Henderson a passé la saison dernière en prêt à Forest, et bien qu’il soit de retour à Carrington pour le début de l’entraînement de pré-saison, il devrait finaliser un transfert de 20 millions de livres sterling vers le City Ground.

Onana deviendra la deuxième signature estivale de United après l’arrivée du milieu de terrain Mason Mount de Chelsea.