Man United fait face à une tâche délicate; Arsenal va retrouver Van Nistelrooy, PSV

Manchester United a été confronté à un match nul difficile lors des phases de groupes de la Ligue Europa 2022-23, tandis qu’Arsenal affrontera le PSV Eindhoven de Ruud van Nistelrooy.

United a terminé sixième de la Premier League la saison dernière, ce qui signifie qu’il a raté le football de la Ligue des champions cette saison et a été inscrit au tirage au sort de vendredi avec Arsenal, qui fait son retour en compétition européenne après un an d’absence.

L’équipe d’Erik ten Hag a été tirée au sort dans le groupe E, où elle devra faire face à une tâche difficile avec la Real Sociedad, le shérif Tiraspol et l’Omonia Nicosia qui les empêchent de se qualifier pour les huitièmes de finale.

Pendant ce temps, Arsenal s’affrontera dans le groupe A aux côtés du PSV, de Bodo/Glimt et du FC Zurich.

Les phases de groupes de la Ligue Europa de cette saison se dérouleront du 8 septembre au 3 novembre, se terminant des semaines avant le début de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Les huitièmes de finale débuteront le 16 février 2023, la finale devant se tenir à la Puskas Arena de Budapest, en Hongrie, le 31 mai 2023.

GROUPE A: Arsenal (Angleterre), PSV Eindhoven (Pays-Bas), Bodo/Glimt (Norvège), FC Zurich (Suisse).

GROUPE B : Dynamo Kyiv (Ukraine), Rennes (France), Fenerbahce (Turquie), AEK Larnaca (Chypre).

GROUPE C : AS Roma (Italie), Ludogorets (Bulgarie), Real Betis (Espagne), HJK Helsinki (Finlande).

GROUPE D : SC Braga (Portugal), Malmö (Suède), Union Berlin (Allemagne), St Gilloise (Belgique)

GROUPE E : Manchester United (Angleterre), Real Sociedad (Espagne), Sheriff Tiraspol (Maldova), Omonoia (Chypre).

GROUPE F : Latium (Italie), Feyenoord (Pays-Bas), Midtjylland (Danemark), Sturm Graz (Autriche).

GROUPE G : Olympiakos (Grèce), Qarabag (Azerbaïdjan), SC Freiburg (Allemagne, Nantes (France).

GROUPE H : Etoile Rouge Belgrade (Serbie), AS Monaco (France), Ferencvaros (Hongrie), Trabzonspor (Turquie).