Man United évite les dérapages alors que les stars de la Coupe du monde livrent au retour

MANCHESTER, Angleterre – Manchester United a réservé sa place en quarts de finale de la Coupe Carabao avec une victoire 2-0 sur Burnley mercredi soir à Old Trafford lors de son premier match après la pause pour la Coupe du monde.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Christian Eriksen et Marcus Rashford, qui ont tous deux commencé malgré leur implication avec leur pays au Qatar, ont marqué les buts alors que l’équipe de l’entraîneur Erik ten Hag passait devant l’équipe de Vincent Kompany et au tour suivant. Bruno Fernandes et Casemiro faisaient également partie de l’équipe quelques jours seulement après leur retour du Moyen-Orient alors que la campagne nationale de United reprenait avec une victoire confortable.

SAUTER À: Notes des joueurs | Meilleurs/moins performants | Faits saillants et moments marquants | Citations d’après-match | Statistiques clés | Rencontres à venir

Réaction rapide

1. Man United évite les dérapages alors que les stars de la Coupe du monde livrent à leur retour

United devait battre Burnley mercredi, mais c’était un match plus compliqué qu’il n’y paraissait.

Burnley est en tête du championnat et est revenu de sa pause en Coupe du monde le 11 décembre – juste un jour après les quarts de finale au Qatar. Kompany aurait pu s’attendre à ce que son équipe bénéficie d’un peu plus de précision dans le match, mais malgré quelques bons moments, cela n’a pas suffi à combler l’écart de qualité.

United n’a pas remporté de trophée depuis 2017 et Ten Hag tient clairement à gagner quelque chose lors de sa première saison à Old Trafford, en choisissant Fernandes, Casemiro et Rashford dès le départ, bien que tous les trois aient atteint les quarts de finale de la Coupe du monde. Fernandes et Rashford ont été éliminés avec le Portugal et l’Angleterre, respectivement, il y a à peine 11 jours.

La décision de Ten Hag de choisir une équipe solide – complétée par des joueurs qui ne participent pas à la Coupe du monde comme Victor Lindelof, Anthony Martial et Scott McTominay – a porté ses fruits et United est en quart de finale de la Coupe Carabao.

Fernandes, en particulier, a poursuivi sa bonne forme du Qatar avec une passe coupée à Aaron Wan-Bissaka au deuxième poteau dans la préparation du but d’Eriksen. Il aurait été tentant pour Ten Hag de choisir Donny van de Beek, qui ne faisait pas partie de l’équipe des Pays-Bas, mais Fernandes a prouvé que c’était le bon choix pour le ramener tôt.

2. Il incombe à Rashford de continuer à marquer des buts

Bien que Rashford ait probablement raison de se demander pourquoi il n’a eu que cinq minutes alors que l’Angleterre se rendait en France, il a eu une Coupe du monde positive, marquant trois buts.

2 Connexe

De retour dans l’équipe United, il en a obtenu un autre ici après avoir récupéré le ballon dans sa propre moitié de terrain avant de battre Jordan Beyer et de tirer bas devant Bailey Peacock-Farrell et dans le coin le plus éloigné. C’était le type de but qui présentait le meilleur de Rashford – rythme, technique et capacité de finition – et Ten Hag aura besoin de lui pour continuer à le faire dans la seconde moitié de la saison.

Cristiano Ronaldo est parti et Jadon Sancho reste en congé indéfini, ce qui pourrait laisser United à court de buts alors qu’il poursuit un trophée et une place dans le top quatre. Des enquêtes sont en cours sur la signature d’un autre attaquant en janvier, mais rien ne garantit que cela se produira, et si personne n’arrive, la responsabilité devant le but incombera à Rashford et Martial.

Rashford a neuf buts cette saison, presque le double de son total du dernier trimestre, mais Ten Hag a besoin du joueur de 25 ans pour reproduire les chiffres qu’il a atteints entre 2019 et 2021, lorsqu’il a marqué 43 buts en deux campagnes.

3. La priorité de Burnley reste la promotion en Premier League

Burnley a gagné 2-0 à Old Trafford en Premier League il y a trois ans, mais Kompany ne sera pas trop déçu d’être sorti de la Coupe Carabao. Avant le coup d’envoi, l’ancien défenseur de Manchester City a déclaré qu’il voulait “se mesurer à certains des meilleurs”, mais en réalité, son travail cette saison consiste à faire sortir Burnley du championnat et à revenir dans l’élite.

Il a fait du bon travail depuis qu’il a pris ses fonctions à Turf Moor cet été, et Burnley a trois points d’avance au sommet après avoir perdu seulement deux fois toute la saison. Une course de coupe est toujours la bienvenue pour une équipe comme Burnley et ses fans – ils ont amené 7 000 à Old Trafford – mais leur plus gros match cette semaine est contre Birmingham City mardi, même s’il n’est pas aussi glamour.

Kompany a peut-être pensé qu’il y avait une chance que son équipe en forme ait provoqué un choc contre un United rouillé après la pause de la Coupe du monde, mais il ne sera pas trop inquiet que Burnley ne soit pas dans le chapeau pour le prochain tour. Il est bien plus important qu’ils soient de retour à Old Trafford pour jouer des matchs de championnat la saison prochaine. La promotion est la priorité.

Notes des joueurs (1 = pire, 10 = meilleur)

Homme uni : Martin Dubravka 6, Aaron Wan-Bissaka 7, Tyrell Malacia 6, Victor Lindelof 6, Casemiro 7, Scott McTominay 6, Christian Eriksen 7, Bruno Fernandes 7, Marcus Rashford 7, Alejandro Garnacho 6, Anthony Martial 7

Manchester United est revenu de sa pause en Coupe du monde avec une victoire sur Burnley qui les emmène en quarts de finale de la Coupe Carabao. Ash Donelon/Manchester United via Getty Images

Sous-titres : Antoine 6, Anthony Elanga 6, Luke Shaw 6, Fred 6, Brandon Williams 6

Burnley : Bailey Peacock-Farrell 6, Connor Roberts 5, Taylor Harwood-Bellis 6, Jordan Beyer 5, Ian Maatsen 6, Josh Cullen 5, Jack Cork 6, Josh Brownhill 5, Johann Gudmundsson 6, Manuel Benson 5, Ashley Barnes 5

Sous-titres : Darko Churlinov 5, Scott Twine 6, Charlie Taylor 6, CJ Egan-Riley 6, Samuel Bastien 6

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Christian Eriksen, Manchester United. Tranquillement efficace au milieu de terrain et s’est avancé pour marquer le premier but.

Le pire : Ashley Barnes, Burnley. A raté une chance en or de revenir dans le match avec 10 minutes à jouer.

Faits saillants et moments marquants

Côte. À. Côte. La forme de Coupe du monde de Rashford ne l’a pas quitté maintenant qu’il est de retour sur le sol anglais.

CE BUT SOLO DE MARCUS RASHFORD 😲 pic.twitter.com/1cotFeJUPR — ESPN FC (@ESPNFC) 21 décembre 2022

Après le match : Ce que les joueurs et les managers ont dit

Ten Hag sur Rashford : “Je pense [Rashford] était une menace constante, jouant sur la ligne arrière, sur les quatre arrières. Il est tellement dangereux avec ses dribbles, avec son rythme, avec son mouvement sans ballon, en passant le ballon. Il court tellement, avec tellement d’intensité.”

Ten Hag sur le retour des dernières stars de la Coupe du monde de United : “Nous n’avons pas prévu cela. Je pense que les célébrations en Argentine se poursuivent, alors nous verrons.”

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– Eriksen a marqué lors de matchs consécutifs pour Manchester United après n’avoir inscrit aucun but lors de ses 19 premiers matchs pour le club. L’international danois n’avait pas marqué lors de matchs de club consécutifs dans toutes les compétitions depuis les 23 et 26 décembre 2018 en Premier League pour Tottenham Hotspur.

Dan Thomas est rejoint par Craig Burley, Shaka Hislop et d’autres pour vous présenter les derniers faits saillants et débattre des plus grands scénarios. Diffusez sur ESPN + (États-Unis uniquement).

– Wan-Bissaka n’avait pas marqué de but depuis le 13 mai 2021, lorsqu’il a été aidé sur un but de Fernandes contre Liverpool en Premier League.

– Rashford a marqué lors de quatre matchs consécutifs à Old Trafford. Le meilleur buteur de l’Angleterre à Qatar 2022 n’avait pas marqué lors de quatre matchs consécutifs à domicile pour son club depuis décembre 2019 et janvier 2020.

Suivant

Homme uni : La Premier League revient à Old Trafford mardi, lorsque United accueillera Jesse Lingard et Nottingham Forest.

Burnley : La course de la Coupe Carabao de Burnley touche à sa fin, mais ils reviennent au championnat mardi, lorsqu’ils accueillent Birmingham City à Turf Moor.