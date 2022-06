Man United fait marche arrière alors que Ronaldo est désormais une pièce essentielle sous Erik ten Hag

Par Andrew Thompson









Il y a un incontestable sentiment de frustration qui s’est emparé de Manchester United l’été alors que le club et sa base de fans ont été frustrés à chaque tournant après que les Red Devils aient raté de multiples occasions de se renforcer via le marché des transferts.

Bien que United ait conclu un accord pour Barcelone et la star internationale néerlandaise Frenkie de Jong dans ce qui constituera la première incursion officielle du club sur le marché estival sous la direction du nouveau manager Erik ten Hag, la tenue d’Old Trafford a spectaculairement échoué dans ses tentatives d’obtenir un long- solution à long terme dans le rôle du numéro neuf.

Manchester City et Liverpool – deux des principaux rivaux de United en Premier League – ont renforcé la pointe de leurs lances grâce à des accords pour Erling Haaland et Darwin Núñez ; deux joueurs sur lesquels United n’a pas pu capitaliser malgré un intérêt considérable.

Maintenant que United a raté non pas un, mais deux ajouts offensifs clés potentiels, ils auraient pu construire un tremplin pour la renaissance sous Ten Hagm, la légende portugaise Cristiano Ronaldo pourrait à nouveau être mise à l’honneur dans la moitié rouge de Manchester la saison prochaine malgré les questions entourant son avenir.

On s’attendait d’abord à ce que Ronaldo puisse être abandonné dans le nord-ouest de l’Angleterre, car un remaniement tactique considérable était attendu sous Ten Hag en peu de temps cet été, ce qui a conduit le club à s’éloigner des Portugais.

Mais avec d’autres problèmes désormais plus urgents et devant être résolus via le marché, Ronaldo a de nouveau été élevé au rang d’indispensable pour la prochaine campagne de championnat 2022-23.

Reste à savoir si Ronaldo pourra ou non être convaincu du nouveau projet et de la nouvelle direction sous Erik ten Hag, car le tacticien néerlandais a un énorme travail devant lui pour ramener United parmi les prétendants légitimes aux honneurs de la Premier League.

