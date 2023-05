Man United Femmes 3 – 0 Tottenham Femmes

Man Utd Women a maintenu sa charge de titre WSL en remportant une victoire 3-0 contre Tottenham Women, qui reste en danger de relégation.

L’équipe de Marc Skinner a semblé largement à l’aise tout au long de l’ouverture d’une avance de six points au sommet avant les matchs de leurs rivaux plus tard dans la journée, et c’était l’échauffement parfait pour leur première grande finale nationale contre Chelsea en FA Cup le week-end prochain. .

Leah Galton a profité d’une erreur de l’ancienne défenseure de Man Utd Amy Turner pour marquer l’ouverture du score (32). Trois minutes plus tard, Alessia Russo (35 ans) a doublé la mise d’une belle volée, Galton et Russo étant désormais à égalité avec 10 buts pour la saison.

Nikita Parris a bouclé la victoire peu après la pause (53) pour ouvrir une bonne avance sur ses rivaux Manchester City, bien que City et Chelsea jouent tous les deux plus tard dimanche.

Tottenham n’était pas sans chances – Bethany England s’est rapprochée deux fois – mais quelques défaillances défensives les ont vus bien battus au Leigh Sports Village. Ils ne restent qu’à trois points d’avance sur Reading, qui occupe la place de relégation, et les affronteront le 20 mai lors de leur avant-dernier match de la saison.

Comment Man Utd a remporté la victoire

Image:

Leah Galton a marqué le premier but pour Manchester United





Manchester United a dominé dès le départ, le gardien de Tottenham Tinja-Rikka Korpela devant effectuer une série d’arrêts. Cependant, la meilleure chance précoce est revenue à l’Angleterre des Spurs. Après un jeu sublime à une touche de ses coéquipières, la gagnante de l’Euro 2022 a fait irruption dans la surface, contournant facilement Mary Earps, mais son tir a été habilement bloqué par Maya Le Tissier.

Man Utd a continué à repousser Tottenham plus loin, et a finalement fait la percée juste après la demi-heure. La mauvaise passe de Turner dans l’espace a vu un Galton caché se rassembler avant de tirer à la maison dans le coin le plus éloigné avec une belle finition.

Le deuxième de Russo a suivi rapidement – les buts venant de chaque côté d’un bel arrêt de Korpela sur une frappe à longue portée de Vilde Boe Risa. Le corner résultant a été recyclé dans la zone, l’attaquant de Man Utd se connectant pour envoyer une volée tonitruante au fond du filet.

Titres de l’actualité de l’équipe Après sa victoire contre Aston Villa, Millie Turner est entrée dans le XI, remplaçant Aoife Mannion. La capitaine Katie Zelem a été suspendue et Vilde Boe Risa l’a remplacée lors de deux changements à Man Utd.

Tottenham a apporté quatre changements. Tinja-Riikka Korpela, Kit Graham, Shelina Zadorsky et Jess Naz sont entrés dans le XI, remplaçant Becky Spencer, Ashleigh Neville, Eveliina Summanen et Rosella Ayane, qui ont toutes commencé sur le banc.

Mais Tottenham a offert un rappel opportun de la rapidité avec laquelle les matchs peuvent changer lorsqu’ils frappent la barre transversale à la fin de la première mi-temps. Jess Naz a fait irruption sur la gauche, mais son centre dans la surface a été détourné de la barre transversale par Celin Bizet.

Il n’a fallu que huit minutes après la pause à Man Utd pour ajouter un troisième après une autre confusion défensive des Spurs. La tentative de dégager le centre de Galton par la gauche a été médiocre de Kerys Harrop et Shelina Zadorsky, avec Parris qui se cache pour prendre une touche avant de tirer à bout portant.

Image:

Bethany England a un tir bloqué par Maya Le Tissier au début de la première mi-temps





Alors que Korpela n’a pas eu à effectuer des arrêts aussi régulièrement qu’en première mi-temps, Man Utd a continué à arroser le gardien de but de tirs. En fait, c’est son homologue Earps qui a fait un superbe double arrêt pour garder sa feuille blanche intacte.

L’Angleterre a tiré sur un centre de l’aile droite, avec le tir de Mana Iwabuchi arrêté par le Man Utd No 1. Rosella Ayane a tenté d’atteindre le rebond, mais Earps était de nouveau là pour nier les Spurs. L’Angleterre s’est rapprochée peu de temps après, regardant loin d’un coin.

Mais Man Utd a vu le match se dérouler dans un confort relatif, marquant des buts et gardant une feuille blanche qui pourrait être vitale le 27 mai.

Et après?

Manchester United sont les prochains en action dans la pièce maîtresse de la FA Cup de dimanche dans un stade de Wembley à guichets fermés, affrontant les titulaires Chelsea; coup d’envoi 14h30. Tottenham jouer leur avant-dernière rencontre WSL contre En lisant le 20 mai; coup d’envoi 16h15.