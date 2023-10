Man United Femmes 1 – 1 PSG Femmes

Melvine Malard est sortie du banc pour égaliser alors que Manchester United faisait match nul 1-1 contre le Paris St Germain lors du match aller de leur match de qualification pour la Ligue des Champions lors d’une soirée historique au Leigh Sports Village.

L’attaquant lyonnais prêté Malard – qui avait également marqué après avoir participé au match nul 2-2 de Super League féminine contre Arsenal vendredi dernier au même endroit – a marqué à la 70e minute pour annuler le premier match de Tabitha Chawinga à la 54e minute.

Le PSG, double finaliste de la Ligue des Champions, avait pris les devants après avoir dominé une grande partie de la première moitié des débuts européens de United, après sa deuxième place en WSL la saison dernière.

L’équipe de Marc Skinner a ensuite répondu de manière impressionnante après avoir été mené, les remplaçants Geyse et Malard les aidant à paraître beaucoup plus menaçants en attaque.

Le match retour aura lieu à Paris mercredi prochain alors que les équipes se battent pour une place en phase de groupes de la Ligue des champions, pour laquelle Chelsea, champion de la WSL, s’est automatiquement qualifié.

Comment Man Utd a obtenu un match nul lors d’une soirée historique

United – surveillé depuis les tribunes par l’ancien gardien de l’équipe masculine David de Gea, ainsi que par la sélectionneuse de l’Angleterre Sarina Wiegman – s’est retrouvé sous pression dans les premières secondes lorsque Millie Turner a dégagé un tir de Chawinga hors de la ligne.

Et quelques instants plus tard, une autre irruption du PSG a vu Sandy Baltimore réaliser un bon arrêt de Mary Earps.

Alors que les visiteurs continuaient sur le devant de la scène, Lieke Martens se dirigeait vers le haut et Earps bloquait avec ses jambes un tir de Baltimore à la 11e minute, avant une interruption du jeu provoquée par une blessure de la défenseure du PSG Oriane Jean-François, qui a été emmenée sur un terrain. civière, a donné un peu de répit à United.

Après qu’Earps ait ensuite été appelé à l’action pour refuser Baltimore une fois de plus, United a alors eu sa première véritable opportunité à la 24e minute alors que Lucia Garcia cherchait à se jeter sur une passe en retrait mal jugée, pour être contrecarrée par la gardienne Constance Picaud.

Image:

Ella Toone de Manchester United et Jackie Groenen de Paris Saint-Germain se battent pour le ballon





L’équipe de Skinner semblait plus stable par la suite, mais n’était pas en mesure de créer beaucoup d’élan offensif, tandis que d’autres efforts du PSG voyaient Korbin Albert tirer au-dessus et la frappe de Chawinga était récupérée par Earps.

Skinner a fait entrer Geyse pour Jayde Riviere à la pause et deux minutes après le début de la seconde période, l’attaquant brésilien a effectué une course accrocheuse et a tiré hors cible.

Mais peu de temps après, les hôtes étaient derrière alors que Chawinga s’accrochait à la passe lancée de Baltimore et dépassait Earps dans le coin du filet.

Albert a tiré plus de sept minutes plus tard avant que United ne se rapproche alors qu’un corner était détourné vers le but et que la remplaçante du PSG, Marie-Antoinette Katoto, intervenait sur la ligne.

Suite à un effort de Leah Galton qui est passé juste à côté du but des visiteurs, Malard et Hinata Miyazawa ont ensuite été introduits depuis le banc de United – et quatre minutes plus tard, le premier avait égalisé pour l’équipe locale, hochant la tête de la tête de Turner après un corner.

Alors que United poussait pour un autre but, Turner se dirigeait vers le but à la 85e minute, mais c’était le dernier effort dégagé sur la ligne alors que les équipes finissaient par remporter les honneurs à égalité.