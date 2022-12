Man United fait ses adieux en 81 mots à Cristiano Ronaldo

Manchester United a consacré un bref adieu de 81 mots à l’attaquant Cristiano Ronaldo dans son programme officiel pour la victoire de la Coupe Carabao contre Burnley mercredi.

Ronaldo a accepté une résiliation mutuelle de son contrat à Old Trafford le mois dernier à la suite d’une interview télévisée avec Piers Morgan dans laquelle il a vivement critiqué le manager du club, Erik ten Hag, et les propriétaires, la famille Glazer.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

United était de retour en action pour la première fois depuis la pause de la Coupe du monde – leur premier match depuis le départ de Ronaldo – alors qu’ils remportaient une victoire 2-0 contre l’équipe du championnat Burnely pour se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe Carabao.

Le club a fait une brève référence à la sortie de Ronaldo dans sa section “À savoir” du programme de la journée, en disant : “Cristiano Ronaldo a quitté le club d’un commun accord le mois dernier.

“La superstar portugaise a marqué 145 buts en deux périodes et 436 apparitions, et nous a aidés à remporter trois titres de Premier League, une FA Cup, deux Coupes de la Ligue, la Ligue des Champions et la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. Ronaldo a également été couronné vainqueur du Ballon d’Or. En 2008.

“Dans un communiqué du 22 novembre, le club a exprimé sa gratitude pour l’immense contribution de Cristiano et lui a souhaité, ainsi qu’à sa famille, le meilleur pour l’avenir.”

Ronaldo est maintenant un agent libre alors qu’il tente de faire un retour au football de club. ESPN a rapporté plus tôt ce mois-ci que le joueur de 37 ans s’était entraîné seul sur le terrain d’entraînement du Real Madrid à Valdebebas peu de temps après son retour de la Coupe du monde au Qatar.

Ronaldo a été abandonné par l’entraîneur portugais Fernando Santos lors de leur campagne de Coupe du monde, marquant un seul but, et n’a été utilisé que comme remplaçant lors de leurs matches à élimination directe contre la Suisse et le Maroc.