Man United fera une troisième offre pour Chelsea’s Mount – sources

Manchester United prépare une troisième et potentiellement dernière offre pour le milieu de terrain de Chelsea Mason Mount, ont déclaré des sources à ESPN.

Leur nouvelle offre n’a pas encore été finalisée, mais des sources suggèrent qu’elle devrait se situer entre 55 millions de livres sterling (69,9 millions de dollars) et 60 millions de livres sterling (76,2 millions de dollars).

L’équipe d’Erik ten Hag a eu deux offres officielles pour le joueur rejetées ces derniers jours, la dernière totalisant 50 millions de livres sterling (63,5 millions de dollars).

Chelsea tenait à l’origine 70 millions de livres sterling (88,9 millions de dollars). Bien que des sources suggèrent que le club assouplit sa position sur cette évaluation – ils ont répondu à la dernière offre de United avec une contre-proposition de 65 millions de livres sterling (82,6 millions de dollars) – il reste à voir combien ils sont prêts à faire des compromis afin de terminer. l’accord.

Mason Mount devrait quitter Chelsea cet été, le club qu’il a rejoint à l’âge de 6 ans en 2005. Vincent Mignott/DeFodi Images via Getty Images

Mount veut déménager à Old Trafford et espère qu’un accord pourra être conclu. Il lui reste un an sur son contrat à Chelsea, où les pourparlers ont bloqué une prolongation il y a plusieurs mois.

Chelsea est sous pression pour conclure des accords avant le 30 juin afin de contribuer au respect des règles du fair-play financier de l’UEFA après avoir dépensé plus de 650 millions de livres sterling (825,6 millions de dollars) pour les joueurs au cours de la première année fiscale complète de la propriété de Todd Boehly et Clearlake Capital.

Cette situation s’est toutefois atténuée, plusieurs sorties devant être finalisées, notamment le transfert de Kai Havertz à Arsenal, Mateo Kovacic rejoignant Manchester City, ainsi que Kalidou Koulibaly, Édouard Mendy et Hakim Ziyech déménageant dans des clubs en Arabie saoudite.