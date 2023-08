Man United fait une offre de prêt à Amrabat pour émousser la réponse de la Fiorentina

Manchester United tente d’acquérir le milieu de terrain de la Fiorentina Sofyan Amrabat dans les derniers jours du mercato.

United a d’abord exprimé son intérêt pour le milieu de terrain international marocain au début de l’été. Toutefois, jusqu’à présent, aucun progrès significatif n’a été réalisé dans les négociations. Il y a cependant eu un changement à l’approche de la date limite des transferts de ce vendredi. Depuis qu’Amrabat a déclaré qu’il ne quitterait que la Fiorentina, United tente de le signer en prêt.

L’offre de prêt de United pour Amrabat divertit-elle la Fiorentina ?

Selon L’Athlétisme, les Diables Rouges cherchent désormais à négocier un accord de prêt pour l’international marocain. La publication mentionne que même si le joueur de 27 ans voudrait jouer pour United, les problèmes de fair-play financier du club rendent difficile un transfert permanent à Old Trafford.

Amrabat a un contrat avec la Fiorentina de Serie A jusqu’en 2024, avec une prolongation d’un an supplémentaire possible. L’équipe a cependant commencé la nouvelle saison sans lui.

Le milieu de terrain s’est entraîné seul pendant toute cette période car l’équipe italienne a exigé plus de 20 millions d’euros pour laisser partir le héros marocain de la Coupe du monde. Par conséquent, les rapports de Gianluca Di Marzio de Sky Italia suggèrent que Viola avait refusé l’offre de prêt de Manchester United pour le joueur au cours des dernières heures.

United a désespérément besoin d’aide au milieu de terrain

United est une équipe pleine de battage médiatique. Pourtant, les ajouts de Mason Mount, Andre Onana et Rasmus Hojlund cet été attendent de meilleurs résultats. Plusieurs sources ont indiqué qu’Erik ten Hag envisageait de recruter davantage d’aide, notamment au milieu de terrain.

Des joueurs comme Christian Eriksen et Casemiro sont toujours productifs. Pourtant, chacun a déjà la trentaine. De plus, Mason Mount se remet d’une blessure. De plus, Fred est parti pour la Turquie, ce qui a laissé Erik ten Hag en désavantage numérique au centre du terrain. Enfin, l’international écossais Scott McTominay pourrait partir. United doit renforcer son milieu de terrain pour renforcer sa profondeur.

PHOTO : IMAGO / Gribaudi/ImagePhoto