Man United Femmes 1 – 3 Chelsea Femmes

Sam Kerr, Lauren James et Erin Cuthbert ont offert aux champions de Chelsea une victoire 3-1 à Manchester United pour les maintenir à égalité avec les leaders de la WSL, Arsenal, et mettre fin au départ invaincu de leurs hôtes.

Chelsea a eu la meilleure des quelques occasions avant de prendre la tête, avec Pernille Harder hochant la tête d’une tête libre, et ils auraient pu avoir un penalty en première mi-temps lorsque Maya Le Tissier a semblé attraper Guro Reiten.

La défense de United avait été étanche jusqu’à présent cette saison, mais était loin d’être suffisante pour permettre aux champions de la WSL de marquer en premier à l’heure de jeu, avec une mauvaise passe captée par Sophie Ingle et a travaillé à Kerr pour envoyer cliniquement à la maison.

À peine deux minutes plus tard, ils en ont ajouté un autre, alors que Kerr s’accrochait à un long ballon et, après avoir tenu le ballon, a trouvé James dans la zone pour marquer lors de son premier retour dans son ancien club.

Alessia Russo, de retour d’une blessure pour son premier départ depuis septembre, a réduit le déficit d’un autre morceau de défense inhabituellement médiocre, mais United n’a jamais construit sur cette plate-forme.

Au lieu de cela, l’effort dévié de Cuthbert dans le temps additionnel a assuré la victoire des visiteurs pour les élever au même niveau que le leader Arsenal, qui a joué un match de moins. Les premiers points perdus de United de la saison les laissent à trois points du rythme en troisième.

Le directeur général de Chelsea, Paul Green, prenant en charge l’absence continue d’Emma Hayes pour des raisons personnelles, a déclaré Sports du ciel après le temps plein, il espérait qu’elle reviendrait pour le prochain match des Blues contre Tottenham à Stamford Bridge le 20 novembre.

“Nous entrons dans la trêve internationale, espérons-le, prêts à accueillir Emma Hayes sur la ligne de touche pour notre prochain match, si tout se passe bien, contre Tottenham”, a-t-il déclaré. “Nous sommes ravis et félicitons tout le monde pour un très bon travail.”

Comment Chelsea a mis fin au départ parfait de Man Utd

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Sam Kerr de Chelsea marque le premier match pour donner à son équipe la tête de leur affrontement avec Manchester United



United a devancé les échanges d’ouverture à Leigh Sports Village alors qu’ils cherchaient à montrer qu’ils avaient réduit l’écart avec Chelsea et Arsenal au sommet de la WSL, mais ont fait face à une évasion chanceuse du premier point d’éclair majeur au milieu de la période d’ouverture.

Le Tissier semblait initialement avoir fait un superbe défi sur Reiten, mais en y regardant de plus près, il a peut-être fait trébucher le Norvégien et avoir eu la chance de s’échapper en concédant un penalty.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Lauren James double l’avance de Chelsea avec une finition calme



“C’est bien de la défendre, de la tenir debout, de lui faire faire quelque chose, mais c’est aussi un peu maladroit. Reiten ne fait pas appel, elle glisse aussi et c’est peut-être ce qui l’empêche d’être autre chose”, a déclaré Sky Sports’ Sue Smith.

Harder aurait dû éliminer tout sentiment d’injustice avec une tête libre d’un centre de Kerr, mais l’a planté à l’écart du poteau éloigné avec le but à sa merci.

Kerr a levé un sourire ironique après avoir été raillée par le soutien à domicile alors qu’elle glissait sur l’herbe mouillée peu après la mi-temps, et a rapidement eu sa revanche lorsque la passe de Millie Turner hors de la défense a été interceptée et lui a été transmise. L’Australien n’a commis aucune erreur à 15 mètres, dépassant Mary Earps pour le premier match.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Alessia Russo en retire un pour Manchester United



Elle a également joué un rôle dans les deuxièmes instants de Chelsea plus tard, faisant tomber une longue balle dans le canal, attendant du soutien et donnant le coup d’envoi à James dont la finition intelligente sur Earps a donné aux Bleus le contrôle total.

Les craintes de United d’être dépassé n’ont duré que sept minutes avant de se donner de l’espoir. La terrible passe de Cuthbert a été captée par Ella Toone et a travaillé pour Russo, qui a froidement battu la pressée Ann-Katrin Berger.

Au lieu de pousser pour un égaliseur à partir de là, United s’est retrouvé à nouveau sur le pied arrière, Kerr étant coupable d’avoir raté une chance dorée de sceller la victoire.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Erin Cuthbert conclut la victoire de Chelsea avec un but dans le temps additionnel



La tension est restée au moins jusqu’au temps additionnel, lorsque Cuthbert a rattrapé son erreur précédente avec un effort dévié qui a dépassé Earps pour s’assurer que Chelsea suive le rythme d’Arsenal en haut du tableau.

L’espoir vert Hayes sera de retour après la pause internationale

Le directeur général de Chelsea, Paul Green, à Sky Sports :

“Je pense que nous avons trouvé un moyen en seconde période. Pendant 15 ou 20 minutes, lorsque nous avons mené 2-0, j’ai pensé qu’une partie du football que nous avons joué était exceptionnelle. Je pense que nous méritions pleinement la victoire et nous félicitions le groupe pour cette période de jeux avec Denise (Reddy) et moi-même aux commandes.

« Sortir indemne et gagner chaque match est un témoignage de toutes les personnes impliquées, joueurs et staff, et nous entrons dans la trêve internationale, espérons-le, prêts à accueillir Emma Hayes sur la ligne de touche pour notre prochain match, si tout se passe bien, contre Tottenham à Stamford Bridge Nous sommes ravis et félicitons tout le monde pour ce très bon travail.

“Tous [the games] sont difficiles à leur manière, mais ce match et celui contre le PSG à l’extérieur étaient deux qui sont sortis et vous avez pensé “nous allons devoir être à notre meilleur et trouver un moyen de gagner”, et je pense que nous l’avons fait dans le Deuxième partie. Nous en avons assez fait et montré pourquoi nous sommes champions d’Angleterre.

“Lauren James est une joueuse de haut niveau, nous avons juste dû être patients et la construire lentement et la faire sortir du terrain la saison dernière, en apprenant des joueurs seniors que nous l’avons vraiment aidée quand elle ne voyait pas beaucoup le terrain la saison dernière. Mais cette saison, elle a été électrique. Vous l’avez revu ce soir, chaque fois qu’elle a eu le ballon, vous vous attendiez à ce que quelque chose se produise et elle a été la véritable étincelle brillante pour nous. Elle méritait pleinement le but.

Carney: les erreurs d’Utd à blâmer pour la première défaite

Karen Carney de Sky Sports :

“Marc Skinner a l’air déçu parce que vous organisez votre équipe et que les erreurs coûtent à votre équipe. Les buts sont venus en quelques minutes et c’était de la concentration, leurs propres erreurs, leurs propres erreurs.

“J’ai l’impression qu’ils se rapprochent. Chelsea fait des erreurs et ils ne sont pas punis ou ils peuvent s’en sortir. Ce sera décevant pour Man Utd, mais, dans l’ensemble, Chelsea était la meilleure équipe, plus expérimentée et plus résilients, mais ils se rapprochent.”

Et après?

Manchester United ont un autre match énorme au sommet de la WSL lorsqu’ils se dirigent vers des rivaux en titre Arsenal le samedi 19 novembre, en direct sur Sports du ciel. Le coup d’envoi est à 17h30.

Après la trêve internationale, Chelsea héberger Tottenham le dimanche 20 novembre à 13h.