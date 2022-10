Man United évaluera le contrat de De Gea pendant la WCup

Erik ten Hag a déclaré que Manchester United examinerait la situation contractuelle de David De Gea pendant la pause de la Coupe du monde.

Le gardien de but a un contrat jusqu’à la fin de la saison tandis que le club a également la possibilité de le prolonger de 12 mois supplémentaires.

De Gea a joué un rôle déterminant dans la victoire 1-0 contre West Ham dimanche, réalisant trois arrêts clés en seconde période, et malgré les spéculations sur son avenir à long terme, Ten Hag se dit “heureux” avec l’Espagnol.

“Nous avons d’abord dit que nous nous concentrions sur les matchs, mais lorsque nous arrivons à la fin de ce bloc, nous avons la Coupe du monde et ensuite nous devons penser à [his contract]”, a déclaré Ten Hag.

“En arrière-plan, nous avons nos stratégies pour y faire face. C’est déjà clair et je l’ai déjà souligné à plusieurs reprises, je suis vraiment content de David. C’est un grand gardien de but. Il n’a que 31 ans. Il est en forme. Il peut progresser encore plus. Il était déjà impressionnant pour Man United et je pense qu’il le fera également à l’avenir.”

David de Gea a réalisé plusieurs superbes arrêts lors de la victoire de Manchester United contre West Ham. Matthew Ashton – AMA/Getty Images

La performance de De Gea est intervenue à la suite d’informations selon lesquelles il aurait été exclu de l’équipe provisoire espagnole de 55 joueurs pour la Coupe du monde.

L’entraîneur espagnol Luis Enrique a préféré Unai Simon de l’Athletic Bilbao comme gardien de but de premier choix, mais il est maintenant peu probable que De Gea, qui a été critiqué pour sa capacité avec le ballon à ses pieds dans le passé, se rende même au Qatar dans le cadre de l’équipe. .

“Chacun a sa propre opinion”, a ajouté Ten Hag.

“La première chose pour le gardien de but est de protéger le but et de s’assurer de ne pas concéder de buts. En fait, il est magnifique. Mais avec les pieds, il a aussi des capacités.

“Il a à voir non seulement avec le gardien, mais aussi avec celui qui est devant et quelles options vous donnez pour faire entrer des passes.

“Si vous êtes dans la mauvaise position, il n’a pas la possibilité de passer. Mais je suis convaincu qu’il peut le faire. Jusqu’à présent, il l’a prouvé et il s’améliorera dans cette partie.”